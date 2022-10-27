「寶來不老溫泉季」參加特色遊程免費泡美人湯

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-10-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 13 個景點，其中包含 美麗島站、双妃奶茶、哈瑪星鐵道文化園區。 如果沒去愛河約會，那絕對別說你去過高雄!! 身為高雄囝仔的Eason只要一回家鄉就一定會去港灣走走，這次特別帶了Jennifer南下就為了無所事事小海豹而來，就在小海豹的陪伴下，一天就這麼愜意的度過了，趕快趁著小海豹還躺在這邊，過來一睹他的可愛吧!

2022-10-25 14:00