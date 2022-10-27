「寶來不老溫泉季」參加特色遊程免費泡美人湯
【旅奇傳媒/編輯部報導】天氣轉涼，正是泡湯的好時機，交通部觀光局茂林國家風景區管理處舉辦「六龜寶來不老溫泉季」凡於活動期間至指定合作店家消費單筆滿500元，即可至兌換地點免費索取「元氣十足湯包」乙份，誠摯邀約您踏尋山城，享受暖冬泡湯！
泡湯不用遠赴日本，在南臺灣就可享受優質溫泉，高雄市六龜區寶來不老溫泉區的溫泉，有「美人湯｣之美譽，更榮獲「台灣好湯金泉獎金CP值獎」。茂管處誠邀舊雨偕新知，來一趟山城輕旅行，享泡寶來、不老的「美人湯」，犒賞一下辛勞的身心。
茂管處柯建興處長表示，為行銷寶來不老溫泉區辦理，特推出產地遊程－「山城廚房營業中｣，凡報名參加者每位皆可獲得免費溫泉泡湯券乙張，遊程內容包括「田野中的灶咖｣深入果園、產地烹飪並享用餐桌美食宴；「果醬工坊｣可體驗農事採果樂趣、烹飪果醬並享受果醬下午茶；「山地野炊｣更帶您健走山城、在梅林野炊並賞梅品茗…，來一趟山城，免費享美人湯，體驗不同的泡湯情境。
來一趟山城輕旅行，享泡寶來、不老的「美人湯」洗滌一番塵繁的心靈，並大快朵頤享受溫泉美食佳餚吧！更多相關資訊歡迎至茂管處官網（https://www.maolin-nsa.gov.tw）查詢，或密切關注茂管處粉絲專頁臉書搜詢「Fun心遊茂林」，精彩豐富的「2022寶來不老溫泉季系列活動」（https://theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2022/）等您來體驗。
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