高雄甜點必吃！「六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣」現做舒芙蕾、菓子燒與喝了不喜歡馬上更換的台灣小農茶飲

貪吃鬼熊熊照例放假的午後又回到家附近，熱河商圈那邊巡水田找食物吃吃，三民區吉林街上這間六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣吉林店，老早就收藏在高雄甜點資料夾中好久了，之前看許多高雄美食部落客前輩們分享它現點現做的舒芙蕾，就讓熊好心動，當天抵達現場後才發現，欸欸居然還推出跟多啦a夢愛吃的銅鑼燒很類似的和菓子燒，現在新品上架還有活動喔，熊友們看文後安排一下，讓美美的點心搭配好茶，療癒平日上班被壓抑的心情，祝福大家吃的幸福，舒服環境也拍的開心喔。

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣品項與價錢

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣地點

目前六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣在高雄共有兩間門市，提供看文的熊友們以下資訊。

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣吉林店地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市三民區吉林街99號（點我打開谷哥地圖）

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣左營店地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市左營區富民路428-1號（點我打開谷哥地圖）

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣預約

因為舒芙蕾以及菓子燒都是現點現做，熊熊小叮嚀，一定要先預訂，這樣可以省下更多時間喔。

line預約訂餐：https://lihi1.cc/6WlsH/0912

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣吉林店電話（0908 155 867）

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣左營店電話（0971 885 077）

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專活動

現在購買菓子燒3份100元，活動持續到2022年底。

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣吉林店環境

約姊妹或者親愛的另一半一起去享受甜蜜的點心時刻吧，坐在店裡等待著舒芙蕾以及菓子燒現做的過程很有趣，看著一顆顆白泡泡蓬鬆的舒芙蕾在鐵盤上轉換成我愛吃的模樣，那份期待感是興奮的，如果您也喜歡拍照，那請跟著熊一樣，很有禮貌的先跟店員妹妹說一下喔，放心～她很可愛不會咬人的。

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣吉林店影片

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣吉林店食記

和菓子燒系列共有四種口味以及可以從紅豆與雪藏當中選擇一種當內餡，只是⋯啥是雪藏啊？哈～很日本名字的它，原來就是我們熟悉的麻吉（麻糬）啦。

小細節大關鍵說～感覺到六盛茶苑，很貼心為我們著想，和菓子燒包裝設計上，直接撕開虛線部位，讓我們可以單手就拿著吃，好方便又不髒手手呢。

伯爵奶茶和菓子燒（40元）

以前吃過日本和菓子，總覺得太甜了，吃第一塊很ＯＫ，但是第二塊就無法了！當天吃過六盛茶苑的和菓子燒後，覺得甜度有調整到適合咱們台灣口味，減糖過吧？難怪吃了一塊又可以續吃一塊（哈）

伯爵茶粉做成奶油餡（大家可以仔細看照片喔，茶葉碎就在內餡中），有著風味濃郁，又不會太甜，入口時先充滿口腔的是伯爵茶香氣，然後是融合奶味的伯爵奶茶，個人很推愛伯爵茶的您，當然啦～這很看人吃，愛的９４超愛伯爵茶那獨特專屬味道啦。

卡士達和菓子燒（40元）

讓您一吃就淪陷的卡士達和菓子燒滴家（揮手）

當天在內用區觀察，無論是舒芙蕾或者菓子燒製作過程，從打蛋白，裝入擠花袋，煎烤，一直到入口後嚐到多種口味的內餡種種過程，都能感受到其中的細膩感，就拿大家很熟悉的紅豆卡士達口味來說，奶味適當不會過搶戲的與紅豆餡融合得很完美呢。

宇治和菓子燒（40元）

老公大推宇治紅豆口味，抹茶內餡濃郁飽滿，搭配著綿密中又能吃到顆粒口感的紅豆，那份獨留味蕾的感動，嚐一口，彷彿感覺置身於日本的錯覺，下午茶時段，品味這道搭配無糖台灣小農茗茶，絕對是疲勞過後的小確幸。

提拉米蘇和菓子燒（40元）

熱熱吃是鬆軟濕潤口感的和菓子燒，沒想到外帶幾顆回家放冰箱中，晚餐後吃，居然．．驚訝到下巴掉下來的說！天呀～冰過更好吃。

富有嚼勁的餅皮與冰冰涼涼的提拉米蘇內餡瞬間讓我們全家搶食，而且麻吉皮冰過後不會變硬，反而更有Ｑ度的賀呷呢。

台灣小農茗茶系－神木高山青（35元）

店家也太臭屁啦吧？店外招牌上寫著，購買台灣小農茗茶系，如果當次喝不喜歡，可以免費更換一杯，喝到喜歡為止？？

真假？看樣子老闆對於自家茶葉很有信心喔？那本著神農嚐百草精神來幫大家踢館一下（我好壞喔）

果然～品質就是硬道理！！高山青茶本身滋味甘醇，建議點無糖，更能體會到舌尖那份不澀口之外，香氣更持久，舌根感覺道慢慢回甘的滋味。

炙燒焦糖舒芙蕾（125元）

以往對於炙燒焦糖口味的任何甜點總覺得太甜膩，但是沒想到六盛茶苑很會欸，薄薄一層一敲就脆碎的焦糖表面，入口盡是苦韻糖香之餘，搭著減糖後的舒芙蕾入口，更能一口口接著吃而完全不膩口，而且這間的舒芙蕾沒有以往吃過那份空氣感，濕潤口感中又有紮實度，搭配Ｑ軟珍珠，怎辦？？居然第一次可以用（我已飽）來形容舒芙蕾（哈哈）

宇治抹茶舒芙蕾（130元）

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食物熱熱吃，每間都好吃，至於冷掉後好不好吃，真的是看功力以及食材的精緻度了；就拿這間舒芙蕾來說吧，在我們相機食先無法先吃，冷掉後的舒芙蕾依然沒有蛋腥味（我就曾吃過有腥味那種~很噁爛）詢問過櫃台妹妹，得知店家使用的是－無藥物殘留、無抗生素殘留的勤億葉黃素機能蛋（欸欸這很貴耶，我在全聯看過，一盒好像是199的樣子？）接著她又很自豪的說，我們老闆還選擇了日本Nippn麵粉，哇哇沒想到六盛茶苑很捨得用料，難怪舒芙蕾不只蛋黃香濃，無腥味之外，又因為是日本鑽石牌麵粉，讓整體口感相當細緻，嚐一口宇治抹茶舒芙蕾後很開心的說，不用去日本，在咱們高雄也一樣能吃到很有幸福感的舒芙蕾喔。

六盛特調飲系-琥珀凍檸檬茶（55元）

某次點了檸檬綠被酸澀到懷疑人生過（烏鴉飛過），但是這家的凍檸檬茶完全不澀，酸度也剛好（問過櫃台⋯原來是天然檸檬原汁），綠茶味也很突出，稀哩呼嚕還能吸到咬到手作烏龍茶凍．喝起來順口清爽，是怕酸的您以及咀嚼控的您，推薦必喝的一款。

季節鮮果茶-六盛金球鮮菓茶（65元）

不加茶完全無咖啡因的水果茶滴加。

柳橙＋百香果＋鳳梨＋檸檬汁＋水蜜桃醬，一次可以喝得到豐富的水果風味，就在這杯，而且甜度上非常不會過甜，純粹就吃喝水蜜桃醬的甜而已；特愛這一顆顆圓滾滾，以火龍果＋愛玉製作的水果球，很單純就是火龍果肉味道以及淺淺蜂蜜香氣，自然而然的相當舒服（直接吃就好吃）

六盛茶苑 舒芙蕾鬆餅專賣

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣-吉林店 Facebook

電話：0908 155 867

住址：高雄市三民區吉林街99號

營業時間：11:00~21:00（週一公休）

UberEats外送：https://lihi1.cc/V1hO4/0912

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣-左營店 Facebook

電話：0971 885 077

住址：高雄市左營區富民路428-1號

營業時間：11:00~21:00(周日公休)

UberEats外送：https://lihi1.cc/V1hO4/0912

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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