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超佛心漁港價！ 台東「葉氏海鮮」30片生魚片只要250元 還有日本海膽爽爽吃好過癮

加小菲愛碎碎念／ 文、圖／加小菲

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念

台東市區美食推薦！！

Yeh’s Fish 葉氏海鮮是我們這次來到台東快閃兩天一夜的美食第一站。其實原本出發前根本沒有查到這間，是從台東火車站前往民宿時問計程車司機大姊的口袋名單，聽到有賣生魚片我們兩個海鮮控立刻眼睛發亮，行李放好立刻就衝來先吃一波再說,兩個人爽吃一大盤生魚片加海膽只要$750，google評論高達4.8顆星沒有打卡五星洗評價,難怪連在地人都推薦啊！！！

Yeh’s Fish 葉氏海鮮

地址：台東縣台東市強國街211號

電話：(089)339-220

營業時間：10:00~20:00 (每週一公休)

FB粉絲團：https://www.facebook.com/yehsfish

Yeh’s Fish 葉氏海鮮離熱鬧的鐵花村商圈有些距離，但是離我們這次住的民宿-時光旅宿超級無敵近，出了巷口左轉一分鐘就到，所以雖然是快閃台東兩天一夜,但我們還是連續跑吃了兩天好開心，店門口長這樣,外面有立食區還貼心提供衛生紙和酒精，買了生魚片可以直接在這邊享用。

推開門走進去才懂為什麼連在地人都推薦，原來這裡就是他們買各種冷凍生食的好去處啊！！！想買即食生魚片的話直接走到櫃檯點餐結帳就好。

各式各樣的冷凍生鮮、從魚肉、花枝、到雞佛都有，根據很常買冷凍生鮮的老皮說他們家的價格還蠻超值的。

難怪我們在店裡徘迴的時候不少人都是來這裡一箱一箱的買。

還有賣手工辣椒喔～感覺頗厲害。

在等生魚片的時候有看到店家一直有在進貨～就連日本明太子都有，真希望可以開在我們家附近那我應該會常常來補貨啊，哈哈！

冷藏櫃裡全都是新鮮生魚片～現點現切最新鮮，而且他們有收電子支付喔！！！

附上價格表給你們參考，我們原本第一天沒吃到甜蝦想說隔天一開門就衝來吃但還是撲空，問了老闆才知道甜蝦要十月才有，看來只好十月再衝一波了！！

在點餐的時候有跟老闆娘說我們想要鮭魚多一點，原本想說點$300才夠吃，沒想到老闆娘說會太多我們會吃不完點250就夠了.覺得很貼心耶！

以往對生魚片的概念應該$250不過就幾塊而已，但沒想到老闆娘一直切一直切耶～～切到我們在旁邊都驚呆了想說這樣才250是否太便宜，哈哈哈！

然後我們這次還奢侈的點了海膽！！！而且還是來自日本的馬糞海膽喔。

一格是$250，超甜又化口，太久沒這樣奢侈地吃海膽我都要感動到落淚了，哈哈哈哈。然後如果你財力夠雄厚??就可以花個2500直接把一整盒吃下肚這樣。

綜合生魚片 $250

因為我們想要鮭魚比較多，所以光是鮭魚就有兩排，起來是不是很過癮，哈哈哈。

新鮮的鮭魚生魚片就是讚。

尤其鮭魚的甜度真的很不錯，油脂豐厚又甜香，對於愛吃鮭魚的兩位女子來說今天覺得滿足了，哈哈哈哈。

隔天原本想衝來吃甜蝦但沒想到居然要等到十月才有，沒關係，照樣點了一百塊鮭魚再加兩顆生食級干貝，我的媽呀，這干貝也太甜太好吃～～而且一顆才$30也很便宜。在外面立食區都會附上筷子、醬油、哇沙米，雖然很熱但是我們的心很快樂啊，哈哈哈哈哈哈。下次再來台東一定要來吃爆甜蝦啦！！

Yeh’s Fish 葉氏海鮮

地址：台東縣台東市強國街211號

電話：(089)339-220

營業時間：10:00~20:00 (每週一公休)

FB粉絲團：https://www.facebook.com/yehsfish

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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生魚片 鮭魚 海鮮 民宿 台東美食

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