台灣的最南端！墾丁恆春一日遊，陽光、沙灘、海景咖啡廳，入住靜觀行館舒適又放鬆

跟著 Claire 於 2022-08-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 東港東隆宮、大鵬灣國家風景區、愛琴海岸海景咖啡廳。 千里迢迢來到台灣的最南端，體驗陽光沙灘的美好🌞 － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

東港東隆宮 | 30 分鐘

屏東東港除了華僑市場外，還有一個必去景點就是東港東隆宮，這東隆宮可以說是當地人的信仰中心，因為廟門口這個牌樓可是由黃金打造而成的呢，在太陽的照耀下更顯的閃閃發光華麗又壯觀呢，覺得很酷✨

大鵬灣國家風景區 | 30 分鐘

經過大鵬灣風景區，就順便停車下來，有遊客中心也有提供廁所，但一旁在施工整修，只能從廁所旁邊走到後面去看，有魚池魚塭，其他就空蕩蕩的了，或許下次來的時候會有新的東西可以看喔✨

愛琴海岸海景咖啡廳 | 2 小時

今天來到非常好拍照的地方：愛琴海岸海景咖啡☕️，靠海景，也可以下去踏踏海水，而且又有很多拍照的裝飾建築，整體感覺還不錯，雖然有些設施有些老舊，但是天氣好怎麼拍都好看✨，建議下次來的話點飲料喝就好，餐點我點了義大利麵，我覺得很普通又貴，但換回來的就是好多照片🤣

鵝鑾鼻燈塔 | 1 小時

來到屏東一定要在鵝鑾鼻燈塔打卡，這邊是台灣的最南邊，需要門票進去，走到燈塔大約需要花5分鐘的時間爬坡，爬到頂端的時候可以看到一望無際的草原還有燈塔，在遠方還有海洋，風景很優美但是好熱，需要做足防曬的準備，還是推薦大家過來看看💖💖💖

水蛙窟大草原 | 1 小時

在這裡可以感受到一望無際的草原，但好像沒有整修，所以原本的白色夢幻柵欄都被草擋住了，沒有辦法拍的像網路上的照片一樣美，有多了警示是不能進入的😿

墾丁‧靜觀行館 | 30 分鐘

這次來到墾丁上網找了平價不錯的飯店，靜觀行館，就剛好在帆船石對面，離墾丁大街和龍磐公園都不遠，他們還有提供墾丁來回接送服務，蠻貼心的，員工都很nice，房間乾淨服務周到，可以看到一清二楚的海，晚上在陽台看星星、月亮、海景配上啤酒真的很讚，早餐很豐盛，可以選擇中式或西式，中式的海鮮粥很讚，料超多又很新鮮🔥🔥🔥😌😌😌

墾丁海水浴場 | 1 小時

今天來到墾丁海水浴場看夕陽，非常多人聚集在這裡玩水，傍晚時的海水冰冰涼涼的非常消暑，而且沙灘是細的沙子，比較不會危險(雖然垃圾有點多，還是要小心走)，結束後還可以去逛逛附近的墾丁大街吃美食，就是人生一大享受啊🌇，夕陽真的超美，拍起來很讚

巷子內海鮮熱炒 | 2 小時

來墾丁大街不知道要吃什麼就先上網搜尋了一下推薦的餐廳，到了巷子內熱炒，點了一桌的好菜，海鮮食材新鮮料理方式也很對味，重點是真的還蠻平價的，份量多，可以吃得飽又吃的滿足開心，重點是環境乾淨又有冷氣，推薦給大家來墾丁大街的話一定要吃這家巷子內海鮮合菜熱炒💖👍🏻，要早一點來~，因為店內位置不多

墾丁大街 | 1 小時

墾丁大街到了傍晚就開始熱鬧起來，許多小攤販陸陸續續的在整理攤位準備迎接客人的到來，有各式飲料、小吃、炭烤、海鮮美食，種類真的很多，晚上餓了的話就到這裡來就是了，還可以帶著美食、啤酒去看海根本就超級享受的阿~~~

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