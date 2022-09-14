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夜空好絢爛！ 2022金門星光節「無人機燈光秀」 9月週末登場

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圖：金門縣政府觀光處／提供
圖：金門縣政府觀光處／提供

金門星光節無人機燈光秀_金門無限可能。　圖：金門縣政府觀光處／提供
金門星光節無人機燈光秀_金門無限可能。　圖：金門縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022金門星光節無人機燈光秀日前於金湖鎮太湖畔盛大登場，展演期程自中秋連假以及後續週末一共8天，金門縣政府歡迎鄉親、遊客踴躍觀賞！

▲金門星光節無人機燈光秀_大小金門橋。　圖：金門縣政府觀光處／提供
▲金門星光節無人機燈光秀_大小金門橋。　圖：金門縣政府觀光處／提供

星光節無人機燈光秀，有二個展演主題，分為「星際迷航」及「金門起飛」，展演架次高達600架，並有3D圖形，是金門星光節的重頭戲之一，不容錯過！無人機表演最佳觀賞位置是太湖畔的東北側沿路，為免交通影響遊客安全及觀賞品質，因此於該路段實施交通管制。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，無人機燈光秀展演日期為9月8日(四)、9日（五）、10日（六）、16日（五）、17日（六）、23日(五)、24日(六)、30日(五)，於夜間9時開演。

▲金門星光節無人機燈光秀，妝點金門夜空既可愛又絢爛。　圖：金門縣政府觀光處／提供
▲金門星光節無人機燈光秀，妝點金門夜空既可愛又絢爛。　圖：金門縣政府觀光處／提供

管制時間駕駛人前往星光節現場，請由三多路進入，行經觀賞區周邊路段時請減速慢行，禮讓行人優先通行，也可將愛車停放在金湖綜合體育館、榕園停車場、羅寶田神父紀念園區停車場。星光節活動至9/30，期間均有提供免費接駁專車，專車由山外車站往返西洪營區星光節會場，第一班發車時間為17:20，約每30分鐘一班，行駛路線為「山外車站->活動會場->山外車站」；另活動結束後，末班車21:10由活動會場接駁至車站、碼頭，行駛路線為「山外車站->沙美車站->金城車站->水頭碼頭」。

無人機燈光秀展演期間再加開免費接駁專車20:20至21:00，每10分鐘一班，專車由山外車站往返榕園停車場，活動結束後，專車21:10由榕園停車場往返山外車站。金門星光節展期至9/30，每日17:30-21:00，隨著秋天來臨，最佳觀賞時間提早到19:00，相關資訊可上「2022金門星光節」官網查詢。

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