屏東探店！滿州咖啡廳「吳物」 古物童玩選物買回家 銷魂炸醬麵好吃又飽足 大人味焦糖布丁口齒留香

屏東滿州咖啡廳又插旗一間了！巷弄中的白色平房，不只有吃的還有古玩可買，銷魂的拌拌麵，有獨特肉醬醬汁帶著豆干口感，份量滿多有飽足感，大人口味的焦糖布丁，苦甜口齒留香，吃完還可以挑選古物童玩，重點是都可以買回家的喔！

吳物

2022年墾丁親子趣（上集）

上一趟來了墾丁滿州一帶，已經插旗三間咖啡廳。最近遊客來墾丁，除了會在墾丁大街活動以外，已經越來越多人會往滿州跑，因為滿州的大街小巷多了好多有特色的咖啡廳，每一間都值得去踩點看看，食物甜點都各有特色，景色也是。

吳物

室內空間共分為兩個區域，陳設並沒有太複雜，簡約又有個性。

另外一區的用餐空間，是有放了一些古玩，不管是絕版TOMICA或迪士尼，以及絕版的童玩，會讓人不禁的盯著這些有趣的玩具，而且有的是小時候的回憶啊。

重點是這些玩具都是有標價的，是可以買回家的喔！小朋友特別選擇了怪物！哈！

為了響應環保，所以必沒有準備紙本的菜單，而是用手寫的方式呈現，可以拍照給友人參閱點餐。

炸醬拌拌麵：120元

在店內的主食正餐類，就屬這道炸醬拌拌麵了，麵條屬於寬麵，看起來非常的清爽，使用絞肉肉末熬成的炸醬，伴隨著豆干的口感，味道其實滿夠味的，小黃瓜具有清爽解膩的效果。

整體份量來說還滿夠量的，男生吃起來也會有飽足感。這邊要推薦店家自己製作的醬料，一個是辣醬一個是有點像咖哩香料的叻沙醬，加進去拌麵很速配。

好嫩雞塊：100元 好脆脆薯：90元

因為有小朋友陪同，你也知道薯條和雞塊就是小朋友的最愛。

巴黎草原：130元

以芭樂、奇異果為主的果汁，聽友人喝的感想，就是很健康、草木系，難怪叫做草原，不過外觀看起來超像調酒的。

鹽雷夢蘇打：90元

把醃漬過的鹽味檸檬加入蘇打水，口味就好像是港味檸檬可樂一樣，而且這鹽漬檸檬讓我們想起香港啊。

大人焦糖布丁：80元

正所謂大人布丁，就是焦糖的部分呈現比較大人口味的苦甜丁，但其實小朋友也很愛吃啦，布丁質地滿紮實，焦糖香味口齒留香，滿不錯的。

滿州咖啡廳又插旗一間了！相識之處就是都滿有自己的風格特色，規模就是屬於小小間座位數不會很多，而且感覺都是年輕人回鄉創業的感覺。如果大家對於滿州咖啡廳有興趣，以下影片還有推薦另外三間喔，推薦給大家。

吳物

營業時間：13:00~20:00

地址：屏東縣滿州鄉中山路6巷1號

電話：0925-689-035

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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