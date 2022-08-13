內行都這樣點！澎湖在地20年人氣手搖飲「一心二葉」鍋燒麵加水果茶絕配

【一心二葉生活喫茶家】位在澎湖熱鬧的馬公市區，就在媽宮城隍廟對面街的轉角處，是在地經營20年之久的人氣手搖飲店，是當年領頭澎湖連鎖手搖飲的先驅，卻依舊能保有自家的特色茶飲與嚴選的台灣茶葉堅持。

【一心二葉】的菜單品項相當豐富，無論是經典原味茶、特調果茶、風味鮮奶茶拿鐵通通有，較特別的是經典原味茶除了可調製成奶茶外，無論是檸檬、蜂蜜、冬瓜皆可自由搭配選擇，在品項上的豐富總讓許多客人可以天天嚐試不一樣的新茶感！





若有選擇障礙的朋友，店內的 「碧海藍天」、「1997水果茶」、「果釀」 都是店內經典不敗的人氣飲品，且即使菜單上有多款唯美的飲料名，其一旁都會有飲料的風味介紹，這點就可見老闆的用心。

碧海藍天

喝過這杯在地限定的「碧海藍天」才算是真正的到此一遊！將澎湖的陸海空之美濃縮進這杯飲品，美麗的漸層色澤讓人看得超醉心，以基底三層藍柑橘、檸檬優格與茉香綠茶作搭配，喝起來酸甜沁涼超解暑，來到此肯定要點杯來試試！

1997水果茶

如同飲品名稱所示，【一心二葉】的水果茶從1997年開店至今一直都位居人氣排行榜前三名，依四季的水果調配不同的特色水果茶，讓大家都能吃到最新鮮、最對時的當季水果，可見杯緣漂浮的水果並非切片裝飾而已，而是整大塊的要客人真正吃到水果的營養與滋味，而這樣的用心與堅持持續20年從未改變，只能說老闆相當大心。

果釀

此款是「果釀蘋果綠茶」的特調手搖飲，清香的蘋果果釀搭配茉香綠茶，喝一口剛好的香甜與隨之而來的淡然茶感，兩者在風味上相當平衡，自從推出後瞬間成為店內人氣飲品！

鍋燒麵食

除了多款手搖飲外，店內也有販賣主食與點心，無論是拉麵、鍋燒麵、肉燥飯或是果醬厚片通通有，讓來店顧客也能在這買主食搭配飲料，陸續推出的新品項也都可在店家的粉絲專頁看到，讓大家不只能喝手搖，到【一心二葉】也能嚐到平價又美味的食物。

【一心二葉生活喫茶家】在地經營20多年，老闆在食材的選擇不改初心，並與時俱進地持續推出不一樣的手搖飲特調讓大家嚐鮮，而店內經典不敗的水果茶、碧海藍天也讓在地人及遊客都能因一杯用心的茶飲，而對澎湖多一份思念情，下回，來到澎湖的你，快來【一心二葉生活喫茶家】試試在地限定的茶飲吧！

一心二葉生活喫茶家

店家地址：澎湖縣馬公市光明路1-15號

店家電話：069261409

營業時間：10:00–22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3vblCPm





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