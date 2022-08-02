6大超萌「LINE貼圖明星」全數亮相！　高雄愛河灣找尋小海豹、小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔...大型水上氣球處處都可愛

超萌角色現身高雄愛河！ 迎接2022台灣文博會，「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河計畫啟動，首度與LINE貼圖明星聯手在愛河灣打造大型水上氣球藝術裝置，自7/22開始於高雄市長陳其邁臉書曝光，至7月底終於讓6大貼圖明星都全部亮相，聯名期間限定至10月底，愛河灣現在處處都可愛，快動身前往合影拍起來了。

圖／IG@wcc.183授權

LINE貼圖今夏與高雄市政府舉辦「台灣IP・高雄文創」大型創作展，攜手無所事事小海豹、貓爪抓、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini 小小企鵝、塔仔不正經等6位來自高雄的人氣角色創作者展出，從2D平面貼圖變成3D大型氣球，萌度瞬間加分爆表了，帶大家一起來看看。

「無所事事小海豹」

圖／引用自陳其邁 Chen Chi-MaiFB

圖／IG@beckhamhong66授權

「PP mini 小小企鵝」

圖／引用自陳其邁 Chen Chi-MaiFB

圖／IG@beckhamhong66授權

「ㄇㄚˊ幾兔」

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「VITA VITA 塔仔不正經」

圖／IG@beckhamhong66授權

圖／引用自陳其邁 Chen Chi-MaiFB

「豆卡狗狗」

圖／IG@beckhamhong66授權

圖／引用自陳其邁 Chen Chi-MaiFB

「抓爪貓」

圖／IG@beckhamhong66授權

圖／引用自陳其邁 Chen Chi-MaiFB

大型氣球藝術裝置將於每日晚間7至11時點燈，網友beckhamhong66提供建議逛法，延著大港橋端或光榮碼頭端選擇其中一個方向開始順著走就會一次看完。民眾若是沿著愛河灣騎乘自行車或散步，可先看到「豆卡頻道」中化身愛神丘比特的「茶包」、慵懶躺在水面賣萌的「無所事事小海豹」，接著捕捉「PPmini 小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「塔仔不正經」可愛身影，最後在大港橋前，拍下坐在泳圈上滑手機的「貓爪抓」，整個過程就像「集點」一樣有趣，快來蒐集！

台灣IP•高雄原創 聊療漂漂河

• 高雄市苓雅區海邊路110號「無所事事小海豹」@thenothingseal

• 高雄市苓雅區海邊路31號「VITA VITA 塔仔不正經」@vitavita_cat

• 高雄市鹽埕區大勇路11號「ㄇㄚˊ幾兔」@machiko324

• 高雄市鹽埕區大勇路11號「PP mini 小小企鵝」@towertorch

• 高雄市苓雅區海邊路31號「豆卡狗狗」@coblue.doca

• 高雄市鹽埕區大義街1號 「抓爪貓」@m.zhuazhua

貼圖亮燈時間：晚上19:00~晚上23:00

貼圖系列角色展覽：2022/07/22~2022/10/31

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