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蒸、炸肉圓一次滿足！ 澎湖銅板美食「四季肉圓」 現點現作、真材實料不馬虎

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

小孩子才做選擇，我全都要！想一次將兩種肉圓都品嚐嗎？那就來【四季肉圓】嚐鮮囉！店內提供兩種風味的肉圓，讓你兩個願望一次滿足，招牌的四神湯也是來店必吃，而且【四季肉圓】的餐點價格親民，讓你在大快朵頤的當下又不會傷透荷包。

【四季肉圓】位於熱鬧的馬公市區內，是澎湖在地人推薦的銅板美食之一，店家只提供蒸肉圓、炸肉圓跟四神湯三種品項，餐點種類雖然不多，但一點都不馬虎，堅持現點現做，食材用料也絲毫不手軟，均使用高品質的台灣豬肉，將簡單樸實的好味道呈現給每位客人。

不管是蒸還是炸肉圓，火侯的控管是關鍵，蒸肉圓蒸氣過多，這樣外皮會過於軟爛，反之，蒸氣太少則會太硬，炸肉圓更是一門學位，先將肉圓放入第一鍋油裡低溫油炸到表皮金黃酥脆，客人點餐後，在放入另一鍋油裡高溫油炸，把握最佳的黃金時間，將熱騰騰的美味分享給你。

為了讓肉圓更加美味，【四季肉圓】特別為清蒸肉圓跟酥炸肉圓準備不同醬料做搭配，蒸肉圓是使用店家獨家特調的醬油膏，炸肉圓的醬汁則是特製米醬，兩種醬汁都能完美襯托出肉圓的美味，再加點店家自製的辣椒醬，真是絕配！

▲清蒸肉圓所使用的醬油膏
▲清蒸肉圓所使用的醬油膏

▲炸肉圓專用的米醬
▲炸肉圓專用的米醬

清蒸肉圓

清蒸肉圓表皮吹彈可破，一口咬下，豬肉的鮮味充溢在口腔裡，扎實的豬肉餡越嚼越香，Q彈的表皮讓肉圓更有層次感，獨家自製的醬油膏尾韻帶甜，可以額外加蒜泥、香菜、辣椒提味，讓口味更上層樓，吃起來不油不膩口味清爽，冷掉了也很美味，一年四季都很適合享用。

酥炸肉圓

以兩種不同的油溫炸出最佳的肉圓，外皮表層酥脆，內層依舊保持Q彈，濃郁的豬肉餡與醬料搭配得恰到好處，米醬的甜讓炸肉圓吃起來更加順口，緩解了炸物會有的油膩感，讓人一再回味。

四神湯

用料實在的四神湯，用淮山、薏仁、蓮子和茯苓四味中藥加入豬腸，加入米酒提香，一湯匙下去滿滿的都是料，一口下去，溫潤的口味溫暖著身體，湯頭清甜帶股微微藥香與酒香，是小孩子也能接受的口味，配著肉圓一同享用相當滿足。

來澎湖除了品嘗海鮮以外，踩點各式銅板美食也是必須的，【四季肉圓】將兩種不同風味的肉圓以不一樣的醬料做搭配，滿足每個愛吃肉的饕客，再來一碗四神湯暖暖胃，簡單的美味化成簡單的幸福，給你充實又飽足的一餐。

【四季肉圓-馬公陽明店】

店家地址：澎湖縣馬公市陽明路101號

店家電話：0933 373 203

營業時間：10:00-19:30

停車資訊：路邊停車


延伸閱讀>>澎湖美食｜古早味筒仔米糕，銅板美食在地好滋味！

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