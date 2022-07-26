一秒飛沖繩！ 墾丁「逅灣咖啡」宛如置身日本漁村的純白建築咖啡廳

近一年似乎都很常跑墾丁與恆春，跑遍了許多大大小小的墾丁咖啡廳，讓我最鍾愛的就是『開門見山樹屋咖啡』，而讓我最感動的就是位於墾丁車城的『逅灣咖啡廳』，坐在舒適的景觀座位吹著海風，隨著夜幕低垂靜靜的看著晚霞餘光在無邊際的海面上倒映著紅橙的色調，讓此刻的氛圍使人如癡如醉的在此流連往返。

墾丁景點。墾丁咖啡廳

逅灣咖啡

地址：屏東縣車城鄉126-12號

電話：0963 041 349

墾丁景點。逅灣咖啡｜墾丁海景咖啡廳

逅灣咖啡算是我近期去過讓我最有感的墾丁咖啡廳，在前往之前就有朋友跟我提過這個地方，但上網看照片的時候其實沒有太吸引我的注意，但實際到了現場真的很喜歡這樣的小店，白色的建築坐落在藍天白雲下，與一旁的大海想戶對應著，猶如日本沖繩的氣息。

白色建築外還有綠色的草皮座位，很像韓國的漁村場景，這裡的環境給人一種愜意的舒適感。

逅灣咖啡鄰近國立海洋生物博物館，所以有帶小朋友前往的旅人結束後真的可以順便來這邊，逅灣咖啡是一個很值得特地安排前往的地方。

墾丁景點。逅灣咖啡｜室內座位區

逅灣咖啡總共有兩層樓，除了有戶外座位以外，室內的一樓與二樓都有不同的座位區。

逅灣咖啡的樓梯是旋轉樓梯的設計，其實這個旋轉樓梯轉的彎度有一點多，真的會走到有一點小暈，但轉到底後會看見完全截然不同的兩種景色。

墾丁景點。逅灣咖啡｜二樓無際海景

到了二樓的座位區會看見一覽無遺的海景，二樓的空間內沒有冷氣的設置，在裡頭用餐所享受的就是最自然的海風。

還記得當時前往的時候是下午三點，當時只想要坐一下就要離開了，誰知道一坐下之後就一直到晚上六點半打烊後才離開，夕陽隨著時間的挪移不斷的在海平面上做變化，每一分一秒都像是迷人的一幅畫。

除了吧檯的座位外，如果有三四個朋友一同前往的話也可以選擇角落的座位區。

墾丁景點。逅灣咖啡｜飲品/甜點

後灣鹽奶蓋咖啡 $130

奶蓋蠻常喝的，但是奶蓋咖啡倒是第一次品嚐，綿密滑順的奶蓋融入了後灣在地的海鹽別有一番滋味，甜鹹甜鹹的奶蓋與美式咖啡交織在一起看似不搭，但是卻意外的融合在一起。

三色花見糰子 $60

餐點的部份算是見仁見智，這道三色花見糰子比較沒有擊中我的味蕾，口感不是Q彈的那種更偏向較硬的口感，吃的時候比較難嚼一點。

黑糖蜜黃豆粉烤麻糬 $50

烤麻糬是我的最愛的，不需要有過多的調味，單純的黃豆粉與黑糖就非常對味了，烤麻糬口感烤到恰到好處，外皮還是偏硬，但咬下去與柔軟的口感相輔相成，是一個還不錯的甜點。

穿透著窗外往外看，波光粼粼的景色映入眼簾，就是這樣的一個美景才可以讓我如此的癡迷，也是我大大推薦各位來的原因，很享受、很放鬆。

墾丁景點。逅灣咖啡｜漁村景色

車城的後灣是一個小漁村，所以走在後灣路上可以看到當地居民都會在家門口殺魚，永柴燒的方式來川燙，走在這條路上很有鄉下的氣息。

傍晚六點半逅灣咖啡打烊後，我並沒有馬上離開，而且用步行的方式在這後灣村走了一圈，捨不得離開這令人驚豔的地方，在這編可以牽著愛人的手在沙灘上漫步，也可以在橋上看著橙黃的餘光漸漸消失。

墾丁景點。逅灣咖啡｜結語心得

來到屏東真的不要只知道要往墾丁跑，近一年來許多餐廳與咖啡廳都是座落在滿州與恆春，車城比起恆春與滿洲人潮相較少一些，但也因為如此所以更顯安靜與放鬆，這間車城逅灣咖啡真的是我很推薦的地方。（但以後人潮一多還有沒有品質與舒適的環境就不保證了）

逅灣咖啡

地址：屏東縣車城鄉126-12號

電話：0963 041 349

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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