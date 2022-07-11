台灣離島踩點地圖！ 小琉球「9大景點」 療癒海天一色怎麼拍都美

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@sshihhan、IG@ru._.byc
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小琉球為珊瑚礁島嶼，澄淨的蔚藍海域底層可見珊瑚礁岩，在大自然孕育下也形成了許多自然特色風景，讓人想一睹其壯麗的風采；來到小琉球除了體驗水上樂趣、吃遍島上美食外，也記得拍下專屬小琉球這座美麗島嶼的身影，本篇收錄來到小琉球必拍的9大美景，讓你回程時還能看著照片好好回味一番。

▲圖片來源：IG@huihui0902
▲圖片來源：IG@huihui0902

小琉球必拍9大景點：

1.白沙觀光

2.中澳沙灘

3.花瓶石

4.美人洞

5.望海亭

6.落日亭

7.觀音石

8.網美老木

9.龍蝦


白沙觀光港

【白沙觀光港】為遊客進出之主要港口，緊鄰海岸線優美的中澳沙灘，有著彩虹外觀建築與一望無際的天空，海面在陽光照耀下有頻率地閃爍著；在夏夜裡的觀光港更是迷人，滿天星空下映照著船隻燈火，成為觀看小琉球迷人夜景的景點之一。

▲圖片來源：交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處
▲圖片來源：交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處

▲圖片來源：交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處
▲圖片來源：交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處

▲圖片來源：IG@ann___0825
▲圖片來源：IG@ann___0825

中澳沙灘

【中澳沙灘】為龍蝦洞至白沙觀光港間的沙灘，也是島上的主要沙灘之一，主要由珊瑚礁碎屑、有孔蟲與貝殼碎屑所組成的海岸地形，很適合在此踏浪、享受玩水的夏天，此處潮間帶的多樣性生物也是可以好好認識玩味一番。

▲圖片來源：IG@alin_chuang
▲圖片來源：IG@alin_chuang

▲圖片來源：IG@alin_chuang
▲圖片來源：IG@alin_chuang

花瓶石

來到小琉球怎能沒來這！【花瓶石】是島上最著名的景點，其原本是海岸珊瑚礁因地殼作用抬升，而後又被海水長期侵蝕，便有了有如花瓶的特殊造型，可別小看了它的size，站在一旁讓人瞬間渺小了許多，卻也為大地之母的幻化巧手驚嘆不已。提醒大家由於海底下也都是珊瑚裙礁的地質，在拍照時務必注意腳下以免受傷。

▲圖片來源：IG@muscle5310
▲圖片來源：IG@muscle5310

▲圖片來源：IG@ph62160216
▲圖片來源：IG@ph62160216

美人洞

【美人洞】風景區走過的人總會有一種「洞外有洞，天外有天」的感受，一段段相連接的景點共有曲徑探幽、天外天、蝙蝠洞、情人坪、一線天等自然特色風景區，走在行人步道上也能觀賞靠山那方、靠海那端的美麗景色，很適合在午後來此順遊走走。

▲圖片來源：IG@sandy.nw.1127
▲圖片來源：IG@sandy.nw.1127

望海亭

【望海亭】位於美人洞景點的靠海側，居高臨下可欣賞到琉球嶼的海崖、珊瑚裙礁海岸，與遠方的地平線，在天空與蔚藍之海的色澤間，給予一道無際無邊的想像，在此處聽著海浪的拍打聲、感受徐徐微風，真讓人忘卻時間的流走。

▲圖片來源：IG@beautyfong1023
▲圖片來源：IG@beautyfong1023

落日亭

【落日亭】位於琉球嶼西側，眼前是壯麗的台灣海峽，也是一處島上觀賞落日的好所在，在向晚時分可見漸層暈開的太陽緩緩落入海水中、消失於地平面，讓短暫的光彩能在腦海中停留一輩子，也是來到小琉球必收的美景之一。

▲圖片來源：IG@nami303
▲圖片來源：IG@nami303

▲圖片來源：IG@yun._.1023
▲圖片來源：IG@yun._.1023

▲圖片來源：IG@yun._.1023
▲圖片來源：IG@yun._.1023

觀音石

【觀音石】因外貌酷似面海的觀音，有著沉思的面容而得名，不過經長年累月的侵蝕之下，對於外觀的見解與形容真的是見仁見智，畢竟一旁的老鼠石明明越看越像青蛙你說是吧？但既然都來了，就好好拍下美照再走吧！

▲圖片來源：IG@sshihhan
▲圖片來源：IG@sshihhan

▲圖片來源：IG@liz_diary
▲圖片來源：IG@liz_diary

網美老木

【網美老木】是近年串起的一處人氣拍照打卡景點，坐在懸空的漂流木上望向大海，讓專屬小琉球的海浪色澤搭著一望無際的天空，成為相片中不可取代的美麗存在，建議可和觀音石、烏鬼洞一起順遊喔。

▲圖片來源：IG@huihui0902
▲圖片來源：IG@huihui0902

▲圖片來源：IG@rose__94134
▲圖片來源：IG@rose__94134

龍蝦洞

在琉球嶼東北方的龍蝦洞一帶珊瑚礁海岸，分布著許多壺穴小地形與海蝕溝，而有著特殊線型外觀的海蝕溝因不同岩層的侵蝕下而產生，寬且深的海蝕溝在海浪進入溝中時會有著響亮而聲遠的浪潮聲，相當壯觀迷人。

▲圖片來源：IG@ru._.byc
▲圖片來源：IG@ru._.byc

除了順遊這些必拍景點外，小琉球最迷人的景致可是在海底下啊！透徹的大海偶爾可見海龜優游其中，若透過深潛的水中活動能讓你一同與海龜游泳入鏡呢！

▲圖片來源：IG@slash_jimmy
▲圖片來源：IG@slash_jimmy

而許多民宿其實都有規劃由在地人帶領的潮間帶之旅，藉由觸摸、感受海中生物的奧妙之處，也能為這趟旅程帶來更多的體驗喔。

▲圖片來源：IG@muscle5310
▲圖片來源：IG@muscle5310


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小琉球 觀光 龍蝦

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