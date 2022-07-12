11款「小琉球必吃美食」離島地圖 銷魂起司餅、療癒海龜燒、消暑海找冰都來一份

來到小琉球不只能享受蔚藍海岸與島上的純樸時光，島上的特色美食也是許多遊客所稱道的美好滋味，無論是古早味或是新穎的特色小吃通通有，本篇為你整理11款小琉球必吃美食，看完就來規劃小琉球的美食行程吧！





小琉球美食：

1.洪媽媽早餐店

2.老李蔥油餅

3.小蝌蚪起司餅

4.小本愛玉

5.海龜燒

6.海找冰

7.相思麵

8.YOYO起司捲

9.穀泰Good Thai 泰式餐飲

10.Bula 冷奶油咖椰吐司

11.小琉球飛魚卵起司烤餅





洪媽媽早餐店

在地人氣老店其一就是這間【洪媽媽早餐店】，自助式的拿取方式讓選擇障礙的人想通通都來一份！但也別擔心，店內有6種人氣早餐，其中琉球粿、香腸碗粿、賓士包都是必點的品項，假日人潮容易爆滿且太晚去許多品項就會賣光囉，建議當隻早起的鳥兒先到店內蒐購帶回民宿品嚐，再來好好享用、吃完睡個回籠覺。

▲圖片來源：IG@imbedbug

▲圖片來源：IG@williamfuln2001

洪媽媽早餐店

店家地址：屏東縣琉球鄉和平路28-5號

營業時間：05:30–10:00





老李蔥油餅

乘載許多在地人小時候點心時間的懷念滋味，從麵糰製作到整形、下油鍋炸至熟成，可見老闆熟稔地當個最佳油鍋場控，尤其打蛋入油鍋的滋滋作響聲讓人口水直流，手上熱騰騰的蔥油餅咬一口有著耐人尋味的麵粉香，酥脆外皮與略帶嚼勁的口感越嚼越香，加點辣醬就更對味了。

▲圖片來源：IG@jheng_mao

▲圖片來源：IG@williamfuln2001

老李蔥油餅

店家地址：屏東縣琉球鄉民生路62號

營業時間：11:00–20:00





小蝌蚪起司餅

號稱島上爆炸好吃也爆炸難訂的【小蝌蚪起司餅】是吃過的人都說讚的必收美食，從早上10點就可開始打電話預訂，此時只希望自己的手機電信夠給力、夠幸運可以被接通，建議先想好要點什麼口味，店內起司餅共有四種口味，其中牛肉風味最為大家推薦，祝福旅客們都能吃到這樣的人間美味。

▲圖片來源：IG@williamfuln2001

小本愛玉

小琉球什麼沒有海龜最多！而來到小琉球想吃碗海龜湯肯定能如願，當然這是甜蜜蜜的版本，【小本愛玉】店內的愛玉特地做成海龜的形狀，清爽沁涼的滋味與碗內超好拍的透明海龜悠游照是夏季必吃的甜品之一，也別忘了與店門口大大的海龜拍張紀念照再走喔。

▲圖片來源：IG@___u777777

▲圖片來源：IG@spin327

小本愛玉 小琉球旗艦店

店家地址：屏東縣琉球鄉信義路1號

營業時間：09:30–17:00





海龜燒

小琉球限定的【海龜燒】是島上必追點心之一，現點現做的海龜能讓人吃到燒燙燙的內餡，尤其奶油卡士達相當耐吃，一份的銅板價錢與可愛的海龜外型都讓人超級醉心！

▲圖片來源：IG@w_inds81321

▲圖片來源：IG@0427doris

海龜燒

店家地址：屏東縣琉球鄉觀光港路30號

營業時間：11:00–18:00(週一二公休)





海找冰

想邊看海又能愜意地吃冰，來【海找冰】就對了！店內販賣許多解暑的冰品和飲品，重點是超chill的木台區內用座位，不僅能遮陽還能吹著海風、悠閒看海，許多旅人最愛的懶骨頭座位也是來到小琉球必懶的行程之一，休息完還可到附近的落日亭看日落呢。

▲圖片來源：IG@cj86cj86tw95

▲圖片來源：IG@cj86cj86tw95

海找冰

店家地址：屏東縣琉球鄉忠孝路1巷1-12號





相思麵

古早味的紅磚灶台和木製廚具，勾起一段濃濃的故鄉相思情，在小琉球與一碗相思麵的相遇也是可以很詩情畫意，有著在地口味的相思麵與各式小菜，雖無黯然銷魂飯那般洋蔥式的落淚場景，但日常的滋味便也就是如此不是嗎。

▲圖片來源：IG@chnbaby1217

YOYO起司捲

又一間必收的爆漿起司點心，令人魂牽夢縈的「牽絲」起司不誇張，在小琉球待幾天就吃幾天！最讓人驚豔的是「鮪魚」口味的起司捲，店家使用新鮮現撈的漁獲製作而不是罐頭鮪魚，外皮的酥脆口感與滿滿的內餡真的不推不行！記得趁熱吃才能感受銷魂牽絲的口感與熱氣。

▲圖片來源：IG@aaa123471

▲圖片來源：IG@aaa123471

YOYO起司捲

店家地址：屏東縣琉球鄉三民路169號

營業時間：11:00–16:30





穀泰Good Thai小琉球泰式餐飲

炙熱的夏天，就來點泰式料理刺激你的味蕾吧！這家【穀泰Good Thai】道地的泰式料理每盤都超「澎派」，必吃的椒麻雞更要點來嚐嚐，酸甜辣感不但解膩又開胃，成為夏季來到小琉球必收的美食之一。

▲圖片來源：IG@vita050505

▲圖片來源：IG@ling_850918

▲圖片來源：IG@ling_850918

穀泰Good Thai小琉球泰式餐飲

店家地址：屏東縣琉球鄉中正路192-2號

營業時間：11:00–14:00；17:00–21:00





Bula 冷奶油咖椰吐司

馬來西亞每日的國民早餐「咖椰吐司」在小琉球也有一家，一樣是生活在亞熱帶地區的人類，就該嚐嚐在馬國的日常早餐究竟有多美味！吐司中間所夾的有鹽奶油是「冰冰的」口感，技術性的將奶油保持半固態半液態，微融化的瞬間搭配香蘭葉所製成的甜感咖椰醬可別錯過啦！

▲圖片來源：IG@muscle5310

Bula 冷奶油咖椰吐司

店家地址：屏東縣琉球鄉民生路32號

營業時間：17:00–22:00





小琉球飛魚卵起司烤餅

來介紹最後一間壓軸美食，到了小琉球若錯過這個起司烤餅，你真的會很後悔！店內招牌「飛魚卵起司烤餅」一口咬下飛魚卵在嘴裡嗶嗶啵啵的鮮度感受，加上薄皮烤餅的酥脆與滿滿濃厚起司香氣，無論口感或風味都讓人超醉心，建議趁熱吃最好吃！

▲圖片來源：IG@chnbaby1217

小琉球飛魚卵起司烤餅

店家地址：屏東縣琉球鄉民生路32-2號





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