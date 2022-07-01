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遊高屏來呷冰！「台灣仲夏旅遊節」上山消暑兌換在地冰品

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2022「台灣仲夏旅遊節」遊茂林，一起來吃冰。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
2022「台灣仲夏旅遊節」遊茂林，一起來吃冰。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局今年7月至9月起即將舉辦2022「台灣仲夏旅遊節」等系列活動，茂管處今以產業跨界結盟型態行銷，橫跨通路、旅遊、美食、餐飲及冰品等，並推出多項專屬聯名產品與活動，捲動南臺灣夏季觀光熱潮，帶動周邊產業發展，型塑台灣夏日節慶活動新品牌，邀您「消暑上山」享吃愛玉-清涼呷冰。

▲美濃魔法阿嬤招牌冰。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲美濃魔法阿嬤招牌冰。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

自7月1日起至9月15日止，民眾只要憑轄區指定付費景點票根向各售票單位兌換冰（飲）品劵，1人次1份（依票面為準），本處合作之付費據點包括有：涼山遊憩區、賽嘉樂園、台灣觀巴（霧台+茂林線）、台灣好行（508神山線-屏東客運轉運站售票口及185沿山可愛咖-屏東客運水門轉運站旅服中心）；藤枝國家森林遊樂區（含六龜觀光休閒協會之票根）、旗山糖鐵故事館及美濃客家文物館售票窗口，鼓勵遊客再次來訪，順遊清涼景點，也請遊客注意兌換冰（飲）品數量有限換完為止。

▲遊藤枝國家森林遊樂區，兌換沁涼冰品。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲遊藤枝國家森林遊樂區，兌換沁涼冰品。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

本次活動冰（飲）品兌換地點包括，霧台神山愛玉店、銘泉生態休閒農場、旗山糖廠、美濃魔法阿嬤冰店、新威森思咖啡及寶來36愛玉咖啡店，以上所提供之愛玉及冰品全是在地嚴選食材、精選特色商品；另外提醒民眾兌換冰（飲）品金額為新台幣50元為上限，小小體驗、大大幸福。

▲新威森思咖啡-愛玉。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲新威森思咖啡-愛玉。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

炎炎夏日「消暑上山」趣，茂林國家風景區在群山環繞下，具有高低起伏地形，搭配多樣性的地質景觀，每區各有其獨特魅力，在遊程旅途中與風相伴清涼又消暑，享受山林自然芬多精、感受身心靈的暢快舒適。

▲歷史悠久的旗山車站，高雅外觀成為旗山當地知名地標。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲歷史悠久的旗山車站，高雅外觀成為旗山當地知名地標。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

更多景點及遊程資訊歡迎至茂管處官網（www.maolin-nsa.gov.tw）查詢，或密切關注茂管處粉絲專頁臉書搜詢「Fun心遊茂林」。

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