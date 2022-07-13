神秘小海灣、仙境般海岸步道！ 馬祖東莒「東洋山步道」的5個必看特色
udn走跳旅遊／莓姬
東莒島上揮灑汗水的景點就是「東洋山步道」了，沿途壯麗景致只有目瞪口呆的份兒，沒來東洋山步道就等於沒來過東莒啦！漫步其中可欣賞獨特海蝕地形及海濱植物，可別半途而廢囉，記得走到360度圓形觀景台及神秘小海灣目睹馬祖地質景觀的鬼斧神工。
東莒景點｜東洋山步道
東洋山步道位於東莒島的東側海岸，地理位置偏東，所以早年又稱「東面山」。其實本來想默默pass步道的行程，心想也不過就那樣吧，好險還是有來！沒錯一定要來！人說馬祖有兩條美若仙境的自然步道，東洋山步道是其一，另外一條則是北竿的螺山自然步道。
東洋山步道全長1.5公里，沿著陡峭崖壁興建，整體算是平坦，來回大約40分鐘，屬於初階健行路線，非常容易走。雨天需要注意地面濕滑的問題，某些路段下坡較為陡峭，我好幾次鞋底打滑（驚驚），記得穿舒適止滑的鞋，噴防蚊液，夏季陽光強烈要噴防曬，東洋山步道帶長輩來也很合適！
與其形容置身異國，我覺得更像走在月球上，視野360度無遮蔽，第一次離山海那麼近，全程驚呼連連。
放眼望去是一望無際草原，起起伏伏，可以看到遠方也同樣正在步行的旅人，因為當天下雨所以我們撐的是雨傘不是洋傘呦，你們看！！連下雨天都這麼漂亮，那天小小起霧，但霧不算濃，該有的天空，該出現的海天一線都沒有缺席！
東洋山步道不止一個入口，亦可從南側神秘小海灣進入。
區域裡沒有公共廁所，最近的洗手間在「東莒莒光遊客中心」，那邊還有飲水機，可順便索取觀光資訊呦。
地址：211連江縣莒光鄉福正村1號
5個東洋山步道必看美景！
為了不要讓大家錯過任何一個美的細節，莓姬整理出5個東洋山步道的重要特色。
一、獨特海蝕地形
宛如行走在地理課本裡，東莒島的岩石因長年風化與海蝕作用，形成崩崖、顯礁、海蝕洞、海蝕門等獨特地景。
東洋山特別多峭壁斷崖，搭著海浪拍打聲顯得格外壯觀。步道兩側沒有護欄，走路時不要推擠，或是為了拍網美照而做出危險示範喔！！
二、奇岩異石
漫步在東莒島，不時能驚見獨特形狀的岩石，這時就要發揮多一點觀察力跟想像力囉！最印象深刻是這座神似「獅子頭」的岩石！我覺得有九成像耶！整個像到起雞皮疙瘩啦！（浮誇）
引人遐想的岩石，如果有跟導覽的朋友一定都知道，這我就不多描述了。
飛來石！兩顆石頭重疊在一起，就像從天上掉下來一樣啊，其實從另一個角度往海岸看去，會像漂浮在天空的石頭喔。
三、360度岩石觀景台
東洋山步道最好拍照的位置，怎麼拍怎麼好看！
風真的太大了，頭髮最整齊的一張，然後我雨傘直接丟旁邊地板是怎樣啦（大笑）
其實是夾雜著海風跟雨水，回家後要好好護髮。
四、神祕小海灣
浪漫又充滿畫面的「神秘小海灣」，總該有一部揪心的偶像劇在此上演吧。海灣經過海水的侵蝕形成海蝕拱門樣貌的地景，若剛好遺留一艘船或坦克遺址會更勾人想像呢。而確實，此地正有一段淒美愛情故事！
在民間流傳著呂洞賓與何仙姑在此得道成仙的浪漫故事，所以又稱「呂何崖」。
五、夜訪藍眼淚
前面提到的神秘小海灣也是著名的追淚景點！四月到六月為藍眼淚旺季，很幸運的讓我拍到了（技術有待加強），也可惜對岸漁船有光害干擾，不然應該會更加明顯啊。終於明白許多攝影師願意為了藍眼淚守一整晚的心情，這過程就是一股成就感，親眼見到時就像看到彩虹般雀躍。
當天在東莒碼頭看到更多、更明顯，整個藍眼淚大爆量！若想接收即時的藍眼淚資訊，LINE上面都有專門藍眼淚交流的社團，我也是最近才知道，有夠專業的啊。
後面還有馬祖自由行懶人包，東莒、南北竿美食景點資訊供你們參考！馬祖來一遍實在不太夠呀！找機會再登陸其他島！
東洋山步道
地址：連江縣莒光鄉東莒大坪村（大埔）106-1號（地圖）
開放時間：24小時
文章來源：Maggie莓姬 FB：莓姬貝利 • 食事旅行
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