這可不是九份！半山腰上的「中國風客棧」在屏東三地門，無敵山景和夜景好驚艷

三地門餐廳推薦，半山腰出現一間紅燈籠高掛的中國風客棧，彷彿有九份阿妹茶樓的影子。必點桶仔雞建議預約，其它熱炒類口味都很不錯，餐廳旁瞭望台可看到層巒疊嶂的山景，心曠神怡，到了晚上還有夜景喔！

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五里坡客棧

這間去年新開的餐廳，今年已經來了第二次，第一次吃的時候滿令人驚艷，環境也非常中國風，算是這一帶餐廳有用心在設計裝潢的部分，而且旁邊有著得天獨厚的山巒美景，還有市景夜景，所以推薦給大家。

這間餐廳算是三地門山上尾端的餐廳，開往餐廳的路上會發現有很多土雞城，但那幾間我們大概都嚐試過，知道功夫到哪邊，既然三地門有新開的餐廳，當然就親身來體驗一下。

快到餐廳的時候，從半山腰就可以看到很明顯的建築，高掛著紅燈籠照亮整個山坡，而且有讓我誤以為是九份阿妹茶樓的錯覺。

餐廳前方有大片的停車場，而用餐空間除了主建築以外，斜坡上還有兩處可以用餐，只是這個服務人員端菜來回應該滿累的吧。

主建築主要以中國風的客棧主題打造，服務人員化身為店小二，全木造的建築搭配紅色燈籠，以及中國風的元素，例如：古箏、山水畫和匾額等等，讓我門深深感覺跟山下的餐廳有明顯的區隔。

旁邊還有一處瞭望台，可以看著層巒疊嶂的山景，這一幕真的好美喔～

菜單在這，主要以合菜和熱炒為主，有許多山城會有的菜色和餐點，都非常的家常口味都還不錯，但其實這個菜單已經更改過版次，菜色選擇性也少了很多。

桶仔雞：600元

桶仔雞是在訂位的時候，就順便訂一隻了，整個油亮，烤色顏色均勻，下方還有用菇類作襯底，來到這，就自行把這隻雞給扒了吧。

整隻雞的雞汁一直從內層分泌出來，肚子內還有塞進一些香料，這隻烤雞我們的印象都很不錯，附贈的雞油，可以視自己喜好沾取，也可以直接把雞油淋至白飯上，更加好吃。

綜合溪蝦魚：320元

我想來到山產店，溪魚溪蝦應該是很平常也很常見，更何況這裡下面的溪就很好抓取，所以對於我們在地人來說，還OK啦~值得說的是溪魚滿大隻的，但是320元的份量來說有點偏少。

鳳梨蝦球：320元

鳳梨蝦球的外衣裹的算是比較厚的，不過吃起來的口感是酥脆中可以咬得到蝦肉的Q脆。

糖醋咕咾骨：320元

我本身就很喜歡糖醋類的餐點，因為酸酸甜甜的很開胃，使用的是排骨的部位，如果能用去骨的部位吃起來應該可以更順口，調味上還不錯喔，很下飯。

雙鮮豆腐煲：320元

所謂的雙鮮只的就是扇貝和蝦仁，加入豆腐等配料，慢慢燉煮最後勾個芡，同時帶著鮮味和甜味。

東坡肉：380元

最下飯的一道菜來了，整個三層東坡肉上桌，秒殺白飯，而且我發現白飯是可以免費續加的因為這兩次來光顧白飯都沒算錢，上方的肥肉很Q彈充滿膠質，把下方的醬汁淋上白飯，帶一點甜味，真的很不得了啊。

金勾四季松坂：320元

一片片脆彈的松阪豬肉，與四季豆和彩椒一起拌炒，清甜爽口，算是口味上比較溫和清爽一些。

有機時令野菜：220元

今天的野菜是『山菠菜』，直接炒食會微帶苦澀味，屬品種特性，而且營養成分更勝菠菜。

鳳梨苦瓜雞：500元

雖然我不愛吃苦瓜，但是鳳梨苦瓜的湯頭我可以，這個就是用很傳統的【鳳梨豆醬】去調製的湯頭，鳳梨甜味中帶著苦瓜的苦甘苦甘餘韻，這湯頭會讓人一口接一口。

整體而言，第二次比第一次吃起來感覺菜色選擇上變少，調味上也有一點些微的改變，不過整體上、環境上，算是不錯的經驗。如果有朋友來我們家玩，我也是會再一次選擇它的，還有價位上，確實以山產店來說有一點幅度的偏高。以上就是我吃了兩次以後的分享，下次朋友有來三地門或霧台神山，經過的時候別忘了停下來吃東西喔~推薦給大家。

五里坡客棧

Line ID：@977yfmle

Instagram：wulipo_inn

營業時間：10:00~22:00(週二公休)

地址：屏東縣三地門鄉中正路二段88號

電話：08-799-1167

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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