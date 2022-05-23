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一秒穿越摩登時尚！ 高雄夢時代「珍奶喫茶店」登場 3大懷舊原味場景、嚐得到獨家台南名店KADOYA可麗露

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／夢時代提供
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大玩復古摩登風！新銳插畫品牌愚室實驗所首度聯名高雄夢時代，即日起至6/5在高雄夢時代舉辦「珍奶喫茶店」特展，3大懷舊場景包含復刻瑞穗鮮乳屋、復古珍奶喫茶店、桑原商店老街景等，並串聯台南名店KADOYA喫茶店獨家銷售，一秒穿越時空回到過去摩登時尚時代氛圍！

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夢時代「珍奶喫茶店特展」現場承襲日本純喫茶咖啡廳風格，愚室角色化身喫茶店長迎接每位顧客，充分展現昭和情懷。而商店街上轉角老牛奶屋「復刻瑞穗鮮乳屋」搭配牛奶三輪車的仿舊外觀，令人回憶童年。還有網美必拍昭和風潮先驅的桑原商店，本次獨家聯名夢時代將經典老街景原汁原味呈現，讓粉絲們能拍得盡興！

圖／夢時代提供
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「珍奶喫茶店特展」展場集結多達20家人氣品牌，販售嚴選珍奶元素美食與紀念品，包含愚室實驗所周邊商品、展場聯名角色蜂蜜蛋糕，夢時代獨家銷售洋菓子名店KADOYA喫茶店招牌可麗露、夢時代限定口味紅茶黑糖酥粒達克，桑原商店日本原裝昭和人氣杯盤組，及高雄團購名店雪藏綿法式生蛋糕、超高顏值空氣分子珍珠鐵觀音霜淇淋、台南名店鳥麵包珍珠泡芙蛋糕等。

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夢時代表示，本次展覽在高雄夢時代8樓時代會館舉辦，祭出多項好康優惠，民眾如持有夢時代APP，可憑APP活動券兌換展覽摸彩券乙張，有機會抽中印花樂餐墊組；看展當日持本人夢時代會員卡於展場累積消費滿499元可兌換展場限定好禮乙份，數量有限換完為止；5/28與6/3也有瑞穗鮮乳限定活動。同時呼籲民眾主動積極配合全館各項防疫措施，落實保持社交距離及人流管制，館內亦提供酒精供消毒使用，共同遵守各項防疫規定。

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