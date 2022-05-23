一秒穿越摩登時尚！ 高雄夢時代「珍奶喫茶店」登場 3大懷舊原味場景、嚐得到獨家台南名店KADOYA可麗露

自從疫情發生以來，台灣離島陸續成為「偽出國度假聖地」，其中又以綠島作為熱門選項之一，而度假旅行除了睡好、玩好，最重要的當然也是吃好！除了經典必吃的蔥油餅和海草飲冰品外，在近年綠島島上有越來越多在IG上快速竄紅的美食特色餐廳，這次ReadyGo精選8家綠島必吃美食，讓你的放鬆旅程更加圓滿！

2022-05-23 10:01