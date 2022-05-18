佔地千坪！ 屏東新園「雲朵上的香瓜」共融公園來了 多座特色溜滑梯讓人溜不停
屏東持續推動「1鄉鎮1特色遊戲場」，這次輪到盛產甜瓜的新園鄉了！佔地千坪、「雲朵上的香瓜」公園已動工，預計今年10月完工，未來將成為讓長者、成人、青年、小孩都能開心放鬆的特色遊戲場。
「雲朵上的香瓜」公園有高達6.5米高的香瓜城堡溜滑梯，以及連結城堡的鑽籠，旁邊有2米、4米等不同高度的單人、多人磨石溜滑梯，另外還有親子鞦韆、複合式擺盪遊具及鴨蛋滑步車遊戲場等設施，創造出大小朋友可爬、可滑、可盪、可跑的遊戲空間；更不忘規畫體健設施，讓長者也能跟著活動筋骨。
公園就在新園鄉的信仰中心-仙隆宮旁，週遭還有新園教會，仙吉國小及新園國中，是縣府邀請鄉內的小朋友，發揮天馬行空的想像力，融入甜瓜、鴨蛋、漁網等在地元素規畫出來的。縣府團隊也將持續推動特色遊戲場計畫，期許讓屏東各地成為全齡式的共融遊樂園，讓「長者甘心、成人安心、青年玩心、小孩開心」。
延伸閱讀：
．「貳樓里長伯」不怕腳麻！「四大商圈」滿額免費外送到你家，7款商業午餐全天吃得到
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言