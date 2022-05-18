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佔地千坪！ 屏東新園「雲朵上的香瓜」共融公園來了 多座特色溜滑梯讓人溜不停

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／潘孟安臉書
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屏東持續推動「1鄉鎮1特色遊戲場」，這次輪到盛產甜瓜的新園鄉了！佔地千坪、「雲朵上的香瓜」公園已動工，預計今年10月完工，未來將成為讓長者、成人、青年、小孩都能開心放鬆的特色遊戲場。

圖／潘孟安臉書
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「雲朵上的香瓜」公園有高達6.5米高的香瓜城堡溜滑梯，以及連結城堡的鑽籠，旁邊有2米、4米等不同高度的單人、多人磨石溜滑梯，另外還有親子鞦韆、複合式擺盪遊具及鴨蛋滑步車遊戲場等設施，創造出大小朋友可爬、可滑、可盪、可跑的遊戲空間；更不忘規畫體健設施，讓長者也能跟著活動筋骨。

圖／潘孟安臉書
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公園就在新園鄉的信仰中心-仙隆宮旁，週遭還有新園教會，仙吉國小及新園國中，是縣府邀請鄉內的小朋友，發揮天馬行空的想像力，融入甜瓜、鴨蛋、漁網等在地元素規畫出來的。縣府團隊也將持續推動特色遊戲場計畫，期許讓屏東各地成為全齡式的共融遊樂園，讓「長者甘心、成人安心、青年玩心、小孩開心」。

圖／潘孟安臉書
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