IG打卡必吃！ 8大「綠島美食推薦」 經典蔥油餅、特色海草冰沙消暑超對胃

自從疫情發生以來，台灣離島陸續成為「偽出國度假聖地」，其中又以綠島作為熱門選項之一，而度假旅行除了睡好、玩好，最重要的當然也是吃好！除了經典必吃的蔥油餅和海草飲冰品外，在近年綠島島上有越來越多在IG上快速竄紅的美食特色餐廳，這次ReadyGo精選8家綠島必吃美食，讓你的放鬆旅程更加圓滿！

綠島好樂早餐吧

圖/IG @caigua_eatt

一日之計在於屒，綠島早餐吃什麼？不可能沒有海草的吧！「綠島好樂早餐吧」，離機場只要走路五分鐘，招牌不太明顯，但時常一大早就坐滿了人，菜單選擇多樣，基本的吐司、蛋餅、蔥抓餅、鐵板麵等都有，而最經典的當然是「海草鮪魚蔥抓餅」，不油膩的鮪魚配上淡淡的海帶味，清爽不負擔是綠島熱門的早餐選擇之一！

地點：台東縣綠島鄉綠島10號

電話：08-967-2166

營業時間：週一至週日 05:00-11:00

只有海 島嶼風格餐廳

圖/IG @eg_dora

「只有海」號稱綠島最難訂餐廳！雖店面小巧樸實，但因堅持使用綠島漁夫釣到的魚、所有餐點皆為現做，種種對品質的堅持讓只有海成為綠島上不可取代的餐廳之一。經典的海鮮丼鋪滿澎湃的多種生魚片，食材皆為當日現撈，樣樣新鮮、每一個口都是驚喜，就連醋飯都能讓人令人難忘！

地點：台東縣綠島鄉環島公路（或Google map搜尋「只有海」）

營業時間：週一、週五至週日 11:30-14:00、17:30-20:00（週二、三、四公休）

阿嬤ㄟ蔥油餅

圖/IG @zih_mei

阿嬤ㄟ蔥油餅的蔥Q餅絕對會是你在台灣本島沒吃過的好味道！稍有厚度的餅皮外酥內Q彈、非常有嚼勁，介於粉漿蛋餅與蔥油餅之間，口味多樣，最受歡迎的不外乎是章魚蔥Q餅，餅皮內放有九層塔、柴魚鬆、蛋及些許章魚顆粒，搭配特製柴魚醬汁或阿嬤自製的涮嘴紅色鮪魚醬，這樣的道地好味道吃過的都說驚艷！

地點：台東縣綠島鄉中寮140號

電話：089-672-103

流浪‧綠境 OASIS

圖/IG @ying_boo

圖/IG @qian._.0509

流浪綠境是綠島的特色酒吧，小小的佔地內放置兩排以帳篷搭建的座位區，讓整體氛圍舒適又有情調，立刻成為綠島的知名IG打卡酒吧。餐廳內提供多款酒吧、輕鬆小點，非常適合玩水一整天後，晚上想找個島國風情的舒適環境與好友們小酌一杯chill一下！

地點：台東縣綠島鄉中寮46號

電話：08-967-1580

營業時間：週一至週日 19:00-00:00

野浪也浪 YeahwaveBurger

圖/IG @cindyyllin

圖/IG @caigua_eatt

「型男手作」、「現煎嫩堡」、「好吃好拍」是關於野浪也浪的關鍵字，這家從開幕就爆紅的漢堡店是大家到綠島的必吃口袋名單！多種口味選擇，大家最推牛肉培根花生醬口味，帶有焦香味的漢堡麵包中夾著牛肉、培根、生菜與瀑布般的花生醬，雖然罪惡卻有大大的滿足感，是離開綠島你還會想念的味道！

＊推薦大家可提前一天在Facebook粉絲專頁提前預訂，就能避免現場等太久哦！

地點：台東縣綠島鄉255-1號

電話：0930-923-466

營業時間：漢堡咖啡廳11:00-16:00、酒吧19:30-10:30（週三公休）

大叔夏麵Noodle Uncle

圖/IG @biii_foodie

圖/IG @biii_foodie

2021年新開幕的「大叔夏麵」座落在台東縣綠島鄉南寮大街上，提供牛肉麵、牛肉湯麵、蔥油拌麵等麵食，店內主打嚴選台東手工麵條，讓麵條到綠島時也能保持最新鮮的狀態，吃起來湯頭濃郁且麵條Ｑ彈有勁，口感與香氣兼具。餐點之外的裝潢也能看出來年輕人創業的想法跟用心，作為綠島美食來嚐鮮非常適合！

地點：台東縣綠島鄉132號

電話：0966-160-031

營業時間：週一至週日 11:00-14:00、17:00-20:00

蔓蔓・maunmaun

圖/IG @xilia._.c11

圖/IG @candychang1027

若想真正享受海島風情的渡假氛圍，那來蔓蔓就準沒錯！同為2021年開幕的蔓蔓地點稍顯隱密，卻靠著木棧板、圖騰地毯與經典的吊床元素，立刻成為綠島旅遊的秘境餐廳。餐廳類似複合式小餐館，從正餐、下午茶小點、甜點、咖啡與各式飲品都有販售，餐點好吃、店內好拍，出遊的元素這裡該有都有了。

地點：台東縣綠島鄉柴口176-1號

營業時間：10:00-太陽下山（公休日詳情請看蔓蔓IG）

甘泉小站

圖/IG @xuanxuan38

綠島的好天氣，不來杯飲料怎麼行？這家由食尚玩家莎莎推薦後就人手一杯的黑糖海草冰沙絕對是消暑首選！佐料包含粉圓、椰果、蒟蒻、布丁、仙草凍、杏仁凍等，載加入黑糖冰沙、海草、少許檸檬後，微酸中帶著甜味，加上眾多佐料的不同口感，滋味錯綜複雜，隱約帶有海草淡淡的鹹味，是在台灣本島難得品嚐到的滋味。

地點：台東縣綠島鄉漁港8之1號

電話：08-967-1286

營業時間：週一至週日 10:00-18:00

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