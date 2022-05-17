萬株繡球花、璀璨煙火秀、沙雕藝術季！全台精彩入夏活動一次看

來到五月就代表快進入夏天啦～五月份除了有許多浪漫的花季和音樂季之外，當然也少不了盛大的璀璨煙火－澎湖花火節，不過其實全台還有很多有趣的特色活動呢，想知道有哪些嗎？那就趕快跟著小編看下去！

小編小提醒：最近疫情仍在持續延燒，活動皆可能因應疫情做更動，出發前記得先到官網或官方粉絲專頁確認活動是否如期舉辦，以免撲空唷！另外，出門時也要做好防疫措施，保護自己也保護他人！

竹子湖繡球花季

竹子湖繡球花季。 圖／kkday

陽明山上的竹子湖開完海芋花就輪到繡球花啦～每年5~6月正是繡球花開的季節，而竹子湖有繡球花花海之稱，擁有多個占地廣大的園區，處處開滿一球球五顏六色的繡球花，景色相當優美迷人，每年都吸引許多民眾來這裡拍美照、婚紗～不過繡球花開的時間非常有限，想欣賞到夢幻花海就趕快安排時間衝一波，不然錯過只能再等一年囉！

日期：2022/05/20~2022/06/19

地點：陽明山竹子湖

桃園繡球花季

桃園繡球花季。 圖／桃園市政府

桃園繡球花季於去年首度舉辦，今年主題為枕山覓徑，以枕頭山為主角，搭配花卉景觀，並透過自然符號與天然素材創作三大裝置藝術，展現在地產業優勢。前山和後山加起來有多達14個地點可以賞繡球花，整個桃園復興區都能看到萬株白色、粉色、桃紅色、藍色和紫色等繽紛的繡球花盛開，彷彿置身在仙境般～而花季期間也有許多亮點活動和農事體驗，賞花之餘也能體驗在地產業文化呢！

日期：2022/05/07~2022/06/05

地點：桃園市復興區台七桃花源休閒農業區（枕頭山商圈）

澎湖國際海上花火節

澎湖國際海上花火節。 圖／klook

澎湖國際海上花火節為澎湖的年度盛事，今年即將邁入20周年，和LINE FRIENDS協力合作，熊大、兔兔、莎莉等IP角色將化身成煙火，出現在澎湖夜空！今年將會演出21場璀璨花火祭典，搭配無人機科技燈光秀、還有花火企業主題之夜和藝人舞台表演等豐富精采的活動，是不是很期待呢！

小編小提醒：因近期疫情嚴峻，加上澎湖離島醫療資源有限，因此今年澎湖花火節的離島場次將全數取消。

日期：2022/04/25~2022/06/30

地點：

澎湖縣馬公市介壽路7號（觀音亭親水遊憩區）

福隆國際沙雕藝術季

福隆國際沙雕藝術季。 圖／kkday

福隆國際沙雕藝術季是全台最大的沙雕展，今年以「霹靂傳奇．掌中天下」為主題，打造36座平均4公尺高的沙雕，並與超過30名霹靂布袋戲的角色合作，其中以8公尺高的「素還真」沙雕為最大亮點，而今年特別延長展期到十月中，例假日有空除了來福龍海水浴場玩水，也可以來欣賞精緻壯觀的沙雕和傳統布袋戲的精彩演出唷！

日期：2022/05/26~2022/10/10

地點：新北市貢寮區福隆街40號（福隆海水浴場）

客家桐花季

客家桐花季。 圖／IG, yuni__2019

每年4～5月的客家桐花祭總是特別浪漫～片片潔白的桐花緩緩落下，白雪紛飛的景色讓人感到格外平靜與療癒。全臺有多達14個縣市可以欣賞到油桐花，各地皆結合了當地美食、景點及人文風情舉辦特色活動，讓來自不同地方的民眾能更了解油桐花的魅力！

小編小提醒：5月初開始就接近花期尾聲了，想欣賞的話要趁早囉！

查看最新花況：客家委員會官網

日期：4月~5月

地點：全臺

大坑蝶螢嘉年華

大坑蝶螢嘉年華。 圖／臺中觀光旅遊網

一年一度的大坑蝶螢嘉年華去年因為疫情停辦，想看到金光閃閃的螢火蟲在林間的夜空裡飛舞，那今年就絕對不能錯過啦！五月份共有3場解說活動，除了生態導覽、螢火蟲觀察和夜間生態演講之外還有親子DIY手作活動，非常適合帶小朋友前來體驗！不過小編要提醒大家，觀賞螢火蟲時要輕聲交談，關閉手電筒或其他照明設備，以降低對螢火蟲的干擾唷！

報名資訊：於每場次活動當週的星期二上午9點開放報名，依報名時間序號錄取前60名額滿為止。

詳細資訊請參考：官網

日期：2022/04/16~2022/06/30

地點：臺中市北屯區大政段357地號（大坑生態園區）

桃園管樂嘉年華

桃園管樂嘉年華。 圖／桃園觀光導覽網

桃園管樂嘉年華是將管樂結合舞蹈、戲劇、啦啦隊、馬戲及影像藝術等元素的音樂盛事，為期兩週活動包含了跨多界合作的管樂開幕秀、宮崎駿動畫配樂的主題音樂會、聲光乍現的交響樂演出及管樂踩街等活動，另外還會有知名藝人帶來精彩的演唱，熱愛音樂的朋友們千萬別錯過啦～

日期：2022/04/30~2022/05/08

地點：桃園市中壢區中美路86號（中正公園）

臺南五月音樂季

每年在臺南舉辦的五月音樂季是眾多獨立樂團迷期待的一大盛事，今年即將邁入第21屆，將有28組樂團接力演出，為期兩天的活動除了音樂饗宴之外，還有許多結合在地特色與異國風情的市集與攤販，另外也有多項藝文活動與即興表演可以參加、觀賞，短短兩天就能享受豐富多元的藝術文化，是不是很棒呢！

日期：2022/04/30~2022/05/01

地點：臺南市新化區中興路42巷36號（虎頭埤風景區）

屏東黑鮪魚文化觀光季

每年4~6月是黑鮪魚最肥美的時候，而屏東東港正是台灣黑鮪魚主要捕獲地，也因此被稱為黑鮪魚的故鄉。黑鮪魚文化觀光季從2001年開始舉辦，至今已21年，今年將規劃第一鮪拍賣會、開幕晚會、在地美食推廣與在地小旅行等一系列活動，透過節慶氛圍結合自然景觀與農漁特產文化，帶動當地的觀光旅遊與發展。

日期：2022/05/07~2022/07/03

地點：屏東縣東港鎮東隆街21-1號（東隆宮）

七星潭的森林與海洋

七星潭的森林與海洋。 圖／花蓮觀光資訊網

七星潭的森林與海洋是七星潭2618保安林所規劃的環境教育活動，提供3條探索路線，包含清幽自然森林風的－森之歌、行經七星潭村落變遷的－海之歌與總長18公里的礫石海岸路線－挑戰者之歌和5場由專業人員帶領的大自然系列實體活動，另外還有文史導覽、尋鳥、觀星等主題活動體驗，帶你從不同的角度欣賞七星潭的美麗風貌！

日期：2022/02/26~2022/05/30

地點：花蓮七星潭海灣周邊

新北有藝思

新北有藝思。 圖／新北市政府文化局

新北有藝思是以創新體驗帶大家認識文化資產的一系列活動，由五位不同工藝的傳統藝師展出其貼近新北市文化資產的作品及珍藏品，引領民眾體會傳統藝術的文化價值，另外也有藝師說書對談活動和傳統表演藝術演出，包含布袋戲及北管音樂等視覺與聽覺饗宴，希望透過展覽、演出與體驗推崇文資教育。

日期：2022/04/16~2022/05/29

地點：

新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所

新北市板橋區民族路130巷67號

青春設計節

青春設計節是全國影視、設計等相關科系學生的重要舞台，以培育青年創意為基礎，利用各種創意形式策展並規劃相關活動，透過競賽的方式讓青年的設計與創作有機會透過公開活動向外展示，藉由獲得獎項取得創作能力的證明，進而帶來各種企業合作機會，因此青春設計節是學習歷程的終點，也是專業職涯的起點。

日期：2022/05/12~2022/05/15

地點：高雄市鹽埕區大勇路1號（駁二藝術特區全區）

雖然疫情尚未趨緩，但五月份還是有很多活動可以參加呢！五月的活動充滿浪漫和文藝氣息，非常適合例假日時出門走走，感受大自然和音樂帶來的平靜，拋開平時的煩惱，徹底的放鬆一下～不過還是要再提醒大家，參加活動時一定要遵守防疫措施，戴好口罩並勤洗手、消毒，才能安心玩唷！

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