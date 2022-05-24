不只美～更具挑戰性！ 2022高雄「最美登山路線」直奔西海岸秘境海灘 獨攬面山望海的無限美景

高雄最美登山路線～面山望海！傳說中的柴山秘境－阿朗壹－沿途風景無限～帶你直奔西海岸秘境海灘。穿上防滑運動鞋、戴上厚手套～現在就出發2022高雄新玩法！

今天的登山路線

在中山大學文學院前面有個停車場，建議開車來的朋友可以直接把車停放在這邊，比起在路邊找停車位來說，會相對的安全。旁邊也有附設機車停車位，停好後再步行到高雄阿朗壹的入口處就可以囉。

沿路會經過另一條秘境－少女峰的入口，聽說這邊也是有難度的，下次再來挑戰。

現在看到照片覺的好好笑，開始爬前沒想到會這麼累又這麼曬，看看我們笑的多燦爛，回程的路上真的是走到無力呀！最重要的是我們太慢來爬了，超熱超曬的。

入口處，看到擺放很多機車的地方就是囉！這邊～早上人比較少，但到了下午～幾乎在周邊都會停滿汽機車。

入口處開始～這邊會有滿多的彌猴，我們習慣先準備樹枝～防止彌猴太靠近或是搶東西。來到這邊，記得不要帶食物或是手提著塑膠袋，連手機都要小心呢，聽說彌猴連手機都會搶喔！

這條登山路線，沿途會有一些需要拉繩索或是扶著礁岩的地方，所以，一定要戴手套喔！最好是厚的（一面會防滑的那種），這次我們沒有事先準備好手套，手掌就不小心破皮了！

看看這片海，超美的！這邊也是每個觀光客必訪欣賞海景的第一個觀海平台。看看阿姨自己坐在那邊休息～好愜意呀！

gogogo～準備好了嗎？？再往下走就要開始爬山囉，一去回不了頭喔（嘻）

近距離的欣賞～又跟在上面看是不同的感覺。腳下踏的都是珊瑚礁岩步道，每一步都要很小心，手套與防滑鞋真的是不能少。

快9點的太陽，好熱情～從開始爬曬到爬完11點~後背都黑了，除了擦上防曬外，也要記得戴帽子喔！怕曬的朋友也可以穿個防曬外套喔。防曬真的不能偷懶，不然馬上會帶紀念品回家喔。

浪花、礁岩與枯樹～如果在下面拍婚紗，一定也很漂亮，一面是山、一面是海～沿著岸邊慢慢走～穿過大岩石就到了柴山的秘境海灘囉！但，我覺的這邊還不是最美的，最美的在後頭呢！

沒想到在柴山也能看到石灰岩山壁，不像月世界那樣的有距離，柴山的近距離～讓人好想伸手觸摸這經過雨水沖刷與風化的自然傑作。

沿途可以看到許多由枯樹搭成的休息區，好適合在裡面躲太陽呀。

你知道仙人掌也會開花嗎？？佔據部份山頭的仙人掌～開滿了黃花～超美的。第一次看到開滿黃花的仙人掌～讓人驚嘆不已呀！

佇立在山頭的海岸碉堡～等候著旅人到來。要前往海岸碉堡也不太好走，每一步都要踩好，不然很容易跌倒喔。

據說種在海岸碉堡旁的仙人掌，是以前為了預防敵人所種植的，沒想到現在成了另外一種風景。

這個視角，是不是很美呢！

可以走入碉堡內感受從碉堡往外看的海景風貌，我們簡單拍個照紀念下就繼續往下走了。

沿著仙人掌步道往下走，雖然是第一次走～也沒有人帶路，但是大概記住會先碰到的美景，就不會迷路囉。

除了做好防曬外，礦泉水及運動飲料也不能少！偶爾停下腳步，稍作休息～才不會太累中暑。

處處都有前人留下的痕跡～有繩索的地方都要特別小心爬。

往下走，是我覺得這段路線，我最喜歡的景色。

看看這海水的顏色～是漸層的耶！好美，都想好好躺著感受下涼涼的海風。

雖然海景很美，但也要記得注意潮汐時間喔！不然一不小心就要像Ｔ先生一樣鞋子打溼了。拍美照之餘，安全更為重要。

疊疊石

據說在韓國爬山時，快要攻頂時～大家會堆起石頭來許願。據說石頭堆得越高，而且沒掉下來～許的願望就會成真。屏息凝神～疊上自己最後一顆石頭。

繞過大岩石，又離目的地更進一步了，雖然中途曾想過要放棄～但，沒路可以回頭呀！還好，我們堅持下來了！每一次的登山，都是一種挑戰。

看到鐵皮屋，就是目地的所在處。

此次登山路線的最後一個大地標－高聳入天陡峭山壁，雖然在中途真的爆累．有點想放棄，但~堅持走完後，真的很有成就感。

看到了山盟海誓的黃色旗標～這邊是一個出口，聽說也可以再往前走，還有另一個出口喔，很值得挑戰的一段路線～也可說是高雄最美～面山望海的登山步道。有興趣的朋友，記得會遇到的地標、戴上厚手套～一起來探險！分享給你們。

文章來源：Miss V FB：Miss V

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