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旗山必吃美食！排隊等候也甘願的「旗山紅糟肉」肉質厚實又啾西 配炒飯豬血湯也很讚

Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／Miss V

平常最愛到旗山吃小吃了～每次去都能從頭吃到尾。來到旗山，什麼勢必吃呢？我敢說旗山紅糟肉～是每個到旗山的觀光客必吃的。

旗山小吃，無人不知無人不曉的－旗山紅糟肉。

直接附上地址和菜單，其實真的滿好找的，真不知道前幾次去為什麼都沒找到，或又是剛好遇到沒開店。這次終於讓我們吃到了，馬上點好點滿，吃完再外帶一份回高雄。

到店後，內用記得先找位置！找到了在排隊點餐喔。提供內用與外帶，看到滿多中北部來的觀光客，直接一次買好幾百帶回去。

紅糟肉本尊，看起來超酥脆的，越看越流口水呀～邊寫文邊懷念。

上菜速度滿快的，我們今天點了紅糟肉、豬血湯、炒麵。

豬血湯 $30

豬血湯裡面有大腸喔！嘻～雖然營養師都說大腸少吃，但太久沒吃真的會懷念，偶爾吃吃解嘴饞！旗山紅糟肉的大腸～不會有怪味喔，滿好吃的！配上豬血與古早味湯頭，人間美味呀。炒麵是$35元，也好吃喔！只是忘了拍照（竊笑．趕著要開吃）

紅糟肉 $100

的外皮是裹著米粒的，好特別喔，第一次吃到這種紅糟肉呢！而且紅糟肉的肉很厚，沒有白飯喔！但是吃起來口感很好，也不會乾柴喔。

紅糟肉搭配上店家特製沾醬，很加分，我覺得單吃也很好吃，可沾可不沾。

2個人第一次吃旗山紅糟肉就愛上！來到旗山，除了紅糟肉～還有當歸鴨、臭豆腐、水蒸蛋糕等等的美食。旗山紅糟肉～我心中No.1的必吃美食，分享給你們。

旗山紅糟肉

地址：高雄市旗山區延平一路435號

電話：(07)6623256

營業時間：05:00~19:00

公休日：星期一

文章來源：Miss V FB：Miss V

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