澎湖最美海景咖啡廳！隘門沙攤「及林春咖啡館」大海、森林全包了

整理相機的時候意外發現，原來我之前有來過這間澎湖咖啡廳『及林春咖啡館』，這個美的海景，氛圍完全像是峇里島的感覺，馬上就是澎湖花火節了，不趕快寫出來介紹給各位實在是對不起大家。來到澎湖馬公市，一定要安排一個行程，那就是來到林投公園的隘門沙攤，在這裡給自己一個吹著海風品味咖啡的放鬆行程。

第一次來澎湖是跟大學朋友一起前往了，再次踏上澎湖既然已有快十年的時間了，對澎湖雖然不熟悉，但是卻有一定的印象，所以這次來澎湖旅行有大致上安排的行程，但唯一漏掉了來著名隘門沙攤的看海景，真的是在地好友飛炫葡萄媽的帶領下，才走進這個我完全陌生的地方。

要來及林春咖啡車子可以停在林投公園附設的停車場，下車之後要先走一段林蔭木棧道，才會來到澎湖最美咖啡廳『及林春咖啡館』，這根本就可以用隱身大海與森林中的咖啡廳來形容了。

在這片沙灘中會有許多外國來來這邊曬太陽，一個不小心真的會很容易誤以為自己闖入了峇里島。

及林春咖啡館不管是淡旺季生意都非常好，除了有室內座位區以外，就連戶外座位區也用的很舒適，還有設置遮陽的布幕，難怪來這邊喝飲料的客人都沒有人要坐室內區。

戶外還有設置盪鞦韆給前往的旅人拍照打卡（請輪流，別一直佔用）。

大部分觀光區的飲品都是貴鬆鬆，尤其是海景，但是看到及林咖啡館的價格真的有被嚇到，不能說是便宜，但是以這樣海景咖啡廳來說，價格真的很平實，平均都落在一百上下而已，不僅有景可以看，消費還可以這麼的沒壓力，光是這點就不能不推了。

上次來澎湖也快一年了，但上次故意不選澎湖花火節的時間點前往最主要的原因就是不希望去哪都是滿滿的人群，所以選花火節前，雖然沒有看到浪漫的煙火，但是卻也讓這次的澎湖之旅變的更有質感了， 以前會覺得出門旅遊一定要有伴，但這次一個人前往澎湖旅行，意外的發現此趟旅行更輕鬆自在，當心情真正的放鬆後，反而更能看到大自然的美。

澎湖咖啡廳。及林春咖啡 Gillyprimavera

地址：澎湖縣湖西鄉1-3號

營業時間：10:00~19:00(冬季可能調整)

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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