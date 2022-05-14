快訊

富邦開第一槍拒保「防疫險重複投保者」 新安東京：不跟進

俄烏戰爭何時落幕？烏軍情首長曝「結束時刻」：俄政變進行中

北北基桃再增9篩檢站 柯文哲酸蘇貞昌「不要亂下命令」

澎湖最美海景咖啡廳！隘門沙攤「及林春咖啡館」大海、森林全包了

黑皮的旅遊筆記 / 文、圖／黑皮

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記

整理相機的時候意外發現，原來我之前有來過這間澎湖咖啡廳『及林春咖啡館』，這個美的海景，氛圍完全像是峇里島的感覺，馬上就是澎湖花火節了，不趕快寫出來介紹給各位實在是對不起大家。來到澎湖馬公市，一定要安排一個行程，那就是來到林投公園的隘門沙攤，在這裡給自己一個吹著海風品味咖啡的放鬆行程。

第一次來澎湖是跟大學朋友一起前往了，再次踏上澎湖既然已有快十年的時間了，對澎湖雖然不熟悉，但是卻有一定的印象，所以這次來澎湖旅行有大致上安排的行程，但唯一漏掉了來著名隘門沙攤的看海景，真的是在地好友飛炫葡萄媽的帶領下，才走進這個我完全陌生的地方。

要來及林春咖啡車子可以停在林投公園附設的停車場，下車之後要先走一段林蔭木棧道，才會來到澎湖最美咖啡廳『及林春咖啡館』，這根本就可以用隱身大海與森林中的咖啡廳來形容了。

在這片沙灘中會有許多外國來來這邊曬太陽，一個不小心真的會很容易誤以為自己闖入了峇里島。

及林春咖啡館不管是淡旺季生意都非常好，除了有室內座位區以外，就連戶外座位區也用的很舒適，還有設置遮陽的布幕，難怪來這邊喝飲料的客人都沒有人要坐室內區。

戶外還有設置盪鞦韆給前往的旅人拍照打卡（請輪流，別一直佔用）。

大部分觀光區的飲品都是貴鬆鬆，尤其是海景，但是看到及林咖啡館的價格真的有被嚇到，不能說是便宜，但是以這樣海景咖啡廳來說，價格真的很平實，平均都落在一百上下而已，不僅有景可以看，消費還可以這麼的沒壓力，光是這點就不能不推了。

上次來澎湖也快一年了，但上次故意不選澎湖花火節的時間點前往最主要的原因就是不希望去哪都是滿滿的人群，所以選花火節前，雖然沒有看到浪漫的煙火，但是卻也讓這次的澎湖之旅變的更有質感了， 以前會覺得出門旅遊一定要有伴，但這次一個人前往澎湖旅行，意外的發現此趟旅行更輕鬆自在，當心情真正的放鬆後，反而更能看到大自然的美。

澎湖咖啡廳。及林春咖啡 Gillyprimavera

地址：澎湖縣湖西鄉1-3號

營業時間：10:00~19:00(冬季可能調整)

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 澎湖 公園 峇里島 觀光 澎湖美食 澎湖旅遊

相關新聞

澎湖最美海景咖啡廳！隘門沙攤「及林春咖啡館」大海、森林全包了

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記 整理相機的時候意外發現，原來我之前有來過這間澎湖咖啡廳『及林春咖啡館』，這個美的海景，氛圍完全像是峇里島的感覺，馬上就是澎湖花火節了，不趕快寫出來介紹給各位實

生魚片拼盤超氣派！澎湖高人氣「露天餐酒館」 串烤美味、生蠔尚青 最適合小酌推薦

澎湖高人氣的戶外露天餐酒館─【后宮私廚】，店內所有食材均有主廚每日親自從澎湖第三漁港採購，保證食材新鮮，除了常駐菜單外，主廚會將澎湖當季食材結合自己的巧思，做出限定的無菜單私房料理，搭配創意調酒，適合與三五好友們一同聚餐小酌。

高雄左營小吃「雞蛋酥」只要25元　銅板價蔥肉餅趁熱吃最療癒

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 下午時段有點餓？那吃吃看傳統甜點點心如何？高雄捷運巨蛋站附近，左營區富民路上這攤賣到天黑雞蛋酥，從中午１點賣到６點，剛好是止飢餓的好朋友，賣的不只有鹹甜口味都有的雞蛋

高雄「包餡雞排」驚為天人的組合！泰式雞蛋豆腐、肥腸入料，隱藏版口味老饕更愛

udn走跳美食／美食好芃友 雞排不就雞排，雞排還可以包餡喔？沒錯，以高雄包餡雞排打下口碑的迷路炸物店，從光華夜市起家，2021下半年在新崛江、玉竹商圈一帶開了第二間迷路炸物店原宿店啦！

偽出國金門旅行趣！ 3種異國風情推薦行程 帶你一覽北非摩洛哥、小威尼斯熱門打卡點

提到金門，多數人對金門印象僅止於戰地風景、風獅爺的故鄉、金門高粱、金門貢糖，以及由砲彈製成的必買菜刀！但金門的美可不只是這樣，細數韻味十足、保存良好的閩南式古厝和老街聚落、超過200棟的百年異國洋樓群，甚至是營造魔幻氣息如陳列在沙灘、海口、田野裡的裝置藝術與季節限定藍眼淚等，都讓金門自助環島旅行正在刷新一波IG照片牆，成為人人必追偽出國異域旅行熱點。

超過600款飲品多到炸！高雄火車站在地飲料店　選擇困難症來杯「隨便泡」

udn走跳美食／Irene 這次高雄之旅住宿的飯店位於高雄火車站前，出發前搜尋了一下高雄火車站周圍美食，發現這家在地飲料店神農本舖，鄰近高雄火車站，出站後步行約5分鐘即可抵達，位於巷子裡，雖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。