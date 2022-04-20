2022母親節來份超少見的「水果千層酥」　高雄佐米特手作點心還有熟客甜點

高雄甜點店推薦！位在高雄前金區捷運市議會站附近的佐米特手作點心 ，是一間超可愛的高雄甜點店。主要販售各種客製化的生日蛋糕、節慶蛋糕，尤其是超夢幻顏色的鏡面蛋糕！

2022母親節即將到來，佐米特也推出三款母親節蛋糕，其中兩款母親節蛋糕是店內超受歡迎，做工繁複的千層塔，兩種口味：鐵觀音柚香乳酪千層酥、玫瑰莓果千層酥、另一款為生乳酪：焙茶覆盆子生乳酪 ，蛋糕賣相華麗，但重點是味道高雅，口感也很有層次！加上價格不算貴，一年一度的母親節，很推薦買佐米特華麗又好吃的蛋糕慶祝啦！

高雄甜點推薦：佐米特手作點心

佐米特手作點心是在高雄市議會一帶，店面低調卻高人氣的高雄手作甜點店。搬家後的店面現以甜點、蛋糕外帶以及網路客製蛋糕訂單取貨為主。本來以為佐米特手作點心店面小小的，結果到現場發現用餐空間不小欸！不過，兩位親切的闆娘說，目前因為疫情因素，內用只開放實名預約訂位唷！

高雄母親節蛋糕推薦：佐米特手作點心

這次是受邀試吃佐米特手作點心最近開放預購的2022母親節蛋糕！陣仗超級華麗欸～～～這次的母親節蛋糕有兩款千層酥和一個生乳酪蛋糕。

鐵觀音柚香乳酪千層酥 $790

以鐵觀音奶油霜搭上柚香乳酪奶油霜，與當季清爽系水果的千層酥塔。

這天後來試吃到這款，我必須說，茶香口味的甜點在高雄非常少見！而鐵觀音奶油霜的茶味蠻明顯，和柚香乳酪餡以及水果超級搭，我非常喜歡這樣的味道組合～

玫瑰莓果千層酥 $790

這款是蠻多女孩一見就傾心的甜點！可可愛愛的粉紅色覆盆子奶油霜餡料，上頭還有一朵玫瑰花～

覆盆子卡士達奶油霜和香草奶油霜交錯，搭配玫瑰花醬，玫瑰醬的香氣很高雅，我媽說吃的時候覺得自己很像貴婦哈哈哈，畢竟真的也很少有母親節蛋糕做這口味。這款千層酥比起前一款，酸甜感比較明顯，喜歡莓果酸甜的大家，玫瑰莓果千層酥很可以！

當日千層切片

這個是佐米特手作點心不定期推出的當日千層切片，之所以說不定期推出是因為當天不一定會做千層酥啦！所以通常有出，都會馬上被熟客掃完～

我跟我媽當天吃到的母親節蛋糕就是小版的切片版，千層酥皮超酥脆，奶油霜餡料看起來多，但完全不膩口，一個人完食一份根本沒問題（拇指）

蛋糕邊角散壽司（當日特價）

這個則是更可遇不可求的熟客甜點！！就是蛋糕切邊的撒必死款～舉這款為例，邊角料千層酥的份量大概是小款千層酥的兩倍，上面水果放好放滿，這天後來我們離開時，就看到有早就預訂的熟客打包兩盒走。

焙茶覆盆子生乳酪 $790

雖然千層派非常好吃又稀少，但有人就是對千層派類沒那麼有興趣，所以～這次佐米特手作蛋糕也為母親節推出這款焙茶覆盆子生乳酪。

這款比起鐵觀音柚子乳酪千層酥，焙茶茶香更明顯，加上生乳酪綿軟，帶點冰淇淋口感，搭配覆盆子醬，跟玫瑰莓果千層的酸甜相比，我覺得這款是比較熟女的味道（笑）

母親節蛋糕也有提供提盒喔！透明提盒裝起來的千層酥，很有糖果屋的可愛童話感～

佐米特手作點心：高雄客製蛋糕、切片甜點

佐米特手作點心只要營業時間，冰櫃也都販售這種小蛋糕，但基本上這些也是前一天公告品項，讓熟客們預定，現場開放的份數不多，還是建議大家前一天先私訊line唷！

這天也看到客人來取佐米特手作點心客製蛋糕，沒錯～佐米特手作點心不但是少數高雄客製蛋糕工作室，也是目前還有在做鏡面蛋糕的工作室！這幾年想要訂鏡面蛋糕還真的不知道上哪訂～

（以下是佐米特FB的客製鏡面蛋糕圖片）

佐米特手作點心 評價

以幾間高雄手作蛋糕工作室來說，佐米特手作點心算是累積不錯口碑，價位平實，google評價也超高分的高雄甜點店。這次2022母親節蛋糕蠻讓人驚艷的，以用料好、做工繁複的千層酥來說價位也很可以，蠻推薦大家想找特別一點的母親節蛋糕，可以來訂佐米特手作點心的千層酥系列啦！

佐米特手作點心

電話：0966 507 264

營業時間：15:00～20:00 （週二三公休）

臉書粉絲團：佐米特手作點心FB

Line ID：@jbx9743a （一定要加@）

甜點、蛋糕皆需先私訊詢問並預約才會製作（小款的個人份甜點也是）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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