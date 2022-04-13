澎湖2022「12大必拍景點」趁花火節一次蒐集！無敵海景天堂路、幽浮涼亭、古厝必打卡

▲圖片來源：IG@watery725

今年恰逢20週年的【2022澎湖花火節】再度攜手【LINE FRIENDS】推出主題煙火秀，並搭配無人機向大家演出一場華麗的燈光秀。

▲往年煙火表演(圖片來源：澎湖國際海上花火節粉絲專頁)

2022澎湖花火節

活動日期：2022年4月25日～2022年6月30日

活動地點：澎湖縣馬公市觀音亭園區





｜必拍景點｜

馬公市

－澎湖天后宮

－觀音亭彩虹橋

－風櫃洞





湖西鄉

－菓葉灰窯

－南寮古厝





白沙鄉

－鎮海洋樓

－後寮天堂路

－通樑古榕





西嶼鄉

－竹灣海龜地景藝術

－小池角雙曲橋

－外垵漁港





望安鄉

－網垵口沙灘





｜租車資訊｜

－長億租車

－澎湖好行旅行社





馬公｜澎湖天后宮

澎湖天后宮為全台灣歷史最悠久的媽祖廟，廟裡不只有媽祖可以參拜，還保存了台灣最早的碑跡「沈有容諭退紅毛番韋麻郎」，以及清朝乾隆所賜的金匾「與天同功」，蘊涵深厚的歷史文化，若你想要進一步理解澎湖的人文風情，這裡會是你最好的起點喔！

▲圖片來源：IG@tintinghi

澎湖天后宮

地址：澎湖縣馬公市正義街1號





馬公｜觀音亭彩虹橋

觀音亭不只是今年舉辦花火節的場地，其所擁有的優質地理環境也是許多人進行親水活動的好所在。當你來到觀音亭，除了體驗水上活動，坐落在廟埕前的「西瀛虹橋」，不僅能一覽湛藍的海景，每當太陽西下橋身還會亮起七彩的燈光，是一處浪漫氛圍滿點的景點。

▲圖片來源：IG@g_______v_______g

觀音亭彩虹橋

地址：澎湖縣馬公市介壽路7號





馬公｜風櫃洞

坐落在澎湖一座古老漁村內的風櫃洞，以風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等三大奇觀聞名。裡頭設置的「幽浮涼亭」，不只能讓遊客登上高點、靜靜觀海，其純白的圓鼓鼓造型搭配蔚藍的天空，不只觸發你的少女心，每一處還都能輕鬆拍出潔白的夢幻美照。

▲圖片來源：IG@oluolu.h

風櫃洞

地址：澎湖縣馬公市風櫃里





湖西｜菓葉灰窯

這處充滿異國情調的菓葉灰窯，坐落在菓葉村海堤邊的小高地上，是澎湖唯一保留完整的灰窯業遺跡。菓葉灰窯有高有低、層層堆疊有如古堡般的景致，曾經是台灣建築業的熱點，現在則是大家觀海、拍美照的必踩景點。

▲圖片來源：IG@jollytsai_104

菓葉灰窯

地址：澎湖縣湖西鄉菓葉村

詳細閱讀：https://bit.ly/3uiYGxM





湖西｜南寮古厝

南寮古厝的前身為澎湖傳統建築聚落，使用澎湖的特色咾咕石所堆蓋出的房舍，歷經近幾年當地居民的妝點，配上藝術家以「浮球漁具」所打造出的可愛、繽紛裝置藝術，現在已搖身成為IG的網美聖地。想要拍出美照？這個點你千萬別錯過！

▲圖片來源：IG@emiscloset88

▲圖片來源：IG@yuxhinlu_ruby

南寮古厝

地址：澎湖縣湖西鄉南寮78號





白沙｜鎮海洋樓

建於日治時期的鎮海洋樓，巴洛克式的風格是澎湖少數的洋式建築。如今充滿異國情調的斑駁景致，令人彷彿穿梭到文藝復興的浪漫時期。貼心小叮嚀，前來拍美照的朋友，由於目前洋樓內尚有住戶，因此參觀、拍照時請先與當地居民徵詢同意，並不喧嘩與亂丟垃圾影響當地住戶的居住品質。

▲圖片來源：IG@ab_abi_abigail

鎮海洋樓

地址：澎湖縣白沙鄉鎮海村48號

詳細閱讀：https://bit.ly/3DMd0lg





白沙｜後寮天堂路

遼闊的海洋與湛藍的天空彷彿融為一體，這條後寮天堂路一路蜿蜒入海，令人有如在海上漫步，且風景會隨著潮汐潮落、自然變化而展現不同的景觀，是澎湖經典不敗的網美景點。不過，由於海堤較為彎曲、狹窄及濕滑，前來拍美照的朋友請謹慎慢行，並多加留意氣候或漲退潮狀態。

▲圖片來源：IG@sienna_0409

後寮天堂路

地址：澎湖縣白沙鄉





白沙｜通樑古榕

距離澎湖知名景點跨海大橋的不遠處，有這麼一個充滿奇幻氛圍的打卡景點。通樑古榕位於通梁村保安宮前，濃密茂盛的樹林景致是由至今已三百多歲的大榕樹所形成，走進這裡不僅能納涼、避暑，還能留下張張仙氣美照。

▲圖片來源：IG@xabinggan

通樑古榕

地址：澎湖縣白沙鄉





西嶼｜竹灣海龜地景藝術

位於竹灣大義宮附近竹灣社區舊活動中心旁的海龜藝術地景，超逼真的3D造景讓你在陸上也能與海龜進行親密互動。不過，若你真的幸運遇到海龜，可別這麼做唷！

▲圖片來源：IG@m181211

竹灣海龜地景藝術

地址：澎湖縣西嶼鄉澎2鄉道6號





西嶼｜小池角雙曲橋

小池角雙曲橋距離池西岩瀑（九孔瀑布）僅有幾步距離，讓你輕鬆解鎖兩處熱門景點。以T字型所打造的小池角雙曲橋，一路延伸至海平面，當遇到漲潮的時候，位在最末端的涼亭有如漂浮在海面上，夢幻的氛圍瞬間充斥於空氣當中，這樣的絕美景色一秒帶你來到馬爾地夫。

▲圖片來源：IG@m181211

小池角雙曲橋

地址：澎湖縣西嶼鄉竹灣村





西嶼｜外垵漁港

坐落在西嶼鄉的外垵漁港，是澎湖漁業最興盛的地方。漁民依山型所建立的建築，從位在遠處的「三仙塔」眺望，有如希臘般的地中海風情景致盡收眼底，讓你不受疫情侷限，也能拍出異國美照。

▲圖片來源：flickrˍMark 高維隆

外垵漁港

地址：澎湖縣西嶼鄉外垵漁村





望安｜網垵口沙灘

位在澎湖望安的網垵口沙灘，擁有延綿1公里長的細白沙灘，沙灘的草地還是綠蠵龜上岸產卵的棲地，被政府劃設為「綠蠵龜產卵棲地保護區」，一旁設有波浪造型的岸邊矮牆，讓許多來朝聖的朋友可以利用它大玩創意拍下美照。

▲圖片來源：IG@qiuung

網垵口沙灘

地址：澎湖縣望安鄉東安村





長億租車

位在澎湖馬公市的長億租車，提供汽車租借的服務給讓許多遊客能更輕鬆、舒適地暢遊澎湖。此外，若旅客提前與店家溝通當日行程時間，貼心的店家便會提供機場接送、民宿交車等客製化服務，讓你享有最便捷的旅遊體驗。

▲圖片來源：ShareLife

長億租車

店家地址：澎湖縣馬公市西文澳95-1號





澎湖好行旅行社

澎湖好行旅行社為澎湖當地知名的旅行社，店家不只提供客製化的旅遊規劃，汽機車租賃與代購船票、機票等服務皆有提供，讓你無須動腦就能遊遍澎湖。

▲圖片來源：ShareLife

澎湖好行旅行社

店家地址：澎湖縣馬公市同和路168號（澎澄飯店1樓大廳）





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