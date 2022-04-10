古蹟鐵橋下的「波斯菊花海」一望無際！高屏秘境打卡點 火車配橘黃花毯更壯觀
一次橫跨高雄、屏東絕美亮點！位於台鐵屏東線九曲堂車站至六塊厝車站間的「下淡水溪鐵橋」下方近期染上了一望無際的橘黃，波斯菊花海怒放得耀眼，站在花景中還能等待新鐵道上的火車一併入鏡，目前已花開八成，攝影好手及花控們記得把握花期出發。
全長1526公尺的「下淡水溪鐵橋」，為全台唯一國家二級古蹟火車鐵橋，白天實際可在從階梯登上這座單線鐵道橋，徜徉步道俯瞰高屏美景。而因應花期，鐵橋下方開滿了黃澄澄的波斯菊，朵朵小花綻放得迷人，成就季節限定田野風光，加上畫面還能與火車同框，成了許多內行人的攝影聖地。
提醒大家花海處無遮蔽物，記得做好防曬或自備陽傘遮陽，而這座鐵橋除了有鄰近屏東「下淡水溪鐵橋」，距離高雄端的「大樹溪鐵橋」只要15至20分鐘車程，在地人搭配一起親子順遊也合適。
下淡水溪鐵橋
地址：屏東縣屏東市堤防路（Google導航搜尋下淡水溪鐵橋）舊鐵橋開放時間：每週二至週日 09:00-17:30
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