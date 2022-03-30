快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

大鵬灣超夯新玩法！搭帆船航向小琉球珊瑚海一日遊 親子團青睞

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲2022大鵬灣帆船生活節將規劃首次的遊艇船聚。　圖：娜美公主號／提供
▲2022大鵬灣帆船生活節將規劃首次的遊艇船聚。　圖：娜美公主號／提供

▲大鵬灣包船航向小琉球玩法正夯。　圖：娜美公主號／提供
▲大鵬灣包船航向小琉球玩法正夯。　圖：娜美公主號／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年來帆船活動蓬勃發展，大鵬灣帆船業者幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，成員不只比基尼辣妹，更受親子團青睞，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下一個讓國人再次看到台灣遊艇帆船旅遊的美麗新潮流！

大鵬灣的帆船業者表示，南部氣候得宜，且大鵬灣現有主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，藉此提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，民眾可以在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受到的跳島遊。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣-濱灣碼頭備有48個泊位，因為大鵬灣及小琉球不受東北季風影響，在冬季，今年北部的遊艇帆船就如同遊牧民族，南遷泊靠在「大鵬灣」，無法去牛奶海，就邀老顧客來體驗小琉球珊瑚海。

大鵬灣國家風景區管理處指出，這幾年與交通部航港局、屏東縣政府持續在推廣遊艇活動，今年將在4月8日到17日舉辦「2022大鵬灣帆船生活節」，活動地點就在大鵬灣-濱灣碼頭。除了規劃國內首次的圍圈圈遊艇船聚，更擴大遊艇自駕體驗及一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華，及跨產業召集「屏東觀光圈市集」，將屏東創意產品及十幾項小旅行精彩呈現；今年再加碼周邊活動從搖滾樂到爵士樂，搭配藝術裝置、璀璨燈飾、海邊電影院，預計帶給大家有別以往的帆船生活體驗。

▲近年來帆船活動蓬勃發展。　圖：娜美公主號／提供
▲近年來帆船活動蓬勃發展。　圖：娜美公主號／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小琉球 一日遊 市集

延伸閱讀

海南自貿港遊艇產業 放寬管制

莊瑞雄小琉球體驗自由潛水 宣誓當縣長力推運動觀光

大鵬灣帆船生活節4/8起登場 感受海灣慢活跳島愜意生活

自由潛水深度賽小琉球登場 首度外籍選手參賽

相關新聞

全球首座「MR沈浸式劇院」在高雄！KKday獨家開賣4.4折起，還有早鳥買1送1

科技影響人心，結合AR與VR等科技成為全球首座MR（Mixed Reality）沈浸式劇院的高雄流行音樂中心鯨魚堤岸一號館，特別與KKday獨家合作，推出「雙主題互動套票4.4折」與早鳥「門票買1送1」等4月限定優惠，快趁假期揪團搶先體驗囉。

「國境之南」墾丁恆春慢活玩法　草原野餐、造訪瀕危植物避難所

墾丁不只陽光、沙灘、比基尼，近年國境之南掀起一股「恆春熱」！四季如春的恆春是座百年小鎮，在東門一帶聚集了許多有趣的店家：獨立書店、青年地方創生基地、植物店、在地食堂⋯⋯，甚至還有日韓盛行的野餐道具租借店，讓你不只是來玩，還能體驗當地人的慢生活。

春遊澎湖超chill！澎湖海上花火節、跳島潛水、海鮮吃到飽，跳島旅行滿滿異國感

澎湖的離島風光、水上活動與悠閒放鬆氛圍，一直都是許多人規劃春假旅遊的首選目的地，再加上2022年正逢澎湖海上花火節20周年，每周都有精彩海上夜空煙火秀和表演活動，甚至煙火秀還加碼施放到三座離島：七美、望安、吉貝，還不立刻買張機票船票，奔向澎湖嗎！？

異國料理一吃上癮！ 高雄老字號平價越式「天廚河粉」 酸甜清爽好開胃

越南異國料理——高雄苓雅區中山二路街道上的老字號異國美食「天廚河粉」，將傳統越南美食改良加上創新口味，吃過保證一試成老主顧、讓你一秒飛到胡志明市感受異國體驗。

高雄美術館隱藏版咖啡廳　日系「抱一茶屋」配質感台菜套餐美絕了

udn走跳美食／美食好芃友 特色高雄茶屋推薦！位在高雄美術館的「抱一茶屋」，是高雄步道咖啡、半九十茶屋2020年底新開的日式茶屋餐廳。以日式茶屋淺色木質加入藝術裝飾，用餐氣圍相當舒適。餐點則以雅

海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。