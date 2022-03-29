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宋江大宴四大總鋪師Battle出好菜 美味菜色令人食指大動

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圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

中華藝校精采演出搭配宋江大宴美食。　圖：高雄市政府觀光局／提供
中華藝校精采演出搭配宋江大宴美食。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「高雄內門宋江陣」活動於內門順賢宮盛大開幕後，緊接著登場的重頭戲即是由來自台北、榮獲2021亞太十大名廚的龍師傅黃景龍，Battle內門在地知名總舖師阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄和美花師陳美花，四大主廚使出渾身解數端出拿手料理，席開將近百桌，搭配現場精彩的舞台演出，現場訂桌民眾同時享受味覺、視覺與聽覺饗宴，紛紛大呼過癮！

▲內門阿隆師團隊爲宋江大宴精心準備料理。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲內門阿隆師團隊爲宋江大宴精心準備料理。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長周玲妏表示，宋江陣活動睽違2年復辦，今年首度集結南北總舖師聯手辦桌，推出「宋江大宴」，邀請內門在地有多年辦桌經驗、宅配年菜創下驚人佳績的阿隆師湯富隆、曾為電影「總舖師」高雄場首映會掌廚的阿机師吳義雄、擁有45年辦桌經驗的美花師陳美花，以及台北儂來餐廳擔任行政主廚、榮獲多項烹飪大賽獎項肯定並有台菜王子之稱的龍師傅黃景龍加入這場盛會，來場南北總鋪師Battle Dinner Show！

▲阿机師吳義雄認真為宋江大宴準備。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲阿机師吳義雄認真為宋江大宴準備。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲龍師傅黃景龍獻上澎湃大氣的海鮮料理。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲龍師傅黃景龍獻上澎湃大氣的海鮮料理。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲美花師用心烹調佳餚。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲美花師用心烹調佳餚。　圖：高雄市政府觀光局／提供

辦桌日當天總鋪師們從早上9點就到順賢宮現場開始備料，烹煮的過程宛如一場精彩美食秀，吸引許多遊客圍觀總舖師展現真功夫，下午5時30分宋江大宴準時開桌，4桌共40道不重複的美味佳餚料理，各有特色，讓人食指大動。為了讓大家安心享用佳餚，觀光局在安排桌次時即拉大每桌桌距，加派工作人員勸導不逐桌敬酒，離座即戴上口罩，並以每桌座次請民眾登錄實名制，將防疫措施升級，提供安全安心的用餐環境。

▲雄中75級畢業校友參加宋江大宴作爲同學會。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲雄中75級畢業校友參加宋江大宴作爲同學會。　圖：高雄市政府觀光局／提供

訂桌民眾來自全台各地，有遊客因參加鐵人三項而結識，在看到宋江大宴的訂桌訊息後，手刀揪團報名，來自雲林的周小姐表示，今天預訂阿机師吳義雄掌廚的菜色，大家吃完都非常滿意，希望明年能再舉辦，他們要再號召更多同好一起來參加。現場還有雄中75級畢業的同學，雖然畢業多年，但大家感情依然深厚，今年也相揪一起來參加宋江大宴，舉辦另類同學會。

▲觀光局長周玲妏（中）、順賢宮黃富義董事長（右4）與總舖師、B.T.O.D共同謝謝民眾熱情支持宋江大宴。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲觀光局長周玲妏（中）、順賢宮黃富義董事長（右4）與總舖師、B.T.O.D共同謝謝民眾熱情支持宋江大宴。　圖：高雄市政府觀光局／提供

現場民眾在享用美味料理的同時，現場也安排精采的創意宋江陣演出，包含國立台灣戲曲學院、台北市立大學、中華藝校等團隊，都是之前大專院校創意宋江陣的得獎隊伍，2022亞運霹靂舞國手聯手臺北市立大學創新演出，讓在場民眾看得拍手叫好。在地的團隊也不能錯過，內門國小宋江陣的小朋友們，雖然年紀小小但架勢可不含糊。

還有高雄的蘋果家族團隊、街舞男團B.T.O.D，精采的演出讓大家享用美食還能有豐富的視覺感受。舞台的精采表演與美味的宋江大宴佳餚，民眾感受台灣精神、高雄價值以及內門文化。

宋江陣活動自3月25日至4月5日，活動內容精采豐富，詳細資料請至「高雄內門宋江陣」臉書粉絲團或高雄旅遊網查詢。

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