春遊澎湖超chill！澎湖海上花火節、跳島潛水、海鮮吃到飽，跳島旅行滿滿異國感

澎湖的離島風光、水上活動與悠閒放鬆氛圍，一直都是許多人規劃春假旅遊的首選目的地，再加上2022年正逢澎湖海上花火節20周年，每周都有精彩海上夜空煙火秀和表演活動，甚至煙火秀還加碼施放到三座離島：七美、望安、吉貝，還不立刻買張機票船票，奔向澎湖嗎！？

澎湖的離島風光、水上活動與悠閒放鬆氛圍，一直都是許多人規劃春假旅遊的首選目的地，再加上2022年正逢澎湖海上花火節20周年，每周都有精彩海上夜空煙火秀和表演活動，甚至煙火秀還加碼施放到三座離島：七美、望安、吉貝，還不立刻買張機票船票，奔向澎湖嗎！？

抵達澎湖的第一件事，就是去租輛機車，開始漫無目的的自由移動，讓你的旅行日常沉醉在每個轉角都會遇見絕美海岸線、什麼都不做就只是發呆看著奇岩怪石、隨興地換裝潛入海底與魚群共舞、找一間漂亮質感的海鮮餐酒館大啖海鮮、最後當夜深了，再躺在零光害星空之下細數銀河，這樣的春遊澎湖旅行，才叫chill！

春遊澎湖｜澎湖國際海上花火節20周年華麗登場



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作為台灣最受歡迎的離島，澎湖，共90座大小島嶼組成，最有人氣的除了馬公本島，便是閃耀金光沙灘的吉貝、綠蠵龜上岸產卵的望安、雙心石滬盛名的七美、以及飽覽柱狀玄武岩的南方四島國家公園，搭配春季澎湖最具代表性的活動「澎湖國際海上花火節」期間來玩絕對錯不了。

澎湖國際海上花火節活動亮點

澎湖國際海上花火節邁入20周年，自2022年4月22日至6月28日登場，今年再度與LINE FRIENDS合作，每周一、四晚上九點在馬公市觀音亭施放，並加碼3場離島場次，預計共施放多達24場煙火，除了近距離感受迷人夜空煙火秀，看見熊大、兔兔，甚至500架無人機表演，逢開閉幕期間更再加碼200架無人機於高空現身，表演規模相當盛大。



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春遊澎湖｜不能錯過的超人氣必吃必去經典行程



圖/站在這裡

對於第一次造訪澎湖的人來說，幾個澎湖最具代表性的地標地景是一定不能錯過的，像是澎湖跨海大橋、澎湖天后宮、澎湖觀音亭、澎湖水族館、中央老街、南寮古厝、二崁聚落、奎壁山摩西分海，以及跳島遊玩吉貝或七美，遊走在海洋景致與人文建築之間，讓人有到了南太平洋島國的錯覺！除此之外，當然也不能錯過澎湖一定要吃的各種海鮮美食：炸花枝丸、土魠魚羹、鮮蚵滷肉飯、小管絲瓜麵線以及自助BBQ海鮮吃到飽，當然，飯後甜點則是要來一球仙人掌冰或二崁豆花唷！



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春遊澎湖｜在地人口耳相傳的秘境和內行美食行程



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待在澎湖看海總有不同氛圍，林投公園的貝殼教堂、號稱小希臘的外垵三仙塔、超壯觀柱狀玄武岩的池西岩瀑、走上小門嶼步道賞夕陽、坐擁海底薰衣草森林的東吉嶼和東嶼坪嶼、以及登上澎湖最北邊且全部是玄武岩的目斗嶼，是目前澎湖最有話題的IG打卡秘境；而內行老饕首推美食則有牡蠣飯、小管肉燥飯、海菜炒蛋、海洋動物雞蛋糕、仙人掌千層蛋糕和各家民宿老闆或在地人推薦的漁夫私房料理。



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春遊澎湖｜烤牡蠣吃到飽熱門澎湖體驗活動



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來到盛產海鮮的澎湖，怎麼能錯過難得的海洋牧場烤牡蠣吃到飽的體驗！除了烤牡蠣、料多味美的海鮮粥外，還能體驗釣花枝與海鱺魚的樂趣，另外，編輯再推薦隘門沙灘SUP、透明獨木舟體驗，在充滿豐富繽紛水下奇景的澎湖，體驗透明獨木舟或是SUP，邊享受海風吹拂的舒暢感，邊欣賞澎湖令人讚嘆的美麗景觀，絕對讓你忘卻煩惱，沈浸在大自然療癒的氛圍中。喜歡刺激的朋友，則是推薦隘門沙灘或是吉貝島的八合一水上活動，多種水上活動、浮潛滿足你追求刺激的渴望。



照片授權：IG@rabbit_funaround



圖/陽光沙灘俱樂部

Day 1：外垵三仙塔>池西岩瀑>二崁聚落>小門嶼燈塔>澎湖水族館>澎湖烤牡蠣吃到飽

Day 2：林投公園貝殼教堂>澎湖隘門沙灘SUP‧透明獨木舟體驗>澎湖隘門沙灘八合一水上活動>及林春咖啡館

Day 3：澎湖吉貝島上機車>來回船票+八合一水上活動

Day 4：南方四島無人島一日遊 東嶼坪嶼>西嶼坪嶼>東吉嶼>藍洞



澎湖交通教學：

從台灣搭船去澎湖，最熱門的碼頭就是嘉義布袋港，每日往返都有固定的航班時間，航程大約為1.5小時，票價為1000元； 從台灣搭飛機前往澎湖，能選擇松山、台中、嘉義、台南、高雄，每日往返都有固定的航班時間，航程大約為30分鐘~1小時不等，票價約2900-3900元之間。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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