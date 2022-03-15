異國料理一吃上癮！ 高雄老字號平價越式「天廚河粉」 酸甜清爽好開胃

近兩年全世界因疫情亂了陣腳，若因為原定計畫要出國感受異國風情、品嚐各國美食的你，無法出發的話別擔心了！在高雄在地老字號—越式料理，絕對讓你一吃就上癮的美味口感。

「天廚河粉」自2007年起已開張十餘年，在高雄市算舉足輕重的老字號店家之一，更在網路店家評鑑中榮獲五顆星的殊榮呢！目前在高雄有兩家店家，分別是中山店及民族店，今日要嚐鮮的店家是中山店，附近有停車場、週邊也有路邊停車格，所以在家族朋友聚餐時，可說是非常方便。

「天廚河粉－越南美食」的招牌非常亮眼，整個店面佔了兩間店面，兩大片落地窗，令人感到明亮舒適且乾淨。環境部分，一進門右側就是櫃台，有一樓及二樓的座位可選擇，基本四人方桌座位就有至少十組以上，還有將近10人坐的沙發區可預訂唷！

餐點皆採自助點餐，所以在二樓用餐的朋友們，要先到一樓點完餐後先結帳，在點餐的過程中，店家在菜單上都有提供圖片對照，所以點起來也能非常順手呢。

餐點部分，平均價格約落在100元至300元左右，以異國料理來說，CP值非常高，價格平價、份量吃得飽且美味，販售的品項也有很多的選擇，越式河粉、飯類，還有涼拌系列、特色小菜、鍋巴、越式熱炒，因越南過去曾被法國殖民過，所以最道地的法國麵包也都有唷，琳瑯滿目的選擇，不管點哪道都不踩雷！

鍋巴系列

看起來很像米香，薄薄的鍋巴配上醃製過後的佐料入口，酥酥脆脆特殊口感格外加分，沒有吃過越式鍋巴的朋友們，必須要嘗試看看。

此外，若點選「魚露鍋巴」，除了基本招牌鍋巴以外，會另外加魚露醬料給你入餐點，越式香醇風味浸在口中啊！

越式煎蝦餅＆涼拌青木瓜

這兩道小菜不管到泰、中、越、台式各有不同風味的料理，到了越式料理當然也要點來品嚐。這兩道都有蝦子，其中發現蝦子在挑選及處理上都非常用心，且鮮脆又大隻，吃得很滿足。

無敵全餐

本店重頭戲來了！裏頭偶鮮食蔬果、蛋、河粉、三層肉以及一些配料，份量非常的多，很適合聚餐時一起共享，將餡料夾入生菜內再沾醬，超清爽的口感，讓人直呼太好吃。

咖啡煉奶

咖啡可說是越南特產之一，所以看到菜單上這道為推薦時就非常興奮，現場會經過滴具，淬鍊出完美比例與鮮奶結合，彷彿到了越南當地品咖啡。

天廚河粉跳脫傳統越式，加入創新做法，壓軸餐點當然是—酸辣海鮮鍋，有夠澎派的海鮮及蔬食加上酸酸辣辣湯底，不論是在冬天暖胃，還是夏天點這道，依然有很清爽，甚至食慾大開的感覺啊！

【天廚河粉中山店】

店家地址：高雄市苓雅區中山二路320號

店家電話：07-3389965

營業時間：營業時間：11:00～14:30；17:00~20:30(禮拜一公休)

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