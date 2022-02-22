「屏菸1936文化基地」打造沈浸式博物館群 3／31前免費參觀

屏菸1936文化基地將於2/25開幕。 圖：屏東縣政府文化處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東文創景點再添一處！屏菸1936文化基地將於2月25日正式開幕，以全新面貌迎賓，2月25日至3月31日免費入園參觀。重啟後的屏菸以沈浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境，感受屏東的產業與文化底蘊。

▲屏東菸葉廠搖身變為沈浸式博物館群。 圖：屏東縣政府文化處／提供

▲屏東菸葉廠曾是全台生產規模最大菸葉廠，從互動展覽中認識過往產業發展的脈絡。 圖：屏東縣政府文化處／提供

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，屏東菸葉廠以文化基地再造重生，4.2公頃的園區將分兩階段開放，菸葉館、客家館、8、9號倉庫（大武山特展）及10號倉庫（故宮特展）四大館搶先開放。佔地面積一千三百坪的屏東菸葉館，為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，不但重現工業遺產的歷史風華，也從互動展覽中認識過往產業發展的脈絡。

▲屏東客家館沈浸式互動展融入濃郁的客家文化風采。 圖：屏東縣政府文化處／提供

屏東客家館沈浸式互動展將客家文化、客家思維與其他文化充分融合，常設展呈現六堆的文化印記與精神，展區分兩大區塊，一是以六堆人的生命歷程重現族群的發展樣貌；二是呈現六堆產業發展與轉型過程。特展則以「六堆KOL系列」將六堆客家先民渡海來到屏東平原拓墾為開端，至六堆形成以及往後百年間，在各領袖帶領下所發展出的六堆生活與文化背景。

▲屏東菸葉館為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具。 圖：屏東縣政府文化處／提供

8、9倉庫特展以「屏東大武山」為主題，分六大展區，結合360度與540度沉浸投影、香氛森林、藝術光雕秀、全息投影及環形光影劇場等多種藝術、創意與科技轉化手法，帶領觀者展開「登大武山」的探險歷程，在山林氣息圍繞下，讓人彷若置身北大武高點遠眺，體驗飛越雲海的驚喜，或在瀰漫的雲霧中尋找大武山動物們的身影，感受四季變化的壯闊山景及各式生態。10號倉庫首展邀請故宮魔幻山水歷險展，以故宮數位典藏成果為基底，搭配新興科技，帶給觀眾多重感官體驗。

▲結合最新藝術光雕技術，讓民眾享受多重感官體驗。 圖：屏東縣政府文化處／提供

2/25下午5點半開幕式也將邀請優人神鼓舞者融合歷史場域，穿梭於屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，展現屏菸歷史與藝術的再生新意涵。園區開幕後至3月底開放一個月免費入場，每周末的開幕市集，集結各類美食、手作小物、街頭藝術等。

除週一休館，開館時間每日上午9時至-晚上10時；館舍平日上午9時-下午6時，週五至週日上午9時-晚上9時，為管制館內人流，平日開放4個時段，假日5個時段，每個時段上限600人，可上屏菸1936官網及臉書查詢。

未來，屏東縣政府也陸續規劃有原民館、縣立美術館、典藏庫房、兒童探索館、文化資產建材庫房，打造品牌化的屏東博物館群。

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