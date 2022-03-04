快訊

高雄快餐店1確診感染源不明 全家228連假曾到花東旅遊

本土確診2例在桃園、高雄 境外62例個案

高雄美術館隱藏版咖啡廳　日系「抱一茶屋」配質感台菜套餐美絕了

美食好芃友 / 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

特色高雄茶屋推薦！位在高雄美術館的「抱一茶屋」，是高雄步道咖啡、半九十茶屋2020年底新開的日式茶屋餐廳。以日式茶屋淺色木質加入藝術裝飾，用餐氣圍相當舒適。餐點則以雅緻的個人中式套餐為主，也提供中市茶飲與茶點，因為裝潢質感非常好，平日生意就不錯，到價位更是建議預約！

高雄美術館咖啡廳推薦：抱一茶屋

過農曆年前跟好友下班女子的討好人生約了一場尾牙聚餐，想不到一延再延，最後約到一月中去。吃膩中式合菜，文青派的她倆提議到傳說中超藝術感的高美館抱一茶屋來聚聚！

抱一茶屋位在高美館靠美術東二路的那側，開車前來建議車子停靠美術東二路停車場再走進來。但詳細位子有點難描述，但不是在高美館展場，是在外頭，我是剛好走到，另外兩人繞了一圈，才找到抱一茶屋高雄美術館店入口。

抱一茶屋是步道咖啡、半九十茶屋集團相關旗下店家，踏入的第一刻就可感受到他們對裝潢的用心。使用大量淺色木作，有日式茶屋氛圍，但整個規劃和視覺效果又非常大器。搭配的藝術品、整體色系都非常細膩，我覺得是可以上國外雜誌的那種規格～

高雄 抱一茶屋菜單

抱一茶屋主打精緻中式口味套餐，有飯食、麵類可選，也有素食餐點，非正餐時段想來點甜點和飲料也有。

高雄特色台菜套餐：抱一茶屋

飯類套餐附餐沙拉、湯品

飯類套餐都有附上沙拉與湯品，口味應該也都頗精緻，同行友人們三分鐘內全部吃光。

蛤蜊虱目魚麵線 $320

約這餐正是一連串好幾天的聚餐過後，一排菜單我選了清爽口味的蛤蜊虱目魚麵線。

這份文蛤虱目魚肚麵線很有水準！湯頭清爽不雜，虱目魚嫩口，蛤蜊的鮮味迷人，加上薑絲提味，只能說這碗麵線非常有水準！！

福州紹興滷肉飯食套餐 $420

飯類主食的米飯可選白米或是五穀米，小菜也比我的麵食單點多一碟。

紹興滷肉味道整體來說不錯，朋友分了我一小塊，如果你習慣吃傳統中菜的紹興滷肉，這份滷汁比較減鹽減油，紹興的香氣我覺得要是再拉明顯一點會更出色。

乾煎虱目魚肚飯食套餐 $470

虱目魚肚也煎得很不賴，完全沒腥味，皮也夠脆（我分到一小口），可以預想下次帶家人來，我爸八成會搶著點這道。

麵類加價甜點、茶類 $80

茶我選了冰烏龍，當日茶點是雪花糕；茶的表現不錯，雪花糕就比較沒記憶點。

抱一茶屋 評價

這次吃下來，非常喜歡抱一茶屋的用餐氣圍！中式餐點精緻度也夠，所以許多人說這邊餐點價位不低，我倒覺得以這樣的環境跟這樣的口味，這樣的價格付得非常心甘情願！下次應該會再帶家人一起來抱一茶屋，在充滿藝術質感的餐廳品嚐美食。推薦給對中式餐點細膩度要求高，也重視用餐環境質感的大家啦～

抱一茶屋

地址：高雄市鼓山區美術館路80號B1

電話：07 552 2371

營業時間：11:00~21:00（週一公休）

臉書粉絲團：抱一茶屋

訂位連結：這裡

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

虱目魚 美術館 咖啡 步道 沙拉 高雄美食

相關新聞

高雄美術館隱藏版咖啡廳　日系「抱一茶屋」配質感台菜套餐美絕了

udn走跳美食／美食好芃友 特色高雄茶屋推薦！位在高雄美術館的「抱一茶屋」，是高雄步道咖啡、半九十茶屋2020年底新開的日式茶屋餐廳。以日式茶屋淺色木質加入藝術裝飾，用餐氣圍相當舒適。餐點則以雅

海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

搭大眾交通「夜宿屏東海生館」6大要點教你避雷　不開車也方便的親子旅遊

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 夜宿屏東國立海洋生物博物館（簡稱：海生館）最讓遊客頭痛的就是「交通」。地點在陌生的車城，對沒有自駕的遊客，特別是親子客會蠻多擔心。就讓阿嬤和Lucas，帶您

高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

udn走跳美食／Vicky 喜歡在小吃街覓食！在台南，國華街的美食真是令人讚不絕口，在高雄，當然得在小吃居多的鹽埕區覓食嚕！想要吃飽飽，想要喝茶飲，想要買伴手禮，這裡通通有。立馬來分享阿進切

在台灣就能上月球！空拍視角看「高雄月世界」　月池如荒漠綠洲

免搭火箭也能登上月球表面！南部除了有台南大內「彩疊山」，位於高雄田寮的「月世界地景公園」亦是朝聖惡地地形的人氣亮點。而除了近距離欣賞荒涼之美，也有許多攝影好手透過空拍機捕捉下不同的視角，而全年不乾涸的

不預訂會撲空！高雄「椒鹽甜甜圈、爆餡靜岡抹茶」療癒必吃 巷弄下午茶秘境開放內用

「2022台灣燈會在高雄」因雙展區絢麗主燈、精彩無人機表演及煙火秀虜獲好口碑，成為2月超夯旅遊熱點，而搭配行程自然也不能少了朝聖必吃美食。高雄另一人氣景點駁二藝術特區附近，有處極隱密的甜甜圈專賣店，主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。