高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

喜歡在小吃街覓食！在台南，國華街的美食真是令人讚不絕口，在高雄，當然得在小吃居多的鹽埕區覓食嚕！想要吃飽飽，想要喝茶飲，想要買伴手禮，這裡通通有。立馬來分享阿進切仔麵、永和小籠湯包、香茗鮮奶茶、 雙妃奶茶、三郎餐包、阿綿麻糬給大家。在地友人說：鹽埕區還有很多美食 下次會再帶我們繼續吃起來。

鹽埕區 必吃小吃老店，必買伴手禮：阿進切仔麵

￭電話：07-521-1028

￭地址：高雄市鹽埕區瀨南街148號

￭營業時間：9:00-20:00

阿進切仔麵可以說是鹽埕區經典的傳統美食，而且店鋪非常的乾淨，店內販賣有黑白切、乾麵、米粉、以及青菜等，味道都很不錯，而且不會過度的調味，吃起來很清爽。

鹽埕區 必吃小吃老店，必買伴手禮：永和小籠湯包

￭電話：0912-436-908

￭地址：高雄市鹽埕區鹽埕街35號

￭營業時間：11:00-19:30

要不是在地朋友推薦，我們可能就會錯過。這間小籠湯包太誇張，第一次去的時候滿滿滿，第二次趁早去才有一桌空桌，待我們離開時已有排隊人龍了。永和小籠湯包的皮薄，湯肉汁嘟嘟好，酸辣湯是不加勾芡的那種，喝起來很清爽，口味也適中，喜歡。

鹽埕區 必吃小吃老店，必買伴手禮：香茗鮮奶茶

￭電話：07-533-8242

￭地址：高雄市鹽埕區五福四路264號

￭營業時間：9:00-21:00，周三公休

這是茶葉行經營的飲品店，在店內可以看到許多茶葉的品種，有不少客人會專程到這邊買茶。然而這邊的飲料是事先裝杯販售的 ，Vicky買得是朋友推薦的無糖烏龍奶茶，好喝。因為高雄天氣太熱，我們同時也買了好幾份香茗茶風味冰淇淋，一邊吃冰淇淋還可以聞茶香，很棒的口感，推薦給大家。

鹽埕區 必吃小吃老店，必買伴手禮：雙妃奶茶

￭電話：07-521-8300

￭地址：高雄市鹽埕區新樂街173號

￭營業時間：9:00-21:00

雙妃奶茶的名氣在高雄可不得了，第一次假日來，一看到人潮就決定放棄，第二次來才有機會喝到即便是無糖也超好喝的奶茶。若說要和香茗鮮奶茶二選一的話，我真的沒辦法選，因為都有其特色，每次來我兩家都會買這樣。

鹽埕區 必吃小吃老店，必買伴手禮：三郎餐包

￭電話：07-551-5841

￭地址：高雄市鹽埕區新樂街198-8號

￭營業時間：9:30-18:30，周二公休

三郎餐包根本是早餐的好朋友，不論加熱或不加熱都各有其風味，而且真的會一口接一口，這就是餐包的魅力。建議一次購買20粒，喜歡的人，真的會覺得20粒不夠這樣。

鹽埕區 必吃小吃老店，必買伴手禮：阿綿麻糬

￭電話：07-531-9177

￭地址：高雄市鹽埕區新樂街198-27號

￭營業時間：10:00-19:00

想吃一手難以掌握又軟綿的麻糬，拜託一定要先電話預訂，倘若要到現場購買，也儘量選擇非假日，因為假日前往會看不到店面。

每次買回家，孩子都吃得很開心，說是大快朵頤一點都不為過。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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