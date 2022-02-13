情人節放閃拿禮物！台灣燈會高屏遊程　到衛武營浪漫賞燈享抽獎

【旅奇傳媒／編輯部報導】「2022台灣燈會在高雄」中央燈區也將於2月15日正式點亮，在這閃耀的時節，迎接主燈前恰逢西洋情人節，交通部觀光局特邀民眾於2月14日試燈攜伴賞燈，過一個不一樣的情人節！

今年的情人節恰巧在元宵節前夕，正值燈會舉辦期間，交通部觀光局特別規劃了情人節活動──消失的喔熊組長（組長去哪兒），由喔熊組長邀約原住民族委員會的部落小鷹到衛武營賞燈，民眾只要於2月14日當天到衛武營燈區，依照喔熊組長及部落小鷹示範的恩愛相片，拍出同樣的「恩愛放閃照」，就可參加現場抽獎，獲得精美小禮品。

▲喔熊和紫紫(茂管處吉祥物) 共同力推台灣燈會高屏遊程。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

為共同行銷推廣「2022台灣燈會在高雄」，茂林國家風景區管理處也於官網建立專案網頁，推薦國家風景區景點串連賞燈的遊程，並提供目前旅遊業者已上架的燈會相關遊程，供民眾查詢。

茂管處柯建興處長表示，歡迎用國旅券暢遊高雄，本處除了提供燈會遊程相關資訊外，更與知名旅遊業者合作推出限量遊程，產品多元又精彩，包括情人節套票、一日至五日遊程、買一送一等方案，參加限量遊程的民眾能獲得「情人節愛心口罩」，還有機會獲得「主燈區觀禮臺券」，機會難得，務必把握!

▲喔熊和紫紫(茂管處吉祥物)輕騎新威森林公園。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

想過一個不一樣的情人節嗎﹖歡迎在浪漫輝煌的燈會中訂下愛的誓言!請至茂林國家風景區官網查詢，為自己打造一個不一樣的情人節。貼心小提醒：防疫期間，賞燈不忘防疫，全程配戴口罩，保持社交距離，體驗安心、愜意的台灣燈會。

相關資訊：

茂林國家風景區官網 https://www.maolin-nsa.gov.tw/03008734.html

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野