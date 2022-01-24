快訊

直播／今日新增15例本土、36例境外 無死亡個案

北市府拍板 春節接種方案初四至初六能打BNT、高端

屏東縣民公園有「春江獸」出沒！14座燈飾白天也夢幻，還有遊園列車免費搭

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 / 文、圖／尼力

udn走跳旅遊／尼力

春江獸又來了！！！！這次離屏東市很近～～～就在縣民公園，巨大登場！高達20公頃的縣民公園燈區，14座燈飾展出，還有貼心設置遊園列車，讓長輩、孩子可以接駁免費搭乘。

屏東燈會：縣民公園、萬年溪畔、勝利星村三大燈區

LET’S GO～屏東燈會 1/21正式點燈

<夜晚亮燈照片於文章底下>

台糖縣民公園|阿猴1909綠水園區（台糖縣民公園）

位置：屏東市台糖街到底（鄰近台糖量販屏東店）、台糖屏東總廠

亮燈時間：17:30~22:00

2022屏東燈會官網：https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf

屏東燈會縣民公園 1/21~2/28 展出

貼心的有遊園車可以搭乘，讓長輩、小孩、行動不便的朋友也可輕鬆觀賞燈會。

很喜歡來縣民公園，孩子也可以放電，輕鬆玩樂一整天。

縣民公園占地高達20公頃，很耗體力，有需要就可以搭乘接駁專車，都是免費的。

縣民公園遊園列車

活動期間每日14：30～21：30（單趟行駛大約20分鐘）

行駛路線

1.台糖街站→龍翔2號橋站→地標塔站

2.地標塔站→龍翔2號橋站→台糖街站。

屏東公車式小黃，貼心巴士，時間給大家參考，就輕鬆抵達 縣民公園

建議傍晚時間來，運動民眾也多、加上比較不那麼熱，還可以看到夕陽美景。

以「光、影、糖、紙」為主題，結合紙漿廠歷史演練。

一下子就找到春江獸了，最萌可愛的春江獸！之前在南端最美看海美術館出沒過，這次離市區更近了。

高達14米，重達400公斤的春江獸，巨大的體積超可愛。

直接霸佔縣民公園，很多民眾都前來拍照。

上次錯過春江獸的，把握屏東燈會唷~春節出遊可以帶家人來走走。

傍晚很多民眾散步、踏青、約會、親子放電。

燈光會於晚上6點左右啟用。

倒映於湖畔的殘影也好特別。

全台最威的屏東縣民公園

得到「美國繆斯設計獎MUSE Design Awards首獎」、「義大利國際設計獎A’Design Award」、「2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」等4項國際大獎肯定。一直在得獎啊！！！好狂～

整個規劃設計相當棒，可以散步、騎單車。

由於前往得太早，還沒點燈。

整個縣民公園會有14座燈光作品展出。

可以到觀景台上，遙望整個縣民公園平地唷～

也別忘了到勝利星村尋找超萌可愛的史努比主題燈會。

台糖縣民公園|阿猴1909綠水園區（台糖縣民公園）

位置：屏東市台糖街到底（鄰近台糖量販屏東店）、台糖屏東總廠

亮燈時間：17:30~22:00

2022屏東燈會官網：https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 燈會 美國 義大利 歐洲 屏東旅遊

相關新聞

屏東縣民公園有「春江獸」出沒！14座燈飾白天也夢幻，還有遊園列車免費搭

udn走跳旅遊／尼力 春江獸又來了！！！！這次離屏東市很近～～～就在縣民公園，巨大登場！高達20公頃的縣民公園燈區，14座燈飾展出，還有貼心設置遊園列車，讓長輩、孩子可以接駁免費搭乘。

超難訂的高雄日式串燒！酒灑職人串燒秒飛日本街頭　「月見雞肉丸子」洗版IG

udn走跳美食／美食好芃友 小吃林立的高雄武廟周邊竟然有一間每到營業時間必坐滿的高雄日式串燒店？沒錯！就是這間以炭火烤的日式燒烤店-酒灑職人串燒！嚴選串燒肉品與海鮮，大部份食材都簡單以鹽來調味，

10元銅板價！高雄苓雅市場「正吉壽司」逾30款手作壽司及生魚片任選，還有賣蛋包飯

udn走跳美食／尼力 高雄好吃的銅板壽司、握壽司、日式美食，不能錯過這家苓雅市場販售超過十年的正吉壽司。正吉壽司目前搬家到自強路上，靠近自強路正牌白糖粿旁，好多銅板10元的手作壽司，食材挺新鮮的

９公尺洋蔥溜滑梯！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁

到屏東不再只有玩墾丁！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」，座落在世界最大土地公廟旁，屏東縣縣長潘孟安提及，富有屏東車城特色的遊戲場動工，預計今年6月底完工，力邀大家參拜進香完記得來玩！ 想到車城，

全台最萌「史努比燈節」看到飽！14組史努比燈飾、巨大電鍋現場照，還有動畫燈光秀

滿屏的史努比萌翻！2022屏東燈節即將於1/21正式開幕，但近期三大燈區皆已陸續亮燈，除了日前整理的現場圖輯，今天專注與大家分享話題性最高的「史努比燈區」，加上經典巨大電鍋、柑仔糖、搖搖馬、手繪風辦桌

台版「地中海小鎮」引人神迷！海景夕陽作陪，鼎邊糊、馬祖漢堡一吃上癮

馬祖人的過年從初一的馬祖境天后宮搶頭香開始，一直到元宵節前後四鄉五島全境都有的擺暝，各鄉各村不同期間都有精彩活動，處處年味十足。坐落於南竿馬祖村，馬祖境天后宮（又稱馬港天后宮）屹立至今已超過200多年歷史，這間馬祖香火最鼎盛、也最氣派的廟宇，細緻的石刻龍柱、藻井，以及諸多繁複的雕刻藝術，無論內外都無比華麗氣派。過年期間遊訪馬祖，也不妨參拜全世界最高的媽祖巨神像、鑽個媽祖神轎祈福坑道，為新春帶來滿滿的喜氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。