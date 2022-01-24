屏東縣民公園有「春江獸」出沒！14座燈飾白天也夢幻，還有遊園列車免費搭

春江獸又來了！！！！這次離屏東市很近～～～就在縣民公園，巨大登場！高達20公頃的縣民公園燈區，14座燈飾展出，還有貼心設置遊園列車，讓長輩、孩子可以接駁免費搭乘。

屏東燈會：縣民公園、萬年溪畔、勝利星村三大燈區

LET’S GO～屏東燈會 1/21正式點燈

<夜晚亮燈照片於文章底下>

台糖縣民公園|阿猴1909綠水園區（台糖縣民公園）

位置：屏東市台糖街到底（鄰近台糖量販屏東店）、台糖屏東總廠

亮燈時間：17:30~22:00

2022屏東燈會官網：https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf

屏東燈會縣民公園 1/21~2/28 展出

貼心的有遊園車可以搭乘，讓長輩、小孩、行動不便的朋友也可輕鬆觀賞燈會。

很喜歡來縣民公園，孩子也可以放電，輕鬆玩樂一整天。

縣民公園占地高達20公頃，很耗體力，有需要就可以搭乘接駁專車，都是免費的。

縣民公園遊園列車

活動期間每日14：30～21：30（單趟行駛大約20分鐘）

行駛路線

1.台糖街站→龍翔2號橋站→地標塔站

2.地標塔站→龍翔2號橋站→台糖街站。

屏東公車式小黃，貼心巴士，時間給大家參考，就輕鬆抵達 縣民公園

建議傍晚時間來，運動民眾也多、加上比較不那麼熱，還可以看到夕陽美景。

以「光、影、糖、紙」為主題，結合紙漿廠歷史演練。

一下子就找到春江獸了，最萌可愛的春江獸！之前在南端最美看海美術館出沒過，這次離市區更近了。

高達14米，重達400公斤的春江獸，巨大的體積超可愛。

直接霸佔縣民公園，很多民眾都前來拍照。

上次錯過春江獸的，把握屏東燈會唷~春節出遊可以帶家人來走走。

傍晚很多民眾散步、踏青、約會、親子放電。

燈光會於晚上6點左右啟用。

倒映於湖畔的殘影也好特別。

全台最威的屏東縣民公園

得到「美國繆斯設計獎MUSE Design Awards首獎」、「義大利國際設計獎A’Design Award」、「2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」等4項國際大獎肯定。一直在得獎啊！！！好狂～

整個規劃設計相當棒，可以散步、騎單車。

由於前往得太早，還沒點燈。

整個縣民公園會有14座燈光作品展出。

可以到觀景台上，遙望整個縣民公園平地唷～

也別忘了到勝利星村尋找超萌可愛的史努比主題燈會。

台糖縣民公園|阿猴1909綠水園區（台糖縣民公園）

位置：屏東市台糖街到底（鄰近台糖量販屏東店）、台糖屏東總廠

亮燈時間：17:30~22:00

2022屏東燈會官網：https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」