高雄極道地印度餐廳！印度主廚的咖哩、烤餅太厲害，窯烤雞肉更是饕客激推

又找到一間道地高雄印度餐廳啦！低調開在高雄巨蛋商圈，昌盛街上的Doon Valley Indian Restaurant and Bar都瓦哩印度廚房酒館，是由印度籍老闆與印度籍主廚開設的印度餐廳。店內販售的印度菜色超級多，光是大家超愛的印度咖哩就有雞、牛、羊、海鮮等超過20種可選，還有現做印度烤餅以及印度窯烤雞肉塊，味道好且價格不貴！我們家吃得超滿意，超級推薦喜歡吃印度咖哩的大家務必來吃～

知道我跟我家人愛吃印度咖哩，前陣子好友私訊了我這間都瓦哩印度廚房酒館，一查地址才發現在北高雄巨蛋附近的昌盛路上，怎麼會開在北高雄我不知道啦！！

北高雄印度咖哩推薦：都瓦哩印度廚房酒館

都瓦哩印度廚房酒館在鼓山昌盛街，這條街挺小，但餐廳對面就有停車場，我覺得基本上這條街的餐廳有停車位就好解決，不然這一帶超難停車。

走進都瓦哩印度廚房酒館，立刻感受到熱情的印度餐廳氛圍，好喜歡這種熱情鮮明的配色喔！牆上也掛了不少印度當地的人文風景照。

印度籍老闆本人！他人超好超親切，也喜歡跟客人聊天。他這天講到他跟現在的主廚之前都是在五星飯店工作，因為理念契合，一起在高雄開了這間都瓦哩印度廚房酒館。而店內印度菜是以北印風味為主，北印菜味道較溫潤，但更重視各種菜色的香料香氣層次感。

是說都瓦哩印度廚房酒館連裝潢都有很多對當地色彩，像是這個之前去新加坡、馬來西亞印度區看過的印度燈籠。

或是店內播放的印度流行歌曲（還有MV）會讓人在這用餐真的有到國外的感覺。

都瓦哩印度廚房酒館 菜單

都瓦哩印度廚房酒館提供各式印度菜色，像大家最愛的印度咖哩，有多種咖哩醬，也分成雞、羊、海鮮、牛（牛肉菜單我沒拍到）；而搭配咖哩的烤餅有naan和parnatha，還有印度烤雞、香料飯……等等。重點是價格在北高雄或是跟連鎖高雄印度餐廳比都非常親民啊啊啊啊！

高雄印度料理推薦：都瓦哩印度廚房酒館

這天上菜之前跟老闆稍微聊了一下（老闆英文完全沒問題，中文簡單溝通可以，但如果講解複雜的製程或是一些來源可能無法），聊到製作咖哩的香料，老闆超熱情拿出他櫃檯後方的香料們，打開瓶蓋請我們聞，在其他印度餐廳從沒有的體驗，哈哈哈哈～（後來我們後方的客人也有問，老闆也是超熱情拿一堆香料給那桌客人）

碳烤雞肉串（Chicken Seekh Kebab）$290

這個是在國外印度餐廳很熱門的串烤菜色，以雞絞肉加入多種蔬菜末、印度香料，串成長條然後進爐烤。 上桌時我看過有人是整條上桌，這裡是切成好入口的大小。

這個雞肉串強烈建議要搭將一起吃，使用油脂較低的雞絞肉，跟台灣吃習慣的juicy多汁軟嫩雞肉不同，配醬吃比較涮嘴。

蔬菜脆球餅$ 70

豌豆做成的脆餅球裡面放上炸蔬菜丁，沾一口中間帶酸味與香菜香氣的醬汁，然後一整個放入口中，非常脆口又清爽，這盤我一個人吃了三個吧！！

接下來這些烤雞肉料理則是很多客人到都瓦哩印度廚房酒館必點系列！

香料塔都雞肉塊 $290

雞肉抹上masala醬與多種印度香料，窯烤而成的香料雞肉塊，這口味也是最受歡迎的（可能台灣吃很習慣masala）

奶酪碳烤雞肉塊 $290

Hariyali Chicken Tikka （隱藏版菜單）

老闆說這是他們剛推出的烤雞肉口味，以薄荷葉、香菜葉和綠辣椒製成的抹醬抹在雞肉上再窯烤，蠻清爽的香料香氣。

烤雞綜合盤

老闆說前幾種烤雞也有做綜合拼盤，很適合人少但又想一次吃到不同口味烤雞肉的人點，也是他剛剛推出的，聖誕節和新年期間蠻多客人點這份～

接著，上了最期待的印度烤餅naan！來印度餐廳根本就是為烤餅還有咖哩而來，先上桌的是原味烤餅、蒜香烤餅。

咖哩們也不遑多讓，同一時間端上桌～這時老闆也特地來我們桌邊介紹，他們的咖哩是北印度咖哩風味，香氣足，但味道比起南印度咖哩較mild，也的確跟我吃過的幾間高雄印度咖哩相比較溫和。

紅醬奶油雞肉咖哩 $260

這是以番茄醬混合香料，和無骨雞、奶油一起炒製的咖哩，味道超濃郁，很喜歡這咖哩的迷人奶油香氣～

原味烤餅 $50

都瓦哩印度廚房酒館naan烤餅走乾爽且彈性口感，手撕這烤餅會覺得很有韌性，然而入口不會太乾，咀嚼起來微微彈牙，現場吃搭配咖哩很棒，但那天把吃不完的烤餅帶回家，隔天午餐回烤也還是一樣好吃！這個也很可以外帶～

蒜香烤餅 $80

原味烤餅已讓我們對都瓦哩印度廚房酒館頗有信心，這個大蒜烤餅我們家更愛！這個口味上桌就超級香，而且很推薦直接吃，直接吃就非常好吃！！

蔥香雞肉咖哩 $260

以爆香洋蔥風味的咖哩醬和茴香、豆蔻、辣椒熬煮而成，因為是用洋蔥爆炒，咖哩的甜感較高，我覺得蠻適合小朋友吃的～

起士烤餅 $120

大部分在外面吃到的起士烤餅都是一人份，但都瓦哩印度廚房酒館的起士烤餅真的大到我覺得兩人以上吃差不多。

起士給好給滿，超級有誠意！！！

蔥香雞肉咖哩配起士烤餅非常對味，炒過的洋蔥奶香跟起士好搭喔！

原味千層烤餅 $80

比起naan的那種帶空氣感的口感，千層烤餅吃起來比較像台式蔥油餅，或是比較厚實感的烙餅，口感更厚、更帶嚼勁一些。

牛肉綜合香料咖哩 $280

這個是以馬薩拉醬為基底，加入番茄、洋蔥和多種香料製成的咖哩。其實就是大家熟知的Masala但換成牛肉，

以這三種咖哩來說，Masala咖哩還是最對我們家喜好的一款咖哩，香料香氣相較前兩種更強烈一些。

印式羊肉特味飯 $330

以羊肉、瑪莎拉醬和多種香料拌炒的印度米飯，顏色和香氣非常引人食慾啊！

這個可是貨真價實的印度米飯，老闆說就是要這種印度長米才對味，粒粒分明又鬆軟，還帶有特別的印度米香氣。

芒果拉昔

印度傳統優格加上水果味，這杯的甜度很低，優格酸味高，當咖哩餐的收尾超棒！

印度香料奶茶

冬天不想喝冰的，也很推薦都瓦哩印度廚房酒館的香料奶茶，香料味有但不會太強烈太刺激，甜度也不會太高。

都瓦哩印度廚房酒館 評價

不管是這天點的三樣樣度咖哩、印度烤餅，都有不錯水準，加上環境很有feel，用餐空間舒適，整體吃下來覺得非常可以！後來發現他們也有ubereats外送，住附近可以叫來吃，但要說最好吃，還是推薦親自去一趟都瓦哩印度廚房酒館內用，也可以跟老闆聊聊啦！

都瓦哩印度廚房酒館

址：高雄市鼓山區昌盛路58號1樓

電話：07 552 2805

營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:30

臉書粉絲團：都瓦哩印度廚房酒館

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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