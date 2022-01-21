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10元銅板價！高雄苓雅市場「正吉壽司」逾30款手作壽司及生魚片任選，還有賣蛋包飯

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 / 文、圖／尼力

udn走跳美食／尼力

高雄好吃的銅板壽司、握壽司、日式美食，不能錯過這家苓雅市場販售超過十年的正吉壽司。正吉壽司目前搬家到自強路上，靠近自強路正牌白糖粿旁，好多銅板10元的手作壽司，食材挺新鮮的唷～尤其像我跟家人都很愛吃鮭魚、生魚片、壽司，來這裡買很划算～～不是在上漁屋買，就是在正吉壽司。

檯面上很多銅板10元的壽司，下午時段亦有營業，下午茶點心吃也爽口不油膩唷~高雄平價壽司可以參考唷~正吉壽司不錯的選擇，高達30種以上的手作壽司可挑。現場沒有看到花壽司，可能要用訂製的。

可內用，有蓋飯、丼飯、蛋包飯。

正吉壽司 菜單與價目

壽司價格都很平價，多人吃不傷荷包，宅在家跟家人吃飯就買這家回家分享吃吧～～～

銅板10元的壽司都是孩子喜歡的，不小顆唷～～～蠻有誠意的！

龍蝦沙拉根本是秒殺被吃完，我還沒吃到就沒有了。正吉壽司生魚片、沙拉壽司都是現點製作，建議可以先打電話預訂，生魚片要現切，還要炙燒，非常花手技，要耐心等候唷!

美味值得等待，跟家人覺得CP值很高的正吉壽司，好吃。

簡約的店舖，可內用亦可外帶，如果不想等太久，就只能先夾取檯面上現有的手作壽司。

好吃推薦必點焦糖鮭魚壽司，軟綿口感帶甘甜醬汁，鮭魚保有油脂，相當好吃。

焦糖鮭魚好吃。

鮭魚壽司油花也算不錯，一貫30元。

鮭魚控，免改鮭魚名，正吉壽司的鮭魚壽司好好吃，非常新鮮，都是現切製作，挺新鮮的。

花枝壽司好吃推薦，保有海洋鹹香風味~很滑口帶Q彈口感。

生魚片綜合切盤相對會比較高單價，190元～～～吃手握壽司會覺得比較划算！

正吉壽司/原苓雅市場內

位置：高雄市苓雅區自強三路57之1號

營業時間：11：00～20：00（週一公休）

服務專線：0981851370

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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