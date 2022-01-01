找過秋香別忘了伯虎！ 屏東老宅咖啡廳「伯虎在二樓」復古懷舊充滿文青風的計時空間

Ann和榜哥兩年多沒來恆春墾丁走跳，這一次在恆春鎮上吃吃喝喝時，早已把算在地老字號的秋香麵店列在口袋名單內，無意就看到網路人氣夯店”伯虎在二樓”，就真的開在秋香麵店旁的二樓上，這樣巧妙的”唐伯虎點秋香”又怎能錯過呢？

伯虎在二樓位在恆春的中山路上，一樓就是老字號的秋香麵店，鄰近恆春分局建民派出所、恆春古城-南門等，而這一區是非常不好停車，建議將車輛停在路邊停車格、恆春古城-西門旁的廣場或是恆春假日夜市廣場等在步行前來，千萬不要隨意亂停車而影響交通。

室內裝潢

營業時間一到，我們沿著很復古懷舊的樓梯走上”伯虎在二樓”立馬就聞到香氣十足的蒜香麵包味，光聞這味道就覺得這麵包一定好吃！

伯虎在二樓的裝潢設計相當的復古，保有著老宅原本的基礎還添加不少復古懷舊的元素來營造這隨處都讓人覺得很美的用餐空間。而店內也有擺設不少文創周邊商品，也讓伯虎在二樓增添了不少文青感！

而伯虎在二樓每一區的用餐位置都各有特色，不少人都會選擇在明亮的露台區用餐，坐在這不時可看著戶外景色，看著人來人往的街道，享受在這如此愜意的用餐空間真的很棒！

菜單

不提供菜單做參考，不論內用外帶點選飲品或是手工烘焙品項皆需在櫃台處點餐付款，因疫情關係內用的消費方式為每人低消180元，限時90分鐘，店員會幫內用的每組客人打卡。

餐點

這天我們是在樓下吃完秋香麵店，準時11點營業時上樓，也不知道要點選什麼品項就隨興點了幾樣，也因為是三個人用餐就是要湊滿到540元以上，差額部分店員會貼心提醒。

●Aloha青梅醋，100元

這杯是玉米姐姐點的飲品，一看到櫃檯旁的圖片就說要點這杯來喝，因為顏色太繽紛好看了，喝起來也酸V酸V的，還不錯喝唷！

●Affogato(香草冰淇淋)，130元

兩球味道很濃郁的香草冰淇淋，玉米姊姊單吃冰淇淋很喜歡；後面再淋上義式濃縮咖啡後就成了Ann喜歡的甜點，濃縮咖啡的苦中和了冰淇淋的甜，這樣吃起來最幸福了！

●蒜了，35元

一走上樓就聞到超級香的蒜香味，內心就決定要點個”蒜了”來吃看看，蒜香味真的很夠，麵包的口感也很不錯！

●這個巧克力，50元

原以為會很甜的”這個巧克力”不會太甜，麵包的口感也挺扎實！

●法國超人，50元

很脆的法國麵包搭配著他們特調的起司奶油醬，味道真的很濃郁，法國麵包也很有嚼勁而且會越嚼越香。

●那個小吐司，70元

使用的是生吐司所以口感非常的鬆軟，再搭配有酒味的果乾，真的很特別！

整體評價

伯虎在二樓整體的服務態度還算不錯，店內的用餐空間處處都很美都很有特色，餐點的選擇主要手工烘焙品項以及飲品，不少人都會專程到伯虎在二樓外帶麵包、點心等。

據說，伯虎在二樓在疫情前是餐點價格與用餐時間取高的金額來收費，所以才會有打卡機來給客人打卡好計算時間，所以又有”計時空間”的別稱；而目前內用為每人低消180元，限時90分鐘，採現金交易！

伯虎在二樓在樸實的恆春鎮上真的是很有特色的一家甜點咖啡店，在裝潢上保有著老宅的復古懷舊，在店內擺設上不少物品也都很有年紀，販售的文創商品又帶點文青風，難怪吸引不少旅人們前往。有來恆春墾丁走跳的朋友，千萬不要錯過來伯虎在二樓拍照打卡吃美食喔！

伯虎在二樓

營業時間：11:00-18:30

營業地址：屏東縣恆春鎮中山路48號2樓

營業電話：0901-109527

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官網：官方網站

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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