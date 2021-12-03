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鹽埕近70年老店美食！「老蔡虱目魚粥」虱目魚肚麵線好鮮甜，鹹粥還能免費續湯

美食好芃友 / 文、圖／芃芃

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鹽埕美食老店又一間！這間藏在瀨南街上的老蔡虱目魚粥，在老鹽埕已經營業近70年。來到這，內行人都會點上一碗魚、肉、蚵仔料滿滿的綜合粥，再來上一份單點切塊油條配著粥吃。虱目魚愛好者則推薦必點虱目魚肚麵線，超大片無刺魚肚與鮮美湯頭讓人一喝愛上～魚頭、魚腸和各式小菜也都價格平實，從早餐到午餐隨時都有在地人走進來吃，算是鹽埕一帶在口碑推薦的厲害鹽埕小吃

超過一甲子鹽埕小吃：老蔡虱目魚

開在鹽埕區瀨南街上的老蔡虱目魚粥，在這一帶已經開了50年。不過，藏於小路加上不是外地人會特別去的熱門鹽埕小吃，我是到前陣子才知道這間店，而且是剛好看到住鹽埕區朋友的早餐打卡照才知道。

走進老蔡虱目魚粥，這位掌廚阿姨會很熱情跟每一位進門的客人打招呼。「阿姨，這些滷魚看起來好好吃，可以借我拍個幾張嗎？」「可以啊妹妹～但要把我拍漂亮一點！」

我還發現角落的這一鍋蚵仔，也太大太飽滿了吧～～比外面很多蚵仔麵線的蚵仔還要大顆！！

鹽埕區 老蔡虱目魚粥菜單

這裡最賣的就是粥品，觀察一下當天來的客人至少都是一碗粥起跳，其他也有人點雞肉飯、湯麵線。

鹽埕早餐推薦：老蔡虱目魚粥

跟老爸一失控就點了一整桌，不過真的沒想到份量這麼多。

綜合粥（小） $60（油條另外單點）

魚、肉、蚵仔料放得頗多，食材新鮮，湯頭走清淡帶一點海鮮甜味，還不錯！不過米飯就是南部的鹹粥（湯泡飯），喜不喜歡見仁見智，湯若是喝不夠也可以在拿到櫃檯去續加喔！

魚肚麵線 $100

虱目魚魚肚是給一整大塊，我爸笑說這個自己去市場買也要80元。不愧店名就叫老蔡虱目魚粥，虱目魚選得很棒，肉細緻且完全無腥味，而且處理得很好完全沒刺喔！

老實說比起剛剛的綜合粥，我們更愛虱目魚肚麵線，放虱目魚的湯的更鮮甜，麵線放在湯裡一會也不會整個泡爛。

川燙蚵仔 $50

蚵仔夠肥夠新鮮，加一點醬油與香菜提味就非常夠，咀嚼有蚵仔鮮甜～這品質賣一盤50非常親民啊啊啊啊！

滷鳳梨豆醬魚頭 $20

我爸請我大力推薦這道！他是個熱愛吃魚頭的人，去哪裡看到賣魚頭都會點來吃～他說老蔡虱目魚粥的滷鳳梨豆醬魚頭是小時候的復古味道，豆醬入味。但不會太死鹹，還蠻涮嘴的。

瀨南街 老蔡虱目魚粥 評價

比起幾間有名的鹽埕區虱目魚丸、虱目魚湯店，老蔡虱目魚粥或許不是外地客來會特地來朝聖的鹽埕小吃首選，我卻覺得想要體驗在地人早餐，用料實在，湯頭鮮美，價格也平實的老蔡虱目魚粥很值得來試試。

老蔡虱目魚粥

地址：高雄市鹽埕區瀨南街201號

電話：07 551 9689

營業時間：6:00-14:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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