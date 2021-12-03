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屏東枋寮美食！在地人不願公布的隱藏版牛雜湯，鹹豬肉亦是人氣必點

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這天跟友人到屏東玩，但這次不是玩墾丁這種常見的旅遊，而是來到枋寮。枋寮美食印象中感覺點名不出幾間，這間也是我們跟在地的路人詢問才知道這間存在，如果單獨搜尋「枋寮美食」真的不會出現這間。這間有別於一般牛雜湯，是充滿越式風味的類型。就來看看這間賣著枋寮牛肉麵與枋寮牛雜湯的越南小店，是否我們也一樣覺得好吃呢？就跟著愛吃輝一起來吃吃看吧！！

這個位置其實不算是觀光地區，距離漁港也有一些距離，正常的觀光客是不太會來這裡閒逛，不過其實去漁港也不會太遠。真的有來到枋寮可以往這邊看看，附近也有很多很好吃的枋寮美食。

這邊也有一些滷菜選擇，大多數都選擇鴨肉跟鹹豬肉等等。

這裡的牛雜都會先用大量的中藥材滷湯去滷過，先滷到一定的程度，到時候再加熱，然後再加入熱湯，這樣其實才是最好的方式，可以維持適中的咀嚼口感，又可以讓餐期不會那麼忙。

看到滿滿滷好之後撈起來的中藥材，整個倉庫都是中藥材香氣。

牛雜湯 NT$110

這牛雜湯的湯底充滿越式清湯的風格，再加上九層塔的點綴，層層的堆疊喝起來是順口清爽，稍微再帶有一點中藥材香氣。牛雜種類很齊全，喜歡吃牛雜的，一定可以吃到相當不錯的選擇。

牛肉麵 NT$110

牛肉麵湯頭是不錯的，牛肉也燉煮的不錯，可是唯獨麵條真的是不太行。不知道是麵條廠商的問題，還是煮麵條的技術不好，吃起來是「糊糊」的那種，真的是太可惜了。

鹹豬肉 NT$60

這個跟台式的鹹豬肉不太一樣，沒有一堆黑胡椒的醃製，只有淡淡的鹹味。切開後是很漂亮的粉紅色，吃起來也不會豬皮難以咀嚼，瘦肉本身也是嫩口的，相當特別。

鴨肉 前段 NT$150／後段 NT$180

鴨肉吃起來還算不錯，這一份價格也算合理，但我覺得並不是必吃的類型，就看人吃了。

珍牛雜湯菜單

整體來說：

這間的老闆娘很有越南精神，非常非常努力工作，也不太喜歡休假，我們來的這天本來看google map 是公休的，還好我們有走過來看看，才沒有錯過這間在地人愛吃的美味，老闆娘跟我們抱怨說有人都給他們亂改，後來我們有協助更改一下google map的資訊，這間從早餐賣到晚餐的牛雜湯，有機會大家可以來吃吃看。

體驗時間：110/11

珍牛雜湯

地址：屏東縣枋寮鄉隆山路39-41號

時間：07:00-20:00

電話：08 878 7006

停車：無

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牛肉麵 越南 觀光 早餐 必吃 屏東美食

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