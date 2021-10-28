六堆唯一靠海的客家聚落！走訪屏東客家三級古蹟　還能感受茶養文化

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】「屏東，總是多一度」，這句話近來常聽到屏東縣長潘孟安掛在嘴邊，屏東因為地理緯度關係，氣溫總是比其他縣市高，人也比較熱情，許多地方還保留純樸人心與在地文化。

歡迎大家來深入了解屏東佳冬鄉、竹田鄉、潮州鎮等鄉鎮，體驗多一度的屏東人情味。 屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維表示，建議以上述三鄉鎮景點為主軸，深度走讀六堆唯一靠海的客家聚落，楊氏宗祠、蕭家洋樓、張家商樓、詩人步道、西隘門等，可透過文史工作者深入解說，讓大家對於最南端的客家村有更精進的了解，能對屏東客家更有深一層的認識，將這些好地方，都能納入民眾觀光值得探訪規劃的首選。

遊程來到竹田驛站、竹田頓物堂，頓物堂館長邱展裕透過客家染布手作 體驗，體會客家與藝術的連結。最後來到曾經有8家戲院貴為台灣戲院密度最高的地方之一的潮州鎮，且擁有明興閣布袋戲、明華園歌仔戲、光鹽皮影戲等戲團，而被稱為「戲巢」之處，走讀潮州巷弄處處是故事，豐富精彩的一日行程體驗屏東文化、美食、好物、好景。

旅行社業者陳毓志則指出，屏東縣政府用一年四季的方式，推出春季城市遊、夏日運動風、秋季客家村、冬季原民部落各10條單日旅遊路線，更可以延伸包裝成2～3日遊，讓旅客可以依據不同季節，體驗不同的屏東魅力。

詩人醫生稱號曾貴海 關懷家鄉整修佳冬文史古蹟

佳冬鄉背山面海，地靈人傑，是全台灣出最多醫生的鄉鎮，是古蹟、歷史建築及客家伙房保留最密集的地方，因獨有的海港條件，經濟與人口蓬勃一時，蕭、賴、鍾、朱、林、黃、張、羅等客家開墾先民因經商，出現不少盛名世家，在地方興建大宅聚落和富麗堂皇的祠堂，使得佳冬鄉的大宅院比其他客家鄉鎮要多，素有「古蹟之鄉」的美名，更有「活的博物館」的稱號。

茄冬文史協會理事長楊景謀表示，佳冬豐富人文造就仁心醫者，二次世界大戰 後就出了25名醫師，其中有詩人醫生稱號的曾貴海，用筆創作，用詩詞療癒人心，關懷土地也投入社會運動，多年來與志同道合的朋友，一起奉獻、整修佳冬的文史資源、古蹟活化，打造景點解說牌，邀請所有人來體驗佳冬之美。

◆楊氏宗祠

三級古蹟的楊氏宗祠，建於民國8年， 是庭園造景最獨特的古宅， 因祖先楊雲岫曾任潮陽太守， 屋頂以燕尾脊代表官宦後代，祠堂前有全台唯一的「太極兩儀池」， 象徵楊家子孫生生不息及遇水則發。宗祠的大木構造相當簡潔，棟頂的馬背接飾是精緻的琉璃貼及彩繪鑿花；天井舖設紅色的地磚，左右兩側各有一月洞門相通。

▲代表官宦之家的燕尾脊。 記者-張偉浩／攝

▲宗祠內精緻琉璃貼及彩繪鑿花。 記者-張偉浩／攝

◆蕭家祖屋

蕭家是早期佳冬大戶，當時人丁眾多，才人輩出，其宅第所在被喻為上乘龍穴。蕭宅的大門帶有巴洛克風格，空間佈局是一種回字形的圍籠式格局具防 禦功能，見證六堆客家的族群住宅特色。佈局有五進堂屋和四個內埕，左右對稱。內部陳設簡單色彩以朱、黑色為主，書卷窗、甕窗、八卦門等古拙的雕 飾造形，都是六堆客家住宅的特色。

▲大門展現巴洛克氣派風格。 記者-張偉浩／攝

▲宅內通道與八卦門。 記者-張偉浩／攝

◆張家商樓

客庄最美轉角的張家商樓，就座落於佳冬鄉冬根路及西邊路轉角處，大門面街開啟，有別於一般客家夥房的臨街形式，加上保留全台罕見的金包銀式工法，加上雙層的土角厝，是佳冬現存古樓的代表性建築。後來老樓不敵風雨摧殘，屋頂塌陷一大半，在詩人醫生曾貴海發起搶救行動之下，集資對商樓做修復，才將這棟古商樓保存下。

▲位於路角處的古樓建築。 記者-張偉浩／攝

▲由商樓上俯瞰大門。 記者-張偉浩／攝

◆西隘門

西隘門原被列二級古蹟，因村民過於熱心修建，成為三級古蹟。西隘門最大特色是門額有泥塑彩繪浮雕，中央寫有藍色的「褒忠」二字，是乾隆皇帝頒賜，外側各雕繪一隻龍頭蝙蝠身怪獸，門牆內還有一凹入的天公塔，將客家習俗表現無遺。西隘門門牆二側有「褒雍粵域」、「忠著閩邦」的對聯，可見佳冬先民當時就提倡族群和諧。

▲西隘門與門牆。 記者-張偉浩／攝

▲可以近距離觀賞門額的泥塑彩繪浮雕。 記者-張偉浩／攝

感受竹田日式人文氣息 體驗頓悟堂茶藝、藍染工藝

竹田車站於大正8年（1919年）已逾一甲子的歲月，是竹田人共同的生活記憶顯然也成為當地的重要地標，車站附近還保有古井及澡堂設施，更是現存最完整的木造車站之一，隨後被核定為鐵道文化驛園區。現在更有特色十足的咖啡廳—驛前大和頓物所，以及竹田第一家民宿—屏東德旅店的進駐，讓竹田更多了一份文青氣息。

▲竹田車站是現存最完整的日式木造車站之一。 記者-張偉浩／攝

現在由頓物堂茶養文創生活館館長邱展裕，有心以其頓物堂為基地，接續經營並發展竹田的體驗遊程，除了介紹竹田車站的歷史之外，特別規劃培訓導覽解說與品茶文化人才的頓物堂，旅客能在館內品嘗好茶、認識茶文化之外，還能體驗客家洋蔥染布，吃茶口味的霜淇淋，讓茶養文化更平易近人。

▲用洋蔥作為染劑，做出來的客家染布。 記者-張偉浩／攝

潮州日式歷史建築文化園區 免費穿和服體驗偽出國

潮州日式歷史建築文化園區，為屏東縣潮州鎮的一處日式建築群，其在日治時期為官舍，戰後改做為公路局第三區養護工程處的宿舍，亦稱為「公路新村」，在疫情前旅客可以免費體驗穿和服、貓面具，體驗偽出國的樂趣。

▲旅客可以租借和服在園區內拍照，感受偽出國的樂趣。 記者-張偉浩／攝

屏東縣潮州鎮公所主任秘書王建元表示，園區第一期工程完工試營運後，著力推廣園區之日式木造建築特色與維護林少貓事件之歷史場域，藉由導覽解說，從史蹟溯源與建築修復帶領民眾深度瞭解地方文化資產。

▲潮州日式歷史建築文化園區，日治時期為官舍，還保留了當時的建築工法。 記者-張偉浩／攝

潮州郵局轉型戲曲故事館 傳承在地藝術風采 潮州在台灣戲曲發展中，有著非常重要的地位。日治時代，潮州因為其地理位置的便利，成為繁華的區域，也帶動戲曲的發展，盛行著歌仔戲、布袋戲或皮影戲，傳統戲曲讓潮州小鎮聲名遠揚。

▲屏東戲曲故事館為原郵局，搖身一變成為歷史展區。 記者-張偉浩／攝

為了讓民眾更加了解潮州戲曲文化，特別將歷史建築「舊潮州郵局」活化再利用，於2011年轉型為「屏東戲曲故事館」。館區定時更新特展，展出包含歌仔戲、皮影戲、布袋戲等在地傳統藝術，藉由靜態展覽及動態表演及研習課程，目前特展是「頭頭是道—潮州尪仔風華展」，展出蘇明雄與徒弟林志明精華作品，說明偶頭工藝技藝之內涵，展現布袋戲工藝風華。

▲「頭頭是道—潮州尪仔風華展」。 記者-張偉浩／攝

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