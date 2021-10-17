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屏東五倍券好康！大鵬灣優惠加碼　訂房再贈限量遊憩體驗券

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屏東推5倍券好康，獨木舟套裝體驗超優惠。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
屏東推5倍券好康，獨木舟套裝體驗超優惠。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】五倍券入手，打算怎麼用呢？大鵬灣國家風景區管理處配合5倍券及屏東縣政府提出「屏東購好禮」振興活動，特別與轄區旅宿業者(東港、林邊及小琉球)合作，符合條件者直接加碼贈送上千份銅板體驗券，體驗券包含:遊湖體驗、獨木舟體驗及好行自行車套票等遊憩體驗券，民眾取得該券只要支付50元，即可體驗該商品遊程。

▲用5倍券享受南台灣的風和日麗，還有系列活動與體驗券可期待。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲用5倍券享受南台灣的風和日麗，還有系列活動與體驗券可期待。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

鵬管處表示，此次加碼活動除讓消費者不僅可享有屏東縣政府原有的措施方案外，為讓大家感受到大鵬灣的美及熱情，特別與屏東縣觀光產業聯盟旅宿業者合作，加碼訂房再贈送限量遊憩體驗券，並指出將吸引來到屏東的旅遊人潮，再送進大鵬灣，獲得一加一大於二的成效。

10月開始東港、南州及小琉球三年一科的迎王將輪番上陣外，鵬管處也辦理一連串的活動，將於10月16日辦理「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華」，邀請紙風車劇團於枋寮國小辦理，活動當日並有屏東好好市集，民眾當日若使用振興券或現金消費滿500元整，即贈送限量喔熊帆布水壺袋1個（贈完為止）。

後續將辦理「CURISING300活動」、「大鵬灣鐵人三項活動」、「大鵬灣BIKE TOUR 35騎車趣」及「青洲灣沙灘派對」等活動，於每場次活動市集消費滿500元，即可獲得銅板價體驗券，希冀在疫情趨緩下，邀請民眾安排來大鵬灣體驗南國的美景、美食與多5℃的感動，相關訊息請上大鵬灣官網及「勇闖大鵬灣 幸福小琉球」粉絲專頁查詢。

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