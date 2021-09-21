自駕游賞美景！悠遊國境之南　探索墾丁小漁村、珊瑚礁

【圖／文：行遍天下】

揮別漫長的八月陰雨天，久違的陽光終於再度灑落在墾丁沙灘上，此時此刻，正是呼朋引伴、駕車出遊的大好時機，從海濱到沙灘、從小漁村到大草原，隨之映入眼簾的美景，足可讓身心靈達到完全的釋放。

馳騁在草原的公路上就像是來到國外牧場景色壯闊。

自駕悠遊於珊瑚礁潮間帶

從國道三號下南州交流道，沿台1線、台26線一路南下，直奔國境之南！過了車城不久，見墾丁國家公園界址牌後靠右拐進，不同於車攘人熙的台26線，這條道路益顯清幽，車子有時穿梭在山林間、有時聽見陣陣海濤聲，度假氛圍油然而生。

山海漁港繽紛的色彩與停泊漁船相映成趣。

萬里桐是海域資源豐沛的小漁村，海濱珊瑚礁岩林立，怪石磷峋，是墾丁地區潛水聖地，也是玩SUP的好地方，就算兩手空空，未帶任何水上活動裝備，也可在萬里桐潮間帶，探索藏在岩穴裡的螃蟹或淺水區的魚兒，別有一番樂趣。

山海漁港舊稱蟳廣嘴，漁港雖不大，但靠泊的漁船不少，偶見漁民在船上進行整補，處處流露出小漁村的恬靜，推薦最佳取景點就是從防波堤往漁港望去，可將蔚藍的港域與漁港後方的青山一把塞入記憶卡，有山有海，果然不負「山海」之名。

萬里桐純樸的小漁村風光安靜就像一幅畫，海灣中也有不少遊客進行水上活動。

海濱珊瑚礁岩林立，探索藏在岩穴裡的螃蟹或是淺水區的魚兒，也相當有趣。

疫情期間，墾丁地區很多店都沒開放內用，方便食用的包子，成為外出旅遊充飢解饞的最佳選擇，小杜包子以外皮綿密、軟硬適中，內餡飽滿、料多扎實而聞名，其中最具代表的就是辣獅子頭包，獅子頭搭配香辣酸菜，略帶辣度吃起來相當開胃。

起司包子內餡濃郁爆漿，熱熱吃小心燙口。





景點推薦

小杜包子

地址：屏東縣恆春鎮恆公路20號

電話：08-889-9608

網址：www.siaodu.com

營時：06:30 - 18:30

價位：辣獅子頭包45元、起司包35元





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