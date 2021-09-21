快訊

當偷車只要3分鐘跟1張嘴…只剩拐杖鎖能救雙B車

新課綱教科書製作成本高 書價漲5成上看5千元

自駕游賞美景！悠遊國境之南　探索墾丁小漁村、珊瑚礁

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

揮別漫長的八月陰雨天，久違的陽光終於再度灑落在墾丁沙灘上，此時此刻，正是呼朋引伴、駕車出遊的大好時機，從海濱到沙灘、從小漁村到大草原，隨之映入眼簾的美景，足可讓身心靈達到完全的釋放。

馳騁在草原的公路上就像是來到國外牧場景色壯闊。
馳騁在草原的公路上就像是來到國外牧場景色壯闊。

自駕悠遊於珊瑚礁潮間帶

從國道三號下南州交流道，沿台1線、台26線一路南下，直奔國境之南！過了車城不久，見墾丁國家公園界址牌後靠右拐進，不同於車攘人熙的台26線，這條道路益顯清幽，車子有時穿梭在山林間、有時聽見陣陣海濤聲，度假氛圍油然而生。

山海漁港繽紛的色彩與停泊漁船相映成趣。
山海漁港繽紛的色彩與停泊漁船相映成趣。

萬里桐是海域資源豐沛的小漁村，海濱珊瑚礁岩林立，怪石磷峋，是墾丁地區潛水聖地，也是玩SUP的好地方，就算兩手空空，未帶任何水上活動裝備，也可在萬里桐潮間帶，探索藏在岩穴裡的螃蟹或淺水區的魚兒，別有一番樂趣。

山海漁港舊稱蟳廣嘴，漁港雖不大，但靠泊的漁船不少，偶見漁民在船上進行整補，處處流露出小漁村的恬靜，推薦最佳取景點就是從防波堤往漁港望去，可將蔚藍的港域與漁港後方的青山一把塞入記憶卡，有山有海，果然不負「山海」之名。

萬里桐純樸的小漁村風光安靜就像一幅畫，海灣中也有不少遊客進行水上活動。
萬里桐純樸的小漁村風光安靜就像一幅畫，海灣中也有不少遊客進行水上活動。

海濱珊瑚礁岩林立，探索藏在岩穴裡的螃蟹或是淺水區的魚兒，也相當有趣。
海濱珊瑚礁岩林立，探索藏在岩穴裡的螃蟹或是淺水區的魚兒，也相當有趣。

疫情期間，墾丁地區很多店都沒開放內用，方便食用的包子，成為外出旅遊充飢解饞的最佳選擇，小杜包子以外皮綿密、軟硬適中，內餡飽滿、料多扎實而聞名，其中最具代表的就是辣獅子頭包，獅子頭搭配香辣酸菜，略帶辣度吃起來相當開胃。

起司包子內餡濃郁爆漿，熱熱吃小心燙口。
起司包子內餡濃郁爆漿，熱熱吃小心燙口。

　

景點推薦

小杜包子

地址：屏東縣恆春鎮恆公路20號

電話：08-889-9608

網址：www.siaodu.com

營時：06:30 - 18:30

價位：辣獅子頭包45元、起司包35元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

漁村 包子 美景

延伸閱讀

深澳漁港海鮮、漁村人氣小吃直送到府 9月限量享優惠價

秋高氣爽遊南國 來場自駕墾丁上山下海浪漫之旅

受災還沒復原又有強颱逼近 嘉縣蚵農拖蚵棚進漁港避風

芳苑鄉紅樹林海空步道今啟用 海天一色引人入勝

相關新聞

自駕游賞美景！悠遊國境之南　探索墾丁小漁村、珊瑚礁

揮別漫長的八月陰雨天，久違的陽光終於再度灑落在墾丁沙灘上，此時此刻，正是呼朋引伴、駕車出遊的大好時機，從海濱到沙灘、從小漁村到大草原，隨之映入眼簾的美景，足可讓身心靈達到完全的釋放。

百年古蹟內喝咖啡！高雄「新濱·駅前」超好拍　老銀行變身復古咖啡廳

udn走跳美食／Miss V 百年古蹟——舊三和銀行～搖身一變變成咖啡廳 你有在百年古蹟內喝過咖啡嗎？？一起來去高雄新濱·駅前～感受結合了懷舊與現代的優雅氛圍！ 一入店～就能

住進少年PI的奇幻旅程場景！墾丁住宿「270度海景、心型海灣」好療癒

來到墾丁一定要選擇一間視野遼闊的海景悠閒住宿療癒身心，把握傍晚的時光眺望美麗的心型海灣夕陽，或是就近前往知名的白沙灣，這裡的海灣綿長、海水清澈、沙灘白皙，電影《少年PI的奇幻旅程》就在這裡取景。水波清澈碧藍，這裡的貝殼沙含量極高，踩著柔細的沙灘踏浪，徜徉於南國的浪漫風情之中，接著回到今晚下榻的嵐翎白砂渡假莊園，享受一場極上的住宿體驗。

屏東「玻璃屋咖啡廳」森林庭院內吃甜點　80年廢墟變身美拍秘境

屏東亮點收口袋！竹田車站附近曾有座的大型碾米廠，如今具有近80年歷史的廢墟建築化身透明玻璃屋咖啡廳，走進室內猶如桃花源，中間還有一處森林系庭院，在療癒環境下品嘗甜點超放鬆。 部落客饗食客棧分

高雄市場的排隊美食！「香四海旗魚黑輪」鮮味十足，7支100元在地人都愛

udn走跳美食／尼力 在地人最推的下午茶點心，唰嘴炸物小品，就愛這家鮮味十足，好吃老字號的 香四海旗魚黑輪。早期是路邊攤，到現在於高雄前金市場內，持續飄香的好味道。超過20年的經典味道，炸物

魚皮餅乾、花生酥！8間「澎湖必敗伴手禮」　沒吃過彷彿白來了

來到澎湖不僅要跑遍各大旅遊景點，新鮮的海味與美食也是不可或缺！來到澎湖不只要留下美好的回憶，更要把最新鮮的伴手禮帶著走！本篇推薦澎湖的道地特色名產，不僅有美味的冰心糕與黑糖糕，更有料多味美的鹹食，把鮮美的味道封存在內，讓你送禮自用兩相宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。