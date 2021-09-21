捨不得離開綠島！潛水賞夢幻藍海　還有人氣炸雞＆冰必吃

跟著 Amanda Lee 於 2021-03-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 松山機場、臺東航空站、阿鋐炸雞。 IG：amanda_stw

第 1 天

松山機場 | 幾秒

準備搭飛機到台東囉！ 還記得之前搭飛機到台東，候補了三班都沒上去，還很慘地先到花蓮，再從花蓮搭火車到台東，最後才成功入住民宿；所以這次學乖了，避開五六日提早於星期四先飛下去，果不其然飛機機位還剩近一半，不用戰戰兢兢地在機場空等覺得安心許多。 如果單純要在台東住一晚可以搭 B78727這個航班到台東，到台東之後可以接著搭機場客運到台東市區，建議可以事先查好要銜接哪班客運，但若像我一樣住在火車站附近的人要特別注意這個航班到台東的時候已經沒有車可以坐了，只剩計程車的選項，坐到台東火車站大概250以內供大家參考！

臺東航空站 | 1 小時

飛行時間不到一小時就到達台東航空站囉！

阿鋐炸雞 | 1 小時

之前來阿鋐炸雞都是點他們的套餐，他們的套餐雞塊*2，是真的只有兩小塊雞肉塊，所以若要分食不太建議點這種套餐。 礙於不想吃薯條、餐包、可樂汽水，所以這次單點了他們的雞腿及雞塊。 讓我再次驚艷的是它的雞腿，外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，要特別小心被咬下去燙口、香氣十足的肉汁燙到舌頭，怕燙的我咬了一口就放在旁邊讓它乘涼一下再拿起來繼續吃🤭

濟州冰舖 | 1 小時

吃完熱騰騰的炸雞當然就是要吃冰！ 這間冰舖從阿鋐走過去大概三分鐘，十分地近；點了抹茶紅玉雪花冰、燒麻糬，他們的牛奶雪花冰和一般吃到的牛奶不太一樣，我覺得是奶粉味偏重，看個人喜愛可以斟酌要不要點牛奶口味的，而抹茶粉的部分是偏苦的那種抹茶，配上紅豆及雪花冰剛好能中和它們的甜，它旁邊的白玉還蠻好吃的！ 燒麻糬的部分我個人是覺得還好，比較喜歡粉多到每咬一口之後都能沾滿下一口的粉量，但這個吃到後面會有點空虛～

第 2 天

台東火車站 | 10 分鐘

隔天一早步行到台東火車站，準備搭接駁車到福岡漁港，附上接駁車的時間供大家參考，可以依照自己的船班大致抓時間去漁港，票價是$25（好佛的價格阿🥺） 圖2為一直跟著我到火車站的小黃，超可愛的🤩

富岡漁港 | 1 小時

富岡漁港到綠島的船班目前是一天兩班，訂綠島民宿時可以一起問問民宿老闆能不能代訂船票及機車，一般來說都是可以的，記得搭船前要吃暈船藥啊，航程大概50-60分鐘不能開玩笑的！ 如果真的很容易暈船建議航班時間到前半小時先去排隊，選船尾的位置避開船頭的海盜船體驗😣

阿嬤的蔥油餅(阿嬤的蔥Q餅) | 40 分鐘

超過11點後早餐很多間都關了 我們在離民宿不到兩分鐘的車程找到了一間蔥Q餅，說是阿嬤的蔥Q餅但老闆娘感覺也還沒當阿嬤（這是重點嗎🤣） 餅皮特別好吃！阿嬤還會很親切地說可以拿小碗喝關東煮的湯😊 如果愛吃辣的點鮪魚，它有加很多XO醬會辣到受不了的那種😳😳 我個人比較愛章魚🐙口味的如果有去吃可以點這個！

大白沙潛水區 | 2 小時

💙💙💙

延伸閱讀：綠島║Fun Dive 讓人捨不得離開的小島（上）☀

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