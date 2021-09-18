快訊

王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

第九輪有91萬人開打！BNT二劑施打對象「不往下開」

來自大鵬灣的邀約！ 體驗漁村風情 「南平生活節」9／25登場

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲屏東南平生活節，將有魚線編織以及漁村印花布藝產品。 　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲屏東南平生活節，將有魚線編織以及漁村印花布藝產品。 　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然在疫情干擾下，您我的生活狀態少了過往的自由自在，但大自然與時序、節氣仍未停歇，秋天的清爽舒適，景緻正美，乘著秋意邀您走進屏東南平半島，體驗一場漁村生活的風土滋味與樣貌，用手作為日常妝點更多精彩。

▲牡蠣園提供認識牡蠣養殖、品嚐鮮蚵料理等活動。 　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲牡蠣園提供認識牡蠣養殖、品嚐鮮蚵料理等活動。 　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

屏東南平生活節將於9月25日登場，將有全日豐富餐會、市集及小旅行活動，除了結合地方食材的成果餐會，還有與在地技藝特色結合的工藝市集以及探索地方產業文化的三大體驗—龍蝦園體驗、牡蠣園下午茶、埕院野宴，讓大家走入村落欣賞結合地方特色的蚵殼創作、魚線編織以及漁村印花的布藝產品，同時開放現場DIY體驗，用手創作自己與南平半島的回憶。

南平，座落於海灣及海峽間的狹長半島，位於南臺灣屏東中部的小漁村，擁有豐富人文及產業特色，充滿獨特的水鮮養殖漁產（蚵、石斑、龍蝦）、怪奇而豐饒的地形。南平隸屬於東港鎮，踏入村莊中處處可見居民聚會暢談的身影，生活愜意且自在，相處起來可以在他們生活中感受到海港人的韌性及海派，或許就是這樣的性格，讓南平在漫漫時光中，還保有漁村的風味，而南平生活節不僅想把過去一年來大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）執行「南平半島發展遊憩觀光策略規劃案」的成果與大家分享，更想好好的帶大家走一遭。

▲龍蝦園可體驗釣龍蝦及龍蝦三種不同料理等活動。 　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲龍蝦園可體驗釣龍蝦及龍蝦三種不同料理等活動。 　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

同時間可以報名慢活小旅行，輕鬆自在的跟著導覽員走入南平生活的各種空間，在龍蝦園學習龍蝦知識、體驗釣龍蝦及龍蝦三種不同料理；或是在牡蠣園搭管筏認識牡蠣養殖、學習剖蚵、品嚐鮮蚵料理；或是踏入已經閒置的三合院廣場來場的染布結合漁村便當的DIY體驗。

DIY體驗及小旅行已於9月10日18:00開始報名，並優先開放給予南平里居民，詳細資訊可上「南平慢活半島」粉絲專頁搜尋。

南平慢活半島粉絲專頁：https://m.facebook.com/SlowLivingbytheBay

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

龍蝦 漁村 DIY

延伸閱讀

屏東「玻璃屋咖啡廳」森林庭院內吃甜點　80年廢墟變身美拍秘境

吃牡蠣看時候 漁民經驗談秋節前食用口感較好

海口人超海派！龍蝦、紅蟳統統上桌普度 網笑：這是饗食天堂嗎？

食品界米其林一星肯定！顏師傅龍蝦風味沙拉　居家享美味

相關新聞

百年古蹟內喝咖啡！高雄「新濱·駅前」超好拍　老銀行變身復古咖啡廳

udn走跳美食／Miss V 百年古蹟——舊三和銀行～搖身一變變成咖啡廳 你有在百年古蹟內喝過咖啡嗎？？一起來去高雄新濱·駅前～感受結合了懷舊與現代的優雅氛圍！ 一入店～就能

住進少年PI的奇幻旅程場景！墾丁住宿「270度海景、心型海灣」好療癒

來到墾丁一定要選擇一間視野遼闊的海景悠閒住宿療癒身心，把握傍晚的時光眺望美麗的心型海灣夕陽，或是就近前往知名的白沙灣，這裡的海灣綿長、海水清澈、沙灘白皙，電影《少年PI的奇幻旅程》就在這裡取景。水波清澈碧藍，這裡的貝殼沙含量極高，踩著柔細的沙灘踏浪，徜徉於南國的浪漫風情之中，接著回到今晚下榻的嵐翎白砂渡假莊園，享受一場極上的住宿體驗。

屏東「玻璃屋咖啡廳」森林庭院內吃甜點　80年廢墟變身美拍秘境

屏東亮點收口袋！竹田車站附近曾有座的大型碾米廠，如今具有近80年歷史的廢墟建築化身透明玻璃屋咖啡廳，走進室內猶如桃花源，中間還有一處森林系庭院，在療癒環境下品嘗甜點超放鬆。 部落客饗食客棧分

高雄市場的排隊美食！「香四海旗魚黑輪」鮮味十足，7支100元在地人都愛

udn走跳美食／尼力 在地人最推的下午茶點心，唰嘴炸物小品，就愛這家鮮味十足，好吃老字號的 香四海旗魚黑輪。早期是路邊攤，到現在於高雄前金市場內，持續飄香的好味道。超過20年的經典味道，炸物

魚皮餅乾、花生酥！8間「澎湖必敗伴手禮」　沒吃過彷彿白來了

來到澎湖不僅要跑遍各大旅遊景點，新鮮的海味與美食也是不可或缺！來到澎湖不只要留下美好的回憶，更要把最新鮮的伴手禮帶著走！本篇推薦澎湖的道地特色名產，不僅有美味的冰心糕與黑糖糕，更有料多味美的鹹食，把鮮美的味道封存在內，讓你送禮自用兩相宜。

「台南版Lady M」進駐奇美博物館！千層蛋糕控激推的深藍咖啡館即將開幕

繼今年2月全台首家「博物館星巴克」進駐奇美博物館，有「千層蛋糕界LV」稱號的「深藍咖啡館」也將於9月正式插旗館內2樓，未來旅客參觀完又有新的休憩選項，點杯咖啡配人氣甜點，即可度過一個愜意午後。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。