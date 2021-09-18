來自大鵬灣的邀約！ 體驗漁村風情 「南平生活節」9／25登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然在疫情干擾下，您我的生活狀態少了過往的自由自在，但大自然與時序、節氣仍未停歇，秋天的清爽舒適，景緻正美，乘著秋意邀您走進屏東南平半島，體驗一場漁村生活的風土滋味與樣貌，用手作為日常妝點更多精彩。

▲牡蠣園提供認識牡蠣養殖、品嚐鮮蚵料理等活動。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

屏東南平生活節將於9月25日登場，將有全日豐富餐會、市集及小旅行活動，除了結合地方食材的成果餐會，還有與在地技藝特色結合的工藝市集以及探索地方產業文化的三大體驗—龍蝦園體驗、牡蠣園下午茶、埕院野宴，讓大家走入村落欣賞結合地方特色的蚵殼創作、魚線編織以及漁村印花的布藝產品，同時開放現場DIY體驗，用手創作自己與南平半島的回憶。

南平，座落於海灣及海峽間的狹長半島，位於南臺灣屏東中部的小漁村，擁有豐富人文及產業特色，充滿獨特的水鮮養殖漁產（蚵、石斑、龍蝦）、怪奇而豐饒的地形。南平隸屬於東港鎮，踏入村莊中處處可見居民聚會暢談的身影，生活愜意且自在，相處起來可以在他們生活中感受到海港人的韌性及海派，或許就是這樣的性格，讓南平在漫漫時光中，還保有漁村的風味，而南平生活節不僅想把過去一年來大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）執行「南平半島發展遊憩觀光策略規劃案」的成果與大家分享，更想好好的帶大家走一遭。

▲龍蝦園可體驗釣龍蝦及龍蝦三種不同料理等活動。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

同時間可以報名慢活小旅行，輕鬆自在的跟著導覽員走入南平生活的各種空間，在龍蝦園學習龍蝦知識、體驗釣龍蝦及龍蝦三種不同料理；或是在牡蠣園搭管筏認識牡蠣養殖、學習剖蚵、品嚐鮮蚵料理；或是踏入已經閒置的三合院廣場來場的染布結合漁村便當的DIY體驗。

DIY體驗及小旅行已於9月10日18:00開始報名，並優先開放給予南平里居民，詳細資訊可上「南平慢活半島」粉絲專頁搜尋。

南平慢活半島粉絲專頁：https://m.facebook.com/SlowLivingbytheBay

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