「台南版Lady M」進駐奇美博物館！千層蛋糕控激推的深藍咖啡館即將開幕
高雄人嗨了！繼今年2月全台首家「博物館星巴克」進駐奇美博物館，有「千層蛋糕界LV」稱號的「深藍咖啡館」也將於9月正式插旗館內2樓，未來旅客參觀完又有新的休憩選項，點杯咖啡配人氣甜點，即可度過一個愜意午後。
台南發跡的「深藍咖啡館」主打超過十款以上的千層蛋糕，單片價位介於130元至200元，高級價位被列為精品級千層，味道虜獲專屬鐵粉，猶如本土版Lady M，原味、抹茶、芝麻都備受好評。品牌也販售各式甜點、餅乾及咖啡飲品，位於安平的旗艦店則因為清水模設計成為IG打卡聖地。
如今「深藍咖啡館」確定插旗高雄奇美博物館，讓粉絲興奮不已，預計最快9月中旬開幕，不久後粉絲即有機會於博物館內享用甜蜜千層蛋糕，質感氛圍值得期待。
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