屏東「玻璃屋咖啡廳」森林庭院內吃甜點　80年廢墟變身美拍秘境

屏東亮點收口袋！竹田車站附近曾有座的大型碾米廠，如今具有近80年歷史的廢墟建築化身透明玻璃屋咖啡廳，走進室內猶如桃花源，中間還有一處森林系庭院，在療癒環境下品嘗甜點超放鬆。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

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部落客饗食客棧分享的這處咖啡館為「驛前大和頓物所」，座落竹田車站前，前身為創立於1942年的德興碾米廠。不再運作的工廠在改造下華麗變身，建築保留原老屋架構及充滿歷史感的墻面，新增大片落地窗，室內戶外皆可見透明玻璃設計，在好天氣加持下，自然光大大增添舒適感。搭配中央露天的空間、樹木與綠意植栽，質感氛圍讓人忍不住多拍幾張照片留念。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「大和頓物所」提供一系列國外及本土咖啡豆，也有其他無咖啡因的飲品供選擇，輕食甜點也有貝果、鹹派、蛋糕等。目前咖啡廳已開放內用，座位置有隔板，未來造訪屏東竹田即可在重生的老屋內體驗漫活咖啡。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

大和頓物所

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號營業時間：每日09:00-18:00

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