秒飛日本居酒屋！高雄「金福商店」一人隔板座位爽嗑日式咖哩、蓋飯

日式美食、蓋飯、丼飯、炸物等美食，一秒踏入日本大口品味邪惡美食。燒肉、肉肉控最愛的金福商店，很多年輕人、學生客都愛來吃，內用免費續釀製開胃小菜、雞乳湯唷~

高雄最狂霸氣的網美日式建築，光是外觀就很多IG客拍照打卡分享。獨家特製的日式咖哩、蓋飯、丼飯也是超人氣美食，高雄日式美食推薦必訪 金福商店。

熱愛日式美食的我，很喜歡金福商店的餐點，帶有創意、自家風味，新鮮食材用料、夠味好吃！帶小孩來吃也說很好吃！咖哩不擔心辣度，非常開胃順口～

裝潢霸氣超日本風格，防疫期間隔板設計整個吧台座位很搭，很有一蘭拉麵的氛圍，高雄市區輕鬆享用日式咖哩、蓋飯、丼飯、炸物。

不能去日本痛快吃喝玩樂，就先到金福商店享受手作日式餐點、濃郁日式咖哩。

聽著店家精選的日文精選歌曲，品嚐濃郁咖哩飯、肉肉堆疊的日式蓋飯，讓用餐時刻格外的放鬆、慵懶舒服。

連孩子都說這裡好日本，帶家人一起來過乾癮，日本我來了！

引進多款日本進口的汽水飲料，多款口味可以挑選。店家會貼心附上玻璃杯跟冰塊，可以倒入杯子內暢快享用，汽水罐子喝完還可以帶回家作紀念，給你滿滿日式風。持續引進更多日本進口汽水，多款可挑唷～

單點日式烏龍茶，帶有微微甜味、很消暑解渴，搭配日式餐點很解膩。

雞乳湯都是新鮮熬煮，整個白皙湯頭很飽滿鮮甜，內用都可以無限續加，防疫期間續加只要跟服務人員告知即可，會有服務人員協助續加唷～

雞乳湯很好喝，每一口都很香醇、連挑食的小孩都喝光光。

薑汁醬燒豚肉丼（特盛雙倍肉）

肉肉控升級加點，直接選 特盛雙倍肉，帶有薑汁香氣的豚肉，保有洋蔥的甜味、日式醬汁的甘甜滋味，讓豬肉很軟嫩好咀嚼。

上面搭一顆邪惡的溫泉蛋，可以滋潤豚肉的口感增加香氣，旁邊還有特製紅薑片搭配，可提味增加清新風味。

甘甜滋味帶出薑的風味，讓豬肉好吃帶香甜，肉食控必吃，米飯真的挺多的，胃口大的饕客很推薦必點！

料理的方式很有自家特色，招牌必點的豚肉蓋飯，一碗多層次風味，不僅可以用溫泉蛋滋潤豚肉，還可以擠上新鮮金桔帶出清香滋味，好吃不膩口，米飯也是精心挑選過的、飽滿好吃唷！

炸竹筴魚塔魚卵塔塔

炸物處理很細緻，咬下卡滋酥脆，整尾魚都可以吃進肚子的竹筴魚。

魚骨、魚尾都油炸很酥脆，日式炸粉帶顆粒酥脆口感，搭配特製塔塔醬的香甜滋味，讓竹筴魚更加濃郁，魚肉保有細緻度。

黃金泡菜

開胃清脆夠味的黃金泡菜。

餐點都是現點製作，需要耐心等候，炸物本身會稍微等久一點唷～釀製小菜內用都會免費贈送，可以免費續加。

黃金手做厚炸豬排

招牌必吃黃金手做厚炸豬排，可以單點來分享吃、非常好吃的厚豬排。

上面會淋上特製日式醬、芝麻、日式海苔提味。

日本炸粉、厚切豬排，保有肉汁，咬下外層酥脆口感、整個豬肉的甜味都湧上來。

激推好吃的厚炸豬排，純手工製作。

炸蝦與廣島炸牡蠣咖哩飯

日式咖哩也是許多咖哩控最愛點的，顏色非常黑又濃稠的精燉咖哩醬，大尾的炸蝦，酥脆帶蝦子軟Q鮮味，沾上咖哩醬提味好好吃。

帶有微微辣度的黑咖哩，整個讓米飯很渾厚咖哩香氣、飽滿辛香料與食材甜味，味道很多層次。

使用廣島牡蠣，咬下酥脆整個爆出鮮味，新鮮好吃的廣島牡蠣（必吃，可單點）

海鮮風味滑蛋天津飯

看似味道很淡雅的天津飯，卻也是超人氣必點美食。蝦子用料完全不手軟、新鮮用量烹飪，整個帶有滑口稠度、飽滿鮮味，還有超多蝦卵、蟹肉提味，中間是蛋包飯的概念。

每一湯匙都可以吃到香濃的鮮味，調味很夠味。

滿滿鮮味，整個滋潤口腔，搭配蛋與米飯一起吃，味道好香醇。

蝦子用料很新鮮，每一口都可以吃到蝦子的彈牙新鮮口感。

日式唐揚雞

唰嘴必點的炸物美食 唐揚雞，保有雞肉本身的鮮甜與日式釀製風味。

火山爆發起司咖哩牛肉丼（可換豚肉）

咖哩搭配起司，一整碗就是熱量爆表的邪惡丼飯，起司控尖叫！！！一次可以吃到經典的日式黑咖哩、厚實度鹹香起司。

端上來柴魚還在飛舞著，起司太療癒了，整個看不到米飯的丼飯。

起司很厚實用料，整個沾附日式咖哩帶出濃郁香氣，嘴裡都是起司香與咖哩交疊，真的很邪惡～～～起司控的我好愛！

管他熱量，先吃再說！好愛起司整個鹹香風味、乳香，兩種風味搭一起，無違和、好吃推薦！

炸牡蠣是我們的愛，酥脆可口、咬下整個海洋甜味會爆出來，無腥味～飽滿的牡蠣甜味，搭配酥脆外皮、特製淋醬，相當日式。

大阪蛋捲豚平燒

結合大阪燒製作調味的大阪蛋捲豚平燒，蛋捲內夾入了滿滿的豚肉，外表的大阪淋醬帶有甜味、酸味、甘味結合。

蛋非常的滑口，帶有醬料的多種風味混搭，保有蛋香甜味，豚肉帶有薑的香氣，鹹香開胃好吃。

餐點新鮮製作，人潮多的時候要耐心等候唷～

來囉！！帶你們一起來日本吃香喝辣（誤）裝潢真的很用心，整個超日本～晚上餐廳旁的牆面也會打燈，很多民眾都會停下來拍照。

快來搶搭日本時光快車，一秒到日本居酒屋吃美食。

金福商店 菜單與價目

金福商店外帶便當 菜單與價目

金福商店、金福商店丼飯咖哩

位置：高雄市前金區仁義街202號

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00(週二公休)

服務專線：07 215 0798

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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