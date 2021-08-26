巧克力拉麵太猛！高雄「山禾堂」享免費加麵2次，吹田海陸拉麵也超澎湃

高雄知名的拉麵專賣店山禾堂拉麵，讓許多大胃王、學生們都喜歡來用餐。內用可以免費加麵兩次，每次來都能吃到季節限定的創意拉麵餐點、甜點。博多細拉麵搭配每天精心熬煮的豚骨湯頭，厚切叉燒油脂細膩好咀嚼，讓愛吃拉麵的饕客持續回訪，美術館美食必訪。

防疫時間也精心的配置好隔板、保持安全距離用餐。

定期消毒，讓消費者、家庭客帶孩子來用餐都很安心。

期間限定情人節活動餐點，吹田海陸拉麵、愛情巧克力拉麵，目前持續推出，還免費贈送 巧克力薯條唷！不能出國去日本吃拉麵，就來山禾堂拉麵品味異國風味的拉麵美食。

山禾堂拉麵 菜單與價目

多款拉麵也是我個人推薦必吃，招牌博多豚骨叉燒、新宿柚子鹽雞、青蔥豚骨，花少錢就可以享受日式博多拉麵。

點餐的同時也可以看到山禾堂拉麵創立的介紹，與日本同步流<最強的拉麵>。拉麵在日本算是國民美食，叉燒、溏心蛋、蔥花、麵條、湯頭，一碗暖心好吃的拉麵，都帶有日本職人的細膩用心。

每碗拉麵免費加麵2次，建議湯可以留2/3。

吹田海陸拉麵

帶有柴魚、鮮味香氣的湯頭，使用昆布、小魚丁熬煮帶出海洋風味，搭配天婦羅大蝦、香草豬排、天婦羅玉子酥、豆皮、溏心蛋，帶入新鮮炙燒焦糖的檸檬片，呈現戀愛般的酸甜滋味。

澎派海陸一次通吃，每一口都能吃到不同層次風味，加上炸物美食會吸收湯頭，滲入清甜風味，好吃不膩。

限定拉麵這次搭配的湯匙也都是用心挑選過，可以喝到餡料與湯頭一起順入口的層次香氣。

情人節活動目前都還有，點限定情人節餐點就免費送巧克力脆薯。

薯條是精心挑選過的，每一口都很卡滋酥脆好吃，淋上香甜的巧克力，連孩子也吃得很開心。

拉麵會加入天婦羅玉子酥，吸附湯汁、帶出海洋鮮甜滋味，湯頭很爽口不燥熱，帶有玉子酥香氣。

手工製作的香草豬排，上面還帶有卡滋酥脆外皮，肉質帶一點扎實，香氣飽滿的豬肉香甜味道，可以再吃一口細拉麵，整個豬肉甜味與拉麵結合很對味。

好吃的鮮蝦天婦羅，日式炸衣細膩酥脆可口。

可以搭一片焦糖檸檬，酸的夠味又引出焦糖甜味，整個讓湯頭多一股清香滋味。

好吃軟綿滑口的糖心蛋。

好好吃的豆皮，帶濕潤度~要下整個豆香、甜味都湧上來，還會吸附湯頭的柴魚乾甜香氣，越吃越過癮。

好喜歡細拉麵，保有Q度、帶出拉麵湯底的鮮味。

吃拉麵前可以先喝湯暖暖胃，帶有玉子酥香氣。

讓湯頭不僅是喝湯，還保有酥炸玉子燒提味，呈現大阪吹田滋味，一碗海陸通知，享受天婦羅的日式炸物風味，別於一般的叉燒拉麵唷~推薦必吃！

季節限定拉麵，顛覆味蕾的全新體驗

愛情巧克力拉麵

沙咪！！！巧克力拉麵～～～當初一開始覺得真的會搭嗎?!～吃過才能感受到無違和，整個濃郁高濃度巧克力香甜、鹹香起司，完全不擔心湯頭會是甜膩巧克力滋味，整個比例調配的很好。

這碗真的是愛情的滋味，巧克力甜、苦瓜的苦、釀製蘿蔔的鹹，搭配兩大片的厚切日式叉燒肉。

情人節活動目前都還有，點限定情人節餐點就免費送巧克力脆薯。

黑色是巧克力、白色是起司，會慢慢地融入湯頭內，湯頭基底本身帶有高濃度的巧克力，帶有大人味的苦韻。

湯頭整個濃郁的巧克力香，湯頭本身有鹹味，滲入起司的乳香鹹味，整個很柔和順口～滿嘴的巧克力香氣、不擔心甜膩。

叉燒肉帶有厚度與炙燒的風味，滲出油脂香氣，肉好咀嚼帶細膩香甜滋味。

微微帶有巧克力香甜度提味。

細拉麵整個勾勒出巧克力的濃度，搭配白蘿蔔的鹹味可以緩和整體風味，每一口滋味都很耐人尋味，挺有意思的～～

連孩子都說不難吃，說甜甜的巧克香氣拉麵好吃。

不是情人節也可以來用餐唷～～～目前都還能吃到限定的拉麵餐點。帶小情人一起來約會吧！！！感受前世情人的酸甜苦辣吧。口味獨特兼具創意，高雄必吃拉麵。

山禾堂拉麵 何時吃

11:00-14:30、17:30-21:00

哪裡吃

高雄店（07-5866679）

高雄市鼓山區美術南三路78號

岡山店（07-6210988）

高雄市岡山區大仁南路60號

台南店（06-3582081）

台南市北區文賢路277號

台中店（04-24063533）

台中市大里區德芳路二段155-2號

南投店（049-2305888）

南投縣草屯鎮中正路586-5號

中壢店（03-4270000）

桃園市中壢區長江路136號

山禾堂拉麵

位置：高雄市鼓山區美術南三路78號

營業時間：11：00～14：30、17:30～21：00

電話：07 586 6679

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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