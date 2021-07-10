疫後夢想行程！屏東枋山海角露營　住進大冰屋帳篷、睡醒就是藍天大海

【圖／文：行遍天下】

屏東枋山最棒的海景咖啡非愛琴海岸莫屬！四季、晨昏都有各自不同的美，選擇直接入住，就能深刻體驗奢華海角露營的渡假時光。

夏季消暑良方！住進奢華大冰屋。

住進大海的懷抱

走進愛琴海岸，地中海型風格建築吸引眾人目光，愛琴海岸白色系的建築，與藍色海洋是最完美的組合。庭院裡種滿了花草植物，雞蛋花、白水木、仙人掌、九重葛、椰子樹⋯⋯綠意滿滿！有大愛心造景的裝置，是愛琴海岸最夯的熱門打卡點，一旁的天空步道，往盡頭一走就能拍出背景是望不盡蔚藍大海的美照。走下階梯就是海灘，可以慵懶躺在沙灘躺椅上放鬆望海。

園區有許多藤編躺椅，對應椰影搖曳與海景，超級愜意。

清涼一夏的絕美白色大冰屋

愛琴海岸擁有全台首創的白色大冰屋式帳篷，風格獨特，圓型大冰屋裡頭空間非常寬敞，除了2張大床還有獨立衛浴，冰屋房型雖說是帳篷式但空間清新舒爽，而且冷氣超強，夏天絕對不用擔心露營露到中暑。基本的盥洗用品，還有水壺、茶包⋯⋯等都為旅人們一一細心備妥了，一卡皮箱就能入住。重點是一打開門就是無敵海景映入眼簾。白色大冰屋一旁還有特別的水管屋，雖然相較白色冰屋小，但住起來一樣舒適。

圓形大冰屋裡空間相當寬敞，住起來相當清新舒爽。

也提供兩人一室的水管屋，非常可愛。

迎著夏夜晚風盪鞦韆

將行李放置冰屋後，慢慢散步到海景天空步道旁的用餐區，擁有400個座位的用餐區佔地寬敞，可以與人保持安全的社交距離，有室內區也有戶外區。一邊用餐還能將絕美的大自然海景盡收眼底，幸運的話，可以看見候鳥飛過。餐廳壁畫充滿巧思，都是來這裡打工渡假大學生們的創意。夜間點燈後的愛琴海岸更夢幻了！園區點點燈火，五顏六色，用餐區還有圓型鞦韆，坐在發光的鞦韆上，放鬆看海是一大享受。

愛琴海岸擁有視野極佳的海景游泳池，不想游黏黏膩膩的海水的人， 可以選擇淡水游泳池。

每個週六的是愛琴海岸熱鬧的狂歡夜，看駐唱歌手表演，再來杯調酒更是放鬆享受。中餐與晚餐餐點愛琴海岸提供了各式各樣的飲品、火鍋和點心。店主早期在枋寮市區開餐廳，擁有10幾年的餐飲經驗，所以對於餐飲料理擁有一定的品質保證。早晨也有提供早餐，生菜沙拉、奶油餐包、香腸、水煮蛋和濃湯，最享受的是有大海相伴！

除了住宿空間，這裡更是午茶消暑熱點，椰子樹下喝冰沙納涼看海。

即使超級炎炎夏日，也能讓人胃口大開的泰式酸辣火鍋。

醒來就是藍色天空與大海

夜裡在浪潮聲中睡著，早上睜開眼就是漸層的藍色天空與大海！愛琴海岸不僅能眺望一整片蔚藍大海，還是能將枋山最美金色夕陽盡收眼底的夢幻海角之宿，無論晨昏都浪漫無限。

醒來看見一整片蔚藍海岸超舒心。





周邊小旅行

枋山車站

位於愛琴海岸附近的無人小車站，因為缺少光害，非常適合觀星。

全台最南端的無人車站枋山站聽說是最難抵達火車站。





這裡開車到墾丁大街只要40分鐘，無論將這裡當成終點或是中繼站，之後繼續前往墾丁旅行都非常方便。





位在車城的福安宮興建於明永曆年間，主祀神祗為穿著龍袍戴王冠的福德正神，是全東南亞最大的土地公廟，據說求財非常靈驗。





景點推薦

愛琴海岸海景休閒渡假園區

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段37號

電話：0982-327-261

網址：愛琴海岸海景休閒渡假園區

價位：平日3,100元、假日4,200元、泰式酸辣鍋380元、香辣川味牛肉370元

備註：早餐、冷氣、WIFI、電視、基本盥洗用品、水壺、茶包疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





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