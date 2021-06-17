最愛賞海龜勝地、落日亭！期待疫後「小琉球」旅行　看海龜悠遊好療癒

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-02-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 小琉球南洋渡假海景莊園Villa、大頭平價山海產、琉潛貨櫃潛水旅宿 Liuqiu Dive。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

小琉球南洋渡假海景莊園Villa | 1 小時

在小琉球的三天兩夜都住在南洋渡假海景莊園Viila，整個區域就像是峇里島呀！沒想到小琉球也可以來趟偽出國之旅！入住的四人房位在一樓，房間超大，海景第一排還有吊椅跟躺椅可以坐在這放空，果真讓人很想就待在這裡耍廢呀！早餐用餐區旁邊就是泳池，雖然氣溫涼爽舒服，下水偏冷，但這麼美的泳池不游一下，對不起自己呀！

大頭平價山海產 | 2 小時

第 2 天

琉潛貨櫃潛水旅宿 Liuqiu Dive | 2 小時

雖然體驗過水肺潛水很多次，每次下潛時，還是要微微花點心力強迫自己克服心理障礙，就像是踩空的感覺，海平面還是我的安心基準點。不過這次去小琉球潛水的潛店很讚，教練非常專業，除了潛水前的裝備解說、知識宣導與水下溝通教學外，真正下海時也非常有耐心，讓人放心不少！當天晚上就可以去潛店拿照片，照片好清楚好美唷！不過真正的海裡看起來沒有這麼青藍啦！瀏海似海草飄搖，與海龜近距離沒有接觸，超幸運！

穀。泰Good Thai小琉球泰式餐飲 | 1 小時

小琉球上算是唯一一家網美泰式料理，門口就放著一台泰國路上一堆的嘟嘟車，讓遊客拍照，所以晚上都大排長龍，第一晚撲空之後，決定隔天中午再來吃。廚師好像是泰國人，口味很道地，辣的好好吃呀！店家招牌排骨火山是一道非常巨大的菜餚，辣度很高，吃完除了很飽之外，大家都暫時有了臘腸嘴，但好滿足唷！

花瓶岩(遊客中心) | 1 小時

位在港口附近的花瓶岩，算是小琉球的標誌之一吧！跟北海岸的女王頭有異曲同工之妙，某一天就會被海浪侵蝕斷頭吧！好慘呀！

龍蝦洞 | 1 小時

在地嚮導推薦的看海龜勝地，也真的達成我人生中看到最多海龜的一天，好多好大的海龜在這裡悠遊，看著他們我也覺得好幸福唷！這趟旅行沒有跑很多景點，在龍蝦洞看海龜就看了一個多小時，除了二月天氣很意外的涼爽舒服之外，真的很開心小琉球把海洋照顧得很好，讓海龜自由地在這裡生活！

落日亭 | 1 小時

小琉球有一個看日出的旭日亭與看夕陽的落日亭，我們下午來到這一望無際、視野開闊的夕陽平台，作為小琉球的結尾真是完美。這次經過朋友推薦，認識這個非常有意義的無塑島琉行杯共享計畫，在小琉球島上任一家便利商店都可免費租借不鏽鋼環保杯跟提袋，每個人可以租借最多三個杯子，五天內歸還也可甲租乙還，減少一次性紙杯與塑膠的使用，真的很棒！提倡減塑意識之餘，實質的保冰功能也很強大，拎著琉行杯，去手搖飲料店補充快樂，也為這個美麗的島嶼盡了一份心力！

小琉球喔吼Bar | 2 小時

小琉球上最有名的應該就是這個喔吼Bar了！擺設跟佈置很開放，18禁兒童不宜，是大人限定！座位跟酒吧都在一台遊覽車上，非常特別！這次也很幸運坐到吧檯位置，跟老闆及團隊大聊特聊，微醺的夜晚，隨便抬頭看都是星空滿天，太喜歡小琉球了！

延伸閱讀：小琉球｜人生中看到最多海龜的一天

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」